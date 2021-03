Zevio ( Verona). Parte la campagna delle fragole biologiche. Più consumi dopo la frenata 2020.

Brio_Fragole1

(Zevio, 10 marzo 2021) – Campagna al via per le fragole biologiche di Brio, realtà specializzata nella produzione e commercializzazione di ortofrutta bio e socia di Alce nero: si comincia con la varietà Sabrina proveniente da Basilicata e Campania, disponibile già da marzo sugli scaffali della grande distribuzione e del dettaglio specializzato.

COMMENTO. “La campagna delle fragole biologiche proseguirà fino a inizio giugno nel giusto rispetto della stagionalità del prodotto – spiega il responsabile commerciale Mauro Laghi –: oggi Brio, grazie all’investimento su vari areali di produzione, ha diversificato le zone di coltivazione italiane allungando la finestra commerciale per le fragole bio provenienti da Basilicata, Campania, Emilia Romagna e Veneto, zone tradizionalmente vocate per questa referenza”.

Un mercato, quello delle fragole biologiche confezionate che vale circa 3,5 milioni di euro a livello nazionale nei canali Iper, Super e Libero servizio e che, dopo la frenata durante il lockdown 2020, punta a tornare a crescere.

“Lo scorso anno – aggiunge Laghi -, complice la pandemia che ha orientato gli acquisti verso referenze percepite come più essenziali e dalla shelf-life maggiore, la richiesta di fragole è stata più ridotta della media ma confidiamo in una ripresa dei consumi per la campagna 2021. Avvertiamo nei consumatori un crescente desiderio di normalità e di gratificazione oltre alla richiesta di garanzie in termini di salubrità del prodotto: le fragole biologiche rappresentano l’ideale sintesi di queste aspettative”.

Buone, gustose e rinfrescanti, le fragole sono infatti un frutto dalle molteplici virtù. “Le qualità salutari delle fragole sono innumerevoli – completa Luca Zocca, Marketing Communication Consultant di Brio -: l’alto contenuto di polifenoli, potassio e fibre è utile per la prevenzione delle patologie cardiache e non va trascurata l’elevata presenza di antiossidanti e di oligoelementi preziosi per la salute del corpo. Oltre, naturalmente, a essere ricche di vitamina C”.

Le fragole biologiche Brio sono disponibili in cestini da 250 grammi e nel pack da 300 grammi a marchio Alce nero.

