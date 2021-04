Massa Lombarda. Oltre 300 mila euro per la manutenzione del Patrimonio pubblico.

MASSA LOMBARDA. La manutenzione del Patrimonio pubblico di Massa Lombarda prosegue con interventi già portati a termine e altri in corso per un investimento totale che supera i 300mila euro.

Nell’ex Bocciofila sono stati completati i lavori di manutenzione straordinaria della copertura con un investimento di 52mila euro. Inoltre, è in corso la sostituzione della centrale termica, compresa la caldaia, con la messa a norma dell’impianto elettrico della caldaia ( l’impianto elettrico della struttura è stato messo a norma nei mesi scorsi) per 62mila euro.

Contestualmente, è in corso la gara per la manutenzione straordinaria e il rafforzamento del tetto della scuola dell’infanzia comunale Buscaroli con un investimento di 110mila euro. Sempre in merito all’edilizia scolastica, nuovi lavori sono stati effettuati nella scuola primaria Quadri di Massa Lombarda con interventi di antisfondellamento dei controsoffitti per 33mila euro.

È poi partita la gara per l’affidamento, curata dall’Ufficio tecnico comunale, della manutenzione del verde comunale per cinque sfalci in un totale di quasi 1 milione di metri quadrati di verde. In questo caso l’investimento è di 70mila euro. Infine, sono state messi a dimora 75 tra alberature e arbusti provenienti dalla Regione, che hanno così arricchito le aree verdi attualmente presenti nel territorio.

COMMENTO. “Con coerenza e costanza stiamo proseguendo le attività che ci siamo prefissati fin dall’inizio – spiega il sindaco Daniele Bassi -. Il Covid non ci ha fermato, ma al contrario ha accentuato il nostro desiderio di guardare al futuro. Intendiamo concentrare i nostri sforzi sulla riqualificazione del patrimonio pubblico, partendo dai luoghi più vissuti in particolare dai giovani, con l’auspicio che le scuole – che riaprono – non chiudano più fino al termine dell’anno scolastico”.





