Forlì. Lavori di manutenzione in un tratto di via Bertini. Previsti divieti di fermata e di sosta permanente.

via Bertini olimpiacostruzioni.it download

FORLI’. Nell’ambito del Piano di manutenzione 2021, predisposto dal servizio Viabilità del comune di Forlì, è previsto un intervento di manutenzione ordinaria della pavimentazione stradale di un tratto della via Bertini (compreso tra via Solombrini e via Cervese) che include le rotatorie di intersezione con via Solombrini - Balzella e Orceoli-Correcchio. I lavori avranno inizio nella mattinata di lunedì 12 aprile, salvo condizioni meteo avverse, e si protrarranno per circa cinque giorni lavorativi.

Questi i provvedimenti temporanei di modifica alla circolazione che saranno adottati in successione temporale.

Il giorno 12 aprile sulla rotatoria di via Bertini, all’intersezione con via Solombrini e via Balzella, è prevista la chiusura della sede stradale limitatamente alla rotatoria, con segnalazione di percorso alternativo.

Il traffico proveniente da Forlì diretto all’autostrada verrà fatto deviare su via Macero Sauli oppure su via Golfarelli; il traffico proveniente dall’autostrada e diretto verso Forlì sarà deviato su via Correcchio o via Orceoli, oppure in alternativa in via Maseri o via Lambertelli. Il traffico proveniente dalla zona industriale diretto verso Forlì sarà indirizzato su via Edison, via Meucci o via Bernale.

Il giorno 13 aprile, sulla rotatoria di via Bertini, intersezione con via Orceoli, chiusura della sede stradale limitatamente alla rotatoria e scelta di percorso alternativo. Il traffico proveniente da Forlì diretto verso l’autostrada verrà fatto deviare su via Solombrini, via Balzella, via Maseri o Lambertelli; il traffico proveniente dall’autostrada diretto verso Forlì verrà deviato all’altezza dell’intersezione su via Cervese.

Il traffico proveniente dalla zona industriale diretto verso Forlì verrà deviato su via Costanzo II o via Bernale. Il traffico proveniente da Forlì zona Ospedaletto sarà deviata su via Ravegnana o via Cervese, in alternativa via Spinelli e Schuman oppure via Gian Battista Vico.

Dal 14 aprile 2021 fino al 16 aprile 2021 compreso, sulla via Bertini nel tratto rettilineo tra via Solombrini e via Cervese sarà istituito un senso unico alternato con restringimento della sede stradale nei tratti interessati dagli interventi.

Per l’esecuzione degli interventi sono inoltre previsti divieti di fermata e sosta permanente con rimozione nei tratti di strade interessati dalle lavorazioni. Il traffico ciclo-pedonale potrà usufruire dei marciapiedi e delle piste ciclabili presenti, compatibilmente con lo svolgimento delle attività lavorative.

L’Impresa esecutrice dispone dell’ordinanza rilasciata dall’area Servizi al territorio – Servizio viabilità ed è incaricata di predisporre a propria cura e spese la idonea segnaletica di cantiere, di indicazione dei percorsi alternativi, oltre alla regolamentazione del traffico attraverso i propri ‘movieri’ e/o impianto semaforico.

Ti potrebbe interessare anche...