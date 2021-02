Cervia Milano Marittima. Nuova vita per via Milazzo. Presto una ciclabile, acquedotto, fognature e marciapiedi.

RENDERING Viale Milazzo incrocio rotonda

CERVIA MILANO MARITTIMA. Il progetto prevede la costruzione di una pista ciclabile sul lato sud del viale, che colleghi via Caduti della Libertà alla ciclabile di via Pinarella prima e poi al Lungomare. Sul lato nord, invece, verrà realizzato il percorso pedonale fino all’incrocio con il viale Colombo.

Entrambi i percorsi misureranno 2 metri e mezzo. Tutti gli incroci, inoltre, saranno messi in sicurezza grazie a una nuova illuminazione, così come i passaggi pedonali. Sul tratto pedonale e sugli attraversamenti verrà inserita anche una pavimentazione dedicata alle persone non vedenti, per eliminare un’ulteriore barriera architettonica. Per realizzare una ciclabile funzionale e sicura sarà necessario avvicinare alle abitazioni i pali della luce e abbattere i platani presenti sul lato sud.

E’ già previsto che, per sostituire gli alberi sacrificati, ne verranno piantati di nuovi nel parcheggio pertinenziale.

All’incrocio con il viale Volturno verrà realizzata una piazzetta, nell’area dove insistono molte attività economiche. Non ultimo, sono previsti interventi sulle fognature, per risolvere il problema degli allagamenti, sempre più frequenti negli ultimi anni.

Contestualmente ai lavori di riqualificazione, che richiedono un investimento di 500 mila euro da parte dell’Amministrazione comunale, Hera provvederà a potenziare l’acquedotto con un importante intervento, che comporta un investimento di 185 mila euro, consistente nella posa di una nuova condotta del diametro di 250 mm per una lunghezza di 740 metri e nel rifacimento degli allacci e di tutti i collegamenti degli incroci lungo tutta la via Milazzo partendo dal Lungomare fino alla via Caduti per la Libertà.

Il rinnovo e potenziamento della rete acquedottistica è volto a migliorare ulteriormente il servizio, incrementando l’affidabilità delle reti.

Per rendere possibili gli interventi su via Milazzo sarà necessario intervenire sulla viabilità: sarà istituito il senso unico alternato.

L’azienda si scusa con la propria clientela per i disagi eventualmente arrecati e assicura di contenere al minimo i tempi dei lavori, ricordando che in caso di urgenza (segnalazione guasti, rotture, emergenze varie) è gratuito e attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette il numero di pronto intervento 800.713.900

Dichiarazione dell’Assessore ai Lavori Pubblici Enrico Mazzolani: “Il viale Milazzo era una delle priorità del programma di legislatura fra gli interventi sulla viabilità nel territorio. Purtroppo, i tempi di realizzazione si sono prolungati rispetto al previsto, a causa dell’emergenza sanitaria e per problematiche inaspettate sopraggiunte, in corso d’opera, nei sottoservizi. Il cantiere una volta aperto procederà con la massima celerità per farci trovare pronti per la prossima stagione estiva. Viale Milazzo è una strada nevralgica per Cervia, è determinante per il traffico in entrata e in uscita dal mare non solo per gli autoveicoli ma anche per il flusso pedonale e ciclabile. Visto la complessità e l’importanza dell’opera, che darà una nuova immagine urbanistica della città e una risposta fondamentale per la viabilità, voglio ringraziare anche HERA per aver contribuito con il suo impegno, a rendere il più possibile risolutivo l’intervento e superare anche le criticità dei sottoservizi”.

Cervia, 18 febbraio 2021

