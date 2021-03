Romagna Faentina. Sanzioni anti-Covid dalla Polizia locale. Sette nell’ultimo fine settimana.

controlli polizia locale e alcol test

ROMAGNA FAENTINA. Stretta sui controlli per l’osservanza delle normative anti-Covid in un momento particolarmente delicato dell’emergenza sanitaria. La Polizia locale dell’Unione della Romagna faentina continua nella sua opera di controlli per far rispettare le norme anti-assembramento e all’uso della mascherina.

Nell’ambito dei servizi attivati per il rispetto delle limitazioni imposte dall’emergenza epidemiologica, in seguito al D.P.C.M. del 13 ottobre 2020, gli agenti durante un servizio all’interno del parco Bucci, hanno controllato alcuni ragazzi che avevano allestito un vero e proprio pic-nic con tanto di bevande al seguito.

Tre di loro sono stati sanzionati per non aver indossato la mascherina.

Gli agenti hanno poi elevato altre tre sanzioni, sempre per il mancato uso dei dispositivi personali di protezione, nei confronti di tre persone che stazionavano all’interno dell’area verde di piazza San Francesco e un’altra multa è invece stata contestata a un ragazzo, sempre per lo stesso motivo, all’interno del parco Tassinari.

Ricordiamo che il D.P.C.M. del 13 ottobre 2020 dispone l’obbligo di “indossare la mascherina in tutti i luoghi all’aperto […], se si cammina per strada, in piazza, se si sta seduti su una panchina, mentre si aspetta l’autobus o un taxi e, comunque, ogni volta che si è all’aperto con sanzioni pecuniarie che vanno da 400 a 1000 euro”.

Da segnalare infine che il comando della Polizia locale di via Baliatico, da lunedì mattina, giorno del passaggio dei comuni dell’Unione della Romagna faentina dalla zona arancio-scuro a quella rossa ha predisposto un dispositivo di controllo del territorio con tre pattuglie dedicate esclusivamente a mettere in atto posti di controllo sugli automobilisti lungo gli assi viari in entrata e in uscita dalla città.

