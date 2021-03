Cesena. Parcheggi al ‘Bufalini’. In tariffa verde ( 600 posti) la sosta è gratuita fin al ritorno alla normalità.

Cesena ospedale

CESENA. A partire da sabato 13 marzo la sosta all’ospedale ‘Bufalini‘ di Cesena sarà gratuita per quanto riguarda tutti i posti auto a pagamento presenti nell’intera area del nosocomio, eccetto i posti auto riservati a specifiche categorie di utenti che necessitano di particolari cure e che espongono apposito contrassegno rilasciato direttamente dall’Azienda Usl Romagna (circa 60).

Nei parcheggi a tariffa verde, che sono oltre 600, la sosta resterà gratuita fino a quando l’attività di ricovero programmata e non urgente sarà sospesa o ridotta. Il provvedimento ha validità sino a specifico provvedimento di revoca. È quanto stabilito da un’ordinanza firmata dal sindaco Enzo Lattuca.

COMMENTO. “Questa decisione – commenta il Sindaco – guarda al particolare momento di drammatica emergenza socio-sanitaria che stiamo vivendo.

In queste settimane occorre favorire la mobilità di accesso al ‘Bufalini’, in particolare da parte del personale ospedaliero, particolarmente impegnato e chiamato a svolgere un lavoro intenso e continuo, sostenendo turni molto faticosi. Al momento, per far fronte alla critica situazione venutasi a creare, in pochi giorni siamo passati da 70 a 150 ricoverati per Covid-19, l’Ausl ha ridotto le presenze sospendendo tutte quelle visite non urgenti e rimandando esami e cure, laddove possibile.

Questa decisione pertanto guarda anche alla minore utenza di queste settimane. Dall’inizio di questa emergenza sanitaria, d’accordo con Atr che gestisce i parcheggi a pagamento nell’area ospedaliera, siamo intervenuti a più riprese rendendo gratuita la sosta nei parcheggi presenti nel perimetro del nostro ospedale. Si tratta di un piccolo intervento teso a favorire tutti coloro che quotidianamente si recano al lavoro o si sottopongono a prestazioni sanitarie inderogabili”.

Questa è anche l’occasione per precisare che queste disposizioni riguardano esclusivamente questa fase di emergenza. Nel momento in cui l’attività dell’Ospedale tornerà alla normalità l’Ordinanza verrà revocata.

COMMENTO. “Il sistema di sosta ordinaria al ‘Bufalini’ - completa il Primo cittadino – (sosta gratuita per le prime 3 ore con disco orario; sosta a pagamento dalla 4^ ora con tariffa di € 0,40/ora e pagamento massimo 2 euro per 24 ore, esponendo l’apposito ticket) non è una scelta dettata da ragioni di bilancio, per il parcheggio infatti il Comune paga un canone ad Ausl che ne è proprietaria, ma è una misura indispensabile a garantire il turnover e quindi consentire agli utenti dell’Ospedale di trovare parcheggio”.

