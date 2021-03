Ausl Romagna. Nuovo Servizio farmaci. Coronavirus: da lunedì 15, le prenotazioni dai 75 ai 79 anni.

Ospedale Infermi Rimini

DISTRIBUZIONE FARMACI. All’ospedale Infermi al via i lavori di ristrutturazione del Servizio distribuzione farmaci. All’Infermi di Rimini sono iniziati i lavori di ristrutturazione del Servizio di distribuzione diretta dei farmaci situato al piano terra dell’Ospedale.

L’intervento, che dal punto di vista strutturale porterà a una nuova distribuzione degli spazi finalizzata a migliorare il comfort di pazienti e operatori, prevede la riqualificazione e l’ampliamento sia dei locali dedicati all’attesa degli utenti sia dei locali utilizzati dagli operatori addetti alla distribuzione farmaci. I lavori, il cui termine è previsto entro l’inizio dell’estate, si svolgeranno per fasi in modo da consentire il regolare servizio di distribuzione farmaci

Coronavirus e vaccino: da lunedì 15 marzo al via le prenotazioni per chi ha dai 75 ai 79 anni

Vaccinazioni anche per le persone ‘ estremamente vulnerabili‘: per loro non serve la prenotazione.

Prosegue la campagna vaccinale contro il Coronavirus. Oltre alle fasce di popolazione che stanno continuando a prenotarsi e ad effettuare il vaccino, da lunedì 15 marzo le prenotazioni sono aperte anche ai cittadini che hanno un’età compresa dai 75 a 79 anni.

L’importanza del vaccino

“Il vaccino è e rimane l’unica risposta e la più sicura contro il coronavirus, spiega il dott. Mattia Altini, direttore Sanitario di Ausl Romagna. Relativamente ai soggetti che sono stati vaccinati con il lotto, momentaneamente sospeso da Aifa, intendiamo ribadire e assicurare tutti che non si sono verificati eventi avversi gravi , se non quelli tipici legati alla somministrazione di qualsiasi tipo di vaccino.

Non serve quindi nessun accertamento né tantomeno l’assunzione di farmaci per coloro che hanno ricevuto la somministrazione del vaccino, come purtroppo sta in parte circolando sul web. Invito tutti i cittadini, aventi diritto in questa fase, a continuare prenotarsi e a rispettare il proprio turno.

Al contempo, chiediamo a tutti in in questo momento delicato di forte circolazione del virus, di continuare ad osservare le uniche misure che possono aiutarci a superare questa fase critica: distanziamento, mascherina e lavaggio frequente delle mani”.

Chi ha diritto

I cittadini nati tra il 1942 e il 1946 che sono residenti o domiciliati in Romagna, purchè assistiti da un medico di famiglia del territorio

Come prenotare

Le vaccinazioni si possono prenotare scegliendo tra queste modalità:

agli sportelli Cup dell’Ausl ( Centri Unici Prenotazione) presenti su tutto il territorio romagnolo

presenti su tutto il territorio romagnolo ne lle farmacie tramite il servizio Farmacup,

Telefonando al Cuptel al numero 800002255

Online attraverso:

Il Fascicolo elettronico

L’app ER Salute

Il CupWeb ( www.cupweb.it)

Cosa serve per prenotare. Non serve la prescrizione medica.

Bastano i dati anagrafici – nome cognome, data e comune di nascita – o, in alternativa, il codice fiscale.

Non è possibile prenotare prima delle date previste per la propria età: occorre quindi attendere la data riferita al proprio anno di nascita. La prenotazione potrà essere effettuata su ogni sede vaccinale senza vincoli territoriali.

Persone estremamente vulnerabili

Sempre da lunedì 15 marzo, la campagna vaccinale prosegue anche per una nuova categoria di persone: a prescindere dall’età, il vaccino è offerto a chi, per motivi di salute, è in condizioni di ‘estrema vulnerabilità’. Questi soggetti non devono prenotarsi.

Gli elenchi delle persone appartenenti a queste specifiche categorie sono già in possesso dell’Azienda, che li contatterà direttamente, in base alla fornitura dei vaccini.

L’Azienda, sulla base degli elenchi dei soggetti portatori delle patologie indicate, e del confronto con i clinici che li hanno in carico, procederà alla individuazione dei punti di somministrazione e alla chiamata diretta dei pazienti così come è già avvenuto per i soggetti dializzati, che hanno quelli che effettuato il trapianto di rene e agli immunodepressi nefropatici. In questo caso, Ausl Romagna ha già provveduto, attraverso l’organizzazione di sedute straordinarie, alla somministrazione del vaccino.

Le persone coinvolte sono state reclutate direttamente dalle U.O. di Nefrologia e le sedute si sono svolte all’interno degli ospedali, coadiuvate dal supporto del personale medico e infermieristico delle Unità operative di Nefrologia. ( Ufficio stampa Ausl Romagna)

