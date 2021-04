Ausl Romagna. Aggiornamenti ( continui ) sull’ Emergenza Covid e i passaggi sul territorio.

Vaccino download (2)

AUSL ROMAGNA. Emergenza Covid. I passaggi sul territorio.

( comunicato stampa Ausl Romagna mercoledì 14/4). Al fine di fornire un aggiornamento rispetto all’evoluzione del quadro epidemiologico dell’infezione da Covid 19 nel territorio romagnolo, su un arco temporale più significativo rispetto alla situazione di una singola giornata, si riportano, in allegato, alcuni dati relativi alla settimana dal 5 aprile al 11 aprile (precisando che si tratta dei casi di residenti diagnosticati sul territorio romagnolo).

Nella settimana di riferimento, si sono verificate 2.233 positività su un totale di 30.688 tamponi eseguiti; si osserva quindi un tasso di positività del 7,3 per cento, evidenziando, anche in questa settimana, una diminuzione del trend dei nuovi casi positivi, nel territorio romagnolo. La performance dei tempi di refertazione dei tamponi, entro le 48 ore, si mantiene alta, registrando il 95,6 per cento.

Per quanto riguarda l’indicatore relativo alle persone ricoverate, su tutta la Romagna, a lunedì 12 aprile, si registra la quota di 556 ricoveri, con una diminuzione di 88 ricoverati rispetto alla settimana precedente, pur rimanendo l’Azienda all’interno del livello rosso del Piano ospedaliero Covid; anche i riempimenti nelle terapie intensive sono in calo, sia in termini assoluti che percentuali.

* ( comunicato stampa Ausl Romagna sabato 17/4). Dal 19 aprile prenotazioni ai punti Cup per i genitori dei minori di 16 anni ‘estremamente vulnerabili’ e, in farmacia, per le persone in condizioni di grave obesità.

Vaccinazione anti Covid-19 per genitori, tutori o affidatari di minori di 16 anni ‘estremamente vulnerabili’. A partire da lunedì 19 aprile, è possibile prenotare la vaccinazione per i genitori, tutori o affidatari di minori di 16 anni di età rientranti nella categoria di ‘ estremamente vulnerabili’. Si tratta di quei minori che, non avendo ancora compiuto i 16 anni, non possono essere vaccinati per mancanza di vaccini indicati per la loro fascia di età.

Come prenotare?

Per prenotarsi occorre presentare un’autocertificazione che attesti il proprio stato di genitore/tutore/affidatario e la patologia del minore che attesti la condizione di appartenenza alla categoria di ‘estremamente vulnerabile’.Il modulo dell’autocertificazione contenente anche l’elenco delle patologie è scaricabile dal sito di Ausl Romagna https://www.auslromagna.it/ricerca/download/covid-19-vaccinazione/caregiver-disabili-104/6220-autocertificazione-convivente-minore-vulnerabile.

L’autocertificazione deve essere compilata e firmata e, unitamente alla copia di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità, deve essere mostrata in fase di prenotazione e poi consegnata il giorno dell’appuntamento agli operatori del punto vaccinale.

Dove prenotare?



La prenotazione può essere effettuata attraverso i canali di Cup, Farmacup e Cuptel. Nel caso la prenotazione venga effettuata attraverso il Cuptel, il modulo di autocertificazione, debitamente compilato e firmato dovrà essere consegnato direttamente al punto vaccinale, lo stesso giorno dell’appuntamento della seduta vaccinale

IN GRAVE OBESITA’. Vaccinazione anti Covid per le persone in condizioni di grave obesità (BMI maggiore di 35. Da lunedì 19 aprile, a seguito dell’accordo tra la regione Emilia Romagna e le Associazioni dei farmacisti, le persone in grave sovrappeso potranno eseguire in farmacia il test per l’indice di massa corporea.

Qualora il risultato del test evidenzi un BMI maggiore di 35, la persona risulta inseribile tra la categoria degli ‘ estremamente vulnerabili’ e quindi tra i prioritari nella vaccinazione. Il farmacista provvede, quindi, a prenotare direttamente la vaccinazione, attraverso il Farmacup. Questo percorso, integra quello già avviato con i medici di Medicina generale, che hanno potuto segnalare all’Ausl, i propri assistiti in condizioni di grave obesità.

( comunicato Ausl 24 aprile) Coronavirus. E’ proseguita la campagna vaccinale. Da lunedì 26 aprile è partita la prenotazione per i cittadini in fasci d’età compresa tra i 65 e 69 anni. (i nati dal 1952 al 1956). In Romagna sono circa 65.000 le persone interessate. Doppio canale di prenotazione per i cittadini di Ausl Romagna: oltre ai consueti canali Cup anche direttamente dal proprio medico di Medicina generale.

Mentre è continuata la somministrazione per le persone over 80 e over 70 e per i cittadini appartenenti alla categoria ‘estremamente vulnerabili’, si amplia la platea degli aventi diritto, con un’altra importante fascia della popolazione: i cittadini dai 65 ai 69 anni (nati dal 1952 al 1956).

Vaccinati per distretto di residenza

70-79 anni CESENA Copertura FORLI’ Copertura RAVENNA Copertura RIMINI Copertura ROMAGNA Copertura Popolazione residente 21029 19941 40740 33750 115460 Vaccinati DOSE 1 11754 55,9 11070 55,5 23193 56,9 16986 50,3 63003 54,6 Vaccinati DOSE 2 1224 5,8 1474 7,4 2674 6,6 1985 5,9 7357 6,4

OVER 80 CESENA Copertura FORLI’ Copertura RAVENNA Copertura RIMINI Copertura ROMAGNA Copertura Popolazione residente 16183 16690 36063 25870 94806 Vaccinati DOSE 1 14593 90,2 14392 86,2 31358 87,0 21656 83,7 81999 86,5 Vaccinati DOSE 2 8506 52,6 8158 48,9 19277 53,5 13051 50,4 48992 51,7

Soggetto vulnerabile per patologia CESENA FORLI’ RAVENNA RIMINI ROMAGNA Vaccinati DOSE 1 7336 7328 14252 11363 40279 Vaccinati DOSE 2 1952 2369 4615 3287 12223 9288 9697 18867 14650 52502

Come prenotare?



Da lunedì 26 aprile sono state aperte le prenotazioni per le persone nate dal 1952 al 1956 (65-69 anni). Le vaccinazioni si possono prenotare scegliendo tra queste modalità:

- agli sportelli Cup dell’Ausl ( Centri Unici Prenotazione) presenti su tutto il territorio romagnolo

- nelle farmacie tramite il servizio Farmacup,

- telefonando al Cuptel al numero 800002255

Online attraverso:

- Il Fascicolo elettronico

- L’App ER Salute

- Il CupWeb ( www.cupweb.it)

- Direttamente dal proprio medico di Medicina generale che raccoglierà le adesioni e organizzerà le sedute vaccinali.

All’atto della prenotazione viene dato l’appuntamento con giorno, ora e luogo per la somministrazione della prima e della seconda dose (richiamo). Verrà inoltre rilasciato il modulo della scheda anamnestica per raccogliere le informazioni sullo stato di salute e le malattie pregresse, che dovrà essere compilata dall’utente) e consegnata al momento della vaccinazione.

Cosa occorre per prenotare?

Intanto non serve la prescrizione medica. Bastano i dati anagrafici – nome cognome, data e comune di nascita – o, in alternativa, il codice fiscale. Non è possibile prenotare prima delle date previste per la propria età: occorre quindi attendere la data riferita al proprio anno di nascita.

La prenotazione potrà essere effettuata su ogni sede vaccinale senza vincoli territoriali. Si fa presente che sulla base dell’approvvigionamento dei vaccini, si procederà a modulare l’offerta sulle diverse sedi vaccinali.

