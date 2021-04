Emilia Romagna. Ristoranti aperti in Romagna all’aperto. Ma quali sono i locali davvero aperti ?

IMG_5598

EMILIA ROMAGNA. Da lunedì 26 aprile l’Emilia Romagna è tornata in zona gialla e i locali del settore enogastronomico (ristoranti, trattorie, osterie, bistrot e agriturismi …) della Regione possono riaprire con servizio al tavolo, a pranzo e a cena, solo all’aperto. I locali che non dispongono di uno spazio esterno dovranno attendere il 1° giugno per ritornare ad accogliere i clienti all’interno e solo a pranzo.

L’osservatorio di Romagna a tavola Circuito gastronomico vede una situazione a macchia di leopardo in tutto il territorio con una prevalenza di riaperture lungo la costa e nelle zone turistiche che fino ad ora in larga maggioranza non avevano offerto neppure l’asporto.

I ristoratori che dispongono di uno spazio esterno attrezzato riaprono oggi o nell’arco della settimana, altri si stanno predisponendo un’area all’aperto dedicata per non lasciare nulla di intentato. La maggioranza dei locali che riapriranno in presenza continuano comunque ad offrire i servizi di asporto e/o delivery.

COMMENTO. Da 14 mesi Romagna a tavola Circuito gastronomico sostiene gratuitamente la ristorazione romagnola. Dice: ‘ Cerchiamo di coinvolgere gli appassionati di enogastronomia raccontando di piatti e di ricette e invitandoli ad usufruire dei servizi di asporto e consegna a domicilio e a partecipare alle differenti iniziative dei locali.

In prossimità della riapertura abbiamo interpellato circa 500 locali chiedendo, tramite un questionario web, se aprivano e quando.

I risultati dell’indagine sono pubblicati sul portale www.romagnaatavola.it con informazioni sui locali che riaprono settimana, con i giorni e gli orari di apertura, i posti a sedere e i servizi che rimangono attivi in zona gialla, oltre al servizio al tavolo. I locali sul web sono stati suddivisi per territorio: Bassa Romagna, Cattolica e Valconca, Cervia e Milano Marittima, Cesena, Cesenatico, Faenza, Forlì, Imola, Ravenna, Riccione, Rimini, Santarcangelo e Valmarecchia”.

” I ristoratori che desiderano essere presenti nell’elenco possono richiedere l’inserimento a questo link https://www.romagnaatavola.it/it/tag/ristoranti-aperti-in-romagna/”.

