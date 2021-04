Emilia Romagna. Romagna a tavola e in delivery … con il gusto. Una ristorazione che resiste e non molla.

I Cronisti del Gusto di Romagna a Tavola

EMILIA ROMAGNA. Romagna a tavola circuito gastronomico dal 2012 seleziona e sperimenta ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e agriturismi romagnoli che si sono distinti per offerta gastronomica, servizio e location.

Durante il lockdown abbiamo lavorato nell’ombra pubblicando gratuitamente i menù delle festività dei locali ‘Romagna a tavola’ a partire da Pasqua del 2020. Dalla seconda metà di aprile 2021 ogni settimana pubblicheremo sul portale romagnaatavola.it una serie di proposte gastronomiche a tema d’asporto e in delivery dei ristoranti romagnoli di qualità.

L’appuntamento è fissato ogni mercoledì per esplorare le proposte dei locali per i giorni seguenti e il week end. https://www.romagnaatavola.it/it/ristoranti-romagna-con-offerte-speciali-asporto-e-delivery/ In PODCAST tutti i mercoledì dalle ore 18:00 su Facebook https://www.facebook.com/RomagnaATavola

Romagna a tavola I cronisti del gusto

LA NOSTRA PROPOSTA. Ogni martedì di buon ora inizia la nostra ricerca di proposte a tema dei locali romagnoli di qualità. Partiamo da Ravenna la città del Sommo poeta e, dopo una breve incursione nei Lidi ravennati Nord, ci dirigiamo in Bassa Romagna.

Proseguiamo verso ovest in direzione di Imola per conoscere le iniziative dei locali della città e del circondario che abbraccia Dozza, Sasso Marconi e Solarolo. Ripartiamo dunque alla volta verso Faenza e del suo ricco circondario che abbraccia Brisighella e valle del Lamone.

In rotta verso sud ci dirigiamo a Forlì per poi addentraci in valle del Sole passando per Castrocaro Terme, valle del Montone passando per Dovadola, valle del Bidente da Meldola e, valle del fiume Rabbi da Predappio. Dopo tanto volteggiare via decisi verso Forlimpopoli, la città artusiana e Bertinoro ’la terrazza della Romagna’.

Una volta a Cesena ripercorriamo le valli del Savio fino a Bagno di Romagna e del Rubicone per scoprire qualche iniziativa gastronomica di rilievo offerta in delivery. All’alba di Mercoledì siamo a metà del nostro viaggio che prosegue nell’entroterra a Savignano sul Rubicone e a Santarcangelo per poi risalire lungo la Valmarecchia prima di ammarare sulla riviera romagnola.

Sulla Costa partiamo con la perlustrazione dei lidi ravennati sud (Lido di Savio e di Milano Marittima) aperti in prevalenza nella stagione calda, per poi visitare l’antica città di Cervia patria del sale per arrivare a Cesenatico cittadina ricca di ristoranti e trattorie concentrate prevalentemente sul porto canale progettato da Leonardo da Vinci.

Scendendo attraversiamo Bellaria-Igea Marina e passiamo in rassegna tutte le frazioni a nord e a sud di Rimini particolarmente vivaci durante la stagione turistica. Atterriamo nella ‘romana’ Rimini che si estende dal mare (tra la darsena e marina centro) fino alle prime colline verso San Marino. Ripartiamo poi alla volta di Riccione e Coriano, Misano Adriatico, Cattolica per terminare il nostro viaggio settimanale a Morciano nella valle del Conca.

