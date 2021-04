Lugo. Al lavoro alla Biblioteca ‘Trisi’ per ampliare servizi e spazi. Accessi liberi e su prenotazione.

Biblioteca Trisi - lettura

LUGO. A seguito di alcuni lavori già in programma da tempo, la data di riapertura della biblioteca ‘Fabrizio Trisi‘ di Lugo è stata posticipata al 17 maggio, data in cui, se il territorio sarà ancora in Area gialla, saranno possibili l’accesso libero a scaffale e, su prenotazione, alle sale studio.

In questo periodo di chiusura, l’attività della biblioteca Trisi non si è mai fermata: oltre ai prestiti su prenotazione e le consegne a domicilio, sono stati rinnovati gli spazi interni e le sale studio, per renderli più ampi e funzionali.

È stata creata una nuova sala per garantire un numero maggiore di postazioni studio nel pieno rispetto delle normative Covid e all’esterno della biblioteca è stato allestito un box restituzioni attivo 24 ore su 24. Per essere sempre a disposizione degli utenti, la biblioteca Trisi quest’anno non effettuerà nessuna chiusura nel mese di agosto.

Proseguono in queste settimane il servizio di prenotazione con ritiro dei materiali sia in sede che con consegna a domicilio. Per ulteriori informazioni contattare la biblioteca al numero 0545 38556 o alla mail trisi@comune.lugo.ra.it.

Ph di repertorio

Ti potrebbe interessare anche...