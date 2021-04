Ravenna. Traghetto sul Candiano: sconti per i residenti. L’entrata in vigore entro questa primavera.

candiano images

RAVENNA. Le tariffe degli abbonamenti e delle tessere per il servizio di traghetto sul canale Candiano dai Lidi nord a Marina di Ravenna e viceversa subiranno una considerevole riduzione, di circa il 40 per cento, per i residenti di Casalborsetti, Marina Romea, porto Corsini e Marina di Ravenna.

I costi della diminuzione delle tariffe saranno a carico del comune di Ravenna. I titoli di viaggio sono di diverse tipologie, dunque ci si è focalizzati in particolare su quelli che, per un esame statistico, si ritiene siano maggiormente utilizzati dai residenti. L’abbonamento annuale per pedoni e ciclisti passerà da 25 a 15 euro.

La tessera da 40 passaggi per ciclomotori, moto, carrelli passerà da 25 a 15 euro e l’abbonamento da sei mesi per le stesse tipologie di veicoli da 40 a 25 euro. La tessera da 40 passaggi per auto e autocarri fino a 3,5 tonnellate passerà da 30 a 20 euro e l’abbonamento da trenta giorni per le stesse tipologie di veicoli da 70 a 40 euro. Sarà inoltre introdotto un nuovo titolo di viaggio che consentirà 120 passaggi ad auto e autocarri a 50 euro anziché 90.

La delibera è stata approvata dalla Giunta comunale, dopo che il progetto di ridefinizione delle tariffe è stato condiviso con il territorio in una fase di confronto e inviato al consiglio territoriale del Mare, che ha espresso parere favorevole all’unanimità dei presenti.

COMMENTO. “Si tratta di un’iniziativa – dichiara il sindaco Michele de Pascale – a cui tenevo in maniera particolare: in moltissimi casi il traghetto è per i residenti di quelle località un mezzo di trasporto indispensabile per raggiungere in maniera agevole uffici e luoghi pubblici, sanitari e per la sicurezza.

Abbiamo lavorato molto a questo progetto, coinvolgendo in un confronto tutti gli interlocutori del territorio e raccogliendo i positivi stimoli giunti in tal senso dal Consiglio comunale e dal Consiglio territoriale, tanto dalle forze di maggioranza quanto da quelle di minoranza. Il raggiungimento di questo obiettivo è un traguardo importante a beneficio dei cittadini e delle cittadine dei Lidi nord e di Marina di Ravenna”.

E’ previsto che le nuove tariffe entrino in vigore questa primavera. Non appena si conoscerà la data esatta ne verrà data tempestiva comunicazione. Gli abbonamenti/tessere scontati saranno in vendita al Punto Bus di Start Romagna nei pressi della stazione ferroviaria di Ravenna (piazzale Farini 9) e in un locale del consiglio territoriale del Mare da parte di personale di Start Romagna, in giornate e orari da definire.

