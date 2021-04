Romagna. La tavola di Pasqua è… stellata! I locali Top capofila d’una ristorazione con asporto/delivery.

Tavola Pasqua Romagna Stellata

ROMAGNA. Anche per il 2021 una Pasqua all’insegna delle restrizioni con i ristoranti chiusi al pubblico. In questa situazione complicata per tutti, una numerosa squadra di ristoranti stellati, o recensiti dalle guide nazionali di rilievo, scendono in campo proponendo menù di alto livello.

Vediamo quali sono i principali, scorrendo la Romagna da nord a sud, senza dimenticare l’entroterra. Partiamo da Ravenna e, passando per Imola, arriviamo fino a Cattolica.

Chef Mattia Borroni del Ristorante Alexander di Ravenna propone la formula delivery con video istruzioni per completare i piatti: spiccano Baccalà mantecato, Pane di segale, Pesto alla mediterranea, erbe di campo e amaranto …

Nella bassa Romagna Chef Mirko Rocca della Locanda di Bagnara dell’omonima località offre il menù di Pasqua e Pasquetta in delivery: carne o pesce abbinati a vini locali Doc. Troviamo la Lasagnetta con salsiccia, piccole verdure e taleggio o lo Scottadito d’agnello con crema fitta per citarne alcuni.

A Imola, all’intramontabile San Domenico, chef Massimiliano Mascia propone per Pasqua un menù raffinato del quale ricordiamo l’Insalata di baccalà in oliocottura con cappero, olive taggiasche ed erba cipollina. In abbinamento i vini consigliati dal sommelier Francesco Cioria e, per chi lo desidera, si possono acquistare pure le loro colombe.

A Faenza l’executive chef Alessandro Giraldi del Ristorante 5 cucchiai per Pasqua e Pasquetta propone un menù dedicato con una rivisitazione dei Nidi di rondine proposti al Salmone selvaggio dell’Alaska, Spinaci novelli, Robiola e Nage di Granciporro.

Menù sia d’asporto sia con consegna a domicilio e l’alternativa di poter sceglier dal menù alla carta.

A Forlì chef Valerio De Luca del Ristorante Convivio propone per Pasqua e Pasquetta, solo a pranzo, un menù dedicato: da non perdere i Casoncelli di caprino, gamberi e limone con salsa di piselli, vongole e pomodorini. A Bagno di Romagna, nell’alta Valle del Savio, chef Gianluca Gorini dell’omonimo Ristorante DaGorini propone con un menù per Pasqua e Pasquetta, da asporto e delivery, nel quale tradizione, creatività e qualità si sposano alla perfezione.

A Cesenatico Alberto Faccani del Ristorante Magnolia, con la formula Magnolia To Go insieme a La buca di Stefano Bartolini scendono in campo con le loro migliori specialità gourmet, mentre nella vicina San Mauro Mare merita di essere ricordato il Ristorante Onda blu, altro locale presente in Guida Michelin, con un menù di pesce dedicato e in alternativa una carta di Pasqua tutto pesce.

A Cervia Officine del sale, SaleDolce e Felix, che si sono da tempo uniti nella società GK per garantire un servizio di alto livello e qualità a km zero , offrono i loro piatti d’asporto anche durante queste festività.

In Valmarecchia primeggia Il Piastrino di Riccardo Agostini che proprio nella settimana di Pasqua propone un menù a 4 mani con il Magnolia di Cesenatico: piatti che ricalcano la tradizione con creatività come i Passatelli in zuppa di Parmigiano stravecchio, asparagi, stridoli e macis.

Completiamo il tour in provincia di Rimini: qui ricordiamo Abocar Due Cucine di Camilla e Mariano nel quale trionfa il Merluzzo gratinato, asparagi, aglio fresco ed erbe, mentre a la Manna di Riccione potete gustare uno sfizioso Spiedo di mare (tonno, salmone, gambero e polpo) e verdure croccanti infine alla Locanda Liuzzi di Raffaele di Liuzzi a Cattolica imperdibile la Guancia brasata, patata acida ed erbe di campo.

Al seguito della squadra dei top, potete trovare 26 locali a Ravenna e Bassa Romagna, 13 a Imola, 8 a Faenza, 10 a Forlì, 31 a Cesena – il territorio più prolifico – 6 a Cervia, 15 a Cesenatico, una decina in Valmarecchia, una ventina a Rimini e una quindicina tra Riccione Misano e Cattolica per un totale di ben 180 locali scelti dal Circuito Gastronomico Romagna a tavola e che potete trovare qui: www.romagnaatavola.it

…………………………………

( Nota) Come Romagna a tavola Circuito gastronomico dal 2012 siamo attivi con l’attività di di valorizzazione e promozione della ristorazione romagnola di qualità. In questo momento di restrizioni, che a fasi alterne dura da oltre 1 anno, abbiamo scelto di proseguire gratuitamente il nostro servizio informativo per dare un sostegno concreto ai ristoranti,trattorie, osterie e agriturismi che abbiamo selezionato fino ad ora.

Rimaniamo operativi sui social network Facebook e Instagram e sul web pubblichiamo menù a tema in occasioni delle festività e di proposte speciali dei locali.

Ci auguriamo di tornare quanto prima ad una realtà fatta di amici, di cenette al ristorante, di vacanze al mare o in montagna e delle tante cose “normali” che sembravano scontate e, solo ora che ce le hanno vietate, ne capiamo il vero valore. Nel frattempo, non potendo uscire per andare al ristorante, cerchiamo di alleviare i disagi di e allietarli con proposte gustose di qualità.

www.romagnaatavola.it

www.facebook.com/romagnaatavola

www.instagram.com/romagnaatavola

newsletter Romagna a Tavola

( testo fornito da Massimo Marcocchi)

Articoli più letti