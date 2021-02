Emilia Romagna. Paolo Maggioli: ‘ Confindustria Romagna a favore di ‘Rimini capitale della Cultura 2024”.

Centro storico Rimini download (2)

EMILIA ROMAGNA. Confindustria Romagna crede fortemente nell’importanza di valorizzare il patrimonio storico culturale dei suoi territori. L’avvio ufficiale del percorso per la candidatura di Rimini a Capitale italiana della Cultura 2024 e per il riconoscimento del Tempio Malatestiano quale patrimonio dell’Unesco, rappresentano due segnali molto importanti per il futuro di Rimini, della Romagna e di tutta la regione Emilia Romagna.

In questo momento particolarmente difficile è fondamentale avere il coraggio di credere e guardare avanti e di intraprendere un cammino di rilancio e rinascita in ogni campo e settore.

Rimini, con la sua multiculturalità, interculturalità, la sua storia e la sua contemporaneità, come è stato detto anche nell’incontro di presentazione del percorso di candidatura, abbia tutte le carte in regola per proporsi. Per raggiungere l’obiettivo occorre essere uniti in un progetto condiviso, ben definito e dinamico, in un cammino comune e di grande coinvolgimento.

INTERVENTO. “Si tratta di una grande opportunità che può permettere a Rimini e non solo, di diventare sempre più attrattiva – sottolinea il presidente di Confindustria Romagna Paolo Maggioli – Come imprenditori e come associazione, siamo convinti che investire in cultura significhi contribuire allo sviluppo e alla crescita dei territori. Per questo sosteniamo nelle nostre tre province molte iniziative. Per Rimini ricordiamo ad esempio, La settima Arte Cinema e Industria, il Festival del cinema, vero e proprio progetto di condivisione, che Confindustria Romagna organizza insieme all’Università di Bologna - Dipartimento Scienze per la qualità della vita di Rimini, al cinema Fulgor ed in collaborazione con il comune di Rimini e vari partner; il sostegno alle celebrazioni per il centenario di Fellini e alla Sagra musicale malatestiana.

Il danno economico e sociale per il fermo di manifestazioni culturali, cinema, teatri, musei è evidente. Ma non dobbiamo arrenderci. Il candidarci come capitale della cultura è sicuramente ambizioso, ma a noi le sfide non spaventano. È la strada giusta da intraprendere insieme con passione”.

