Forlì. Prestito sociale, progetto ‘Fiducia in Comune’: ‘Uno strumento per essere più vicini alle famiglie’.

Municipio di Forlì

FORLI’. Le domande per l’erogazione del prestito che può variare da un minimo di 3mila € a un massimo di 5mila € potranno essere presentate, compilando l’apposita modulistica visionabile e scaricabile sul sito del comune di Forlì, a partire da martedì 9 febbraio fino al prossimo 30 giugno.

INDICAZIONI. “Questa Amministrazione sostiene le famiglie attraverso molteplici opportunità” – spiega l’ass.re al Welfare Rosaria Tassinari entrando nel dettaglio del progetto – per promuoverne il benessere e sostenere i loro progetti attuali e futuri è stato predisposto un nuovo strumento agile e concreto che si fonda sulla fiducia e sulla responsabilità tra le famiglie interessate e il Comune. La concessione in prestito di piccole somme di denaro per il raggiungimento di specifici obiettivi e la realizzazione di progetti rappresenta un investimento sulle risorse personali e familiari e le potenzialità dei richiedenti”.

“Il prestito si rivolge, in particolare, a quelle famiglie che si trovano in una situazione di temporanea difficoltà economica, derivante da particolari condizioni personali e familiari, nonché dall’emergenza epidemiologica in corso e che non avrebbero possibilità di accedere alle forme ordinarie di prestito offerte dalle banche.

Possono presentare domanda i nuclei familiari residenti nel comune di Forlì che hanno subito una consistente riduzione del reddito familiare e hanno necessità di disporre di una somma di denaro per far fronte ad esigenze importanti e necessarie che riguardano abitazione, istruzione e formazione, mobilità, salute e benessere. La restituzione del prestito sarà effettuata, dopo 12 mesi dall’erogazione, con rate mensili di pari importo per 36 o 48 mesi. Gli interessi al tasso fisso dell’1% sono a carico del Comune .

Quello che abbiamo predisposto, con la preziosa collaborazione dei nostri uffici, è uno strumento di sostegno alle nostre famiglie assolutamente inedito” – conclude l’ ass.ra Tassinari – costruito su misura per chi versa in condizioni di difficoltà economica, che coniuga l’esigenza di assolvere a bisogni quotidiani con l’instaurazione di un rapporto fiduciario tra i beneficiari del prestito e l’Ente comunale”.

INFO. Per informazioni relative alla domanda per la concessione del prestito sociale o per l’attivazione del servizio di accompagnamento e tutoraggio contattare lo Sportello Informafamiglie del Centro famiglie della Romagna forlivese del comune di Forlì, sito in v.le Bolognesi, 23, al n. 0543.712667, nei giorni lunedì, mercoledì e venerdì, ore 9.00/13.00 ed il martedì e giovedì dalle 15.00/18.00 o inviando una e-mail, al fiduciaincomune@comune.forli.fc.it.

Ti potrebbe interessare anche...