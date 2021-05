Cesenatico. Firmata l’Ordinanza balneare 2021. Obiettivo: una spiaggia sicura e spaziosa.

Spiaggia Cesenatico

CESENATICO. Dopo un confronto con le associazioni di Categoria, le Organizzazioni sindacali e la cooperativa Stabilimenti balneari, il sindaco Matteo Gozzoli ha formato l’Ordinanza integrativa balneare 2021, l’atto formale che sancisce l’inizio della stagione turistica e ne regolamenta lo svolgimento. Il documento ricalca quello del 2020 e deve tenere evidentemente in conto tutti i protocolli necessari per fronteggiare l’emergenza sanitaria.

Il tema di confronto principale è stato riguardo alla superficie minima per ogni ombrellone: a Cesenatico saranno ancora 12mq, come lo scorso anno. L’Ordinanza regionale balneare avrebbe concesso una riduzione per le zone soggette e erosione ma Amministrazione, associazioni di Categoria e Cooperativa balneare hanno scelto di continuare nel solco di spazio e sicurezza esattamente come nel 2020.

È confermato il divieto di accesso in spiaggia oltre l’orario di apertura degli stabilimenti balneari, e comunque dalle ore 01 alle ore 05 , fatta eccezione per gli eventi autorizzati nel rispetto dei protocolli di sicurezza e delle ordinanze in vigore.

L’accesso alle spiagge libere è consentito dalle ore 7.30 alle ore 22.00 mentre l’accesso ai cani alla spiaggia è consentito dalle 06:00 alle 08 e dalle 20 alle 22 nello specchio acqueo antistante le seguenti spiagge libere: Zona Cesarini (Villamarina), Valverde nella zona compresa tra le concessioni Fincarducci ed Eurohotel, Boschetto zona Diamanti, Ponente spiaggia Spose dei Marinai, Zadina spiaggia libera compresa tra il canale Tagliata e il bagno Camping Cesenatico. Tutti gli orari sono da intendersi salvo eventuali provvedimenti governativi riguardo al coprifuoco.

Al fine di evitare che l’accesso di persone nelle ore notturne possa pregiudicare il mantenimento dei livelli di sicurezza delle misure anticovid (disinfezione delle strutture e attrezzature), è consentito ai gestori di stabilimenti balneari di chiudere durante la notte l’accesso agli stabilimenti mediante strutture provvisorie. La distanza ‘minima’ tra i paletti perpendicolari o paralleli al mare è fissata a 3,25 mt e la superficie minima per ogni ombrellone non potrà essere inferiore ai 12mq.

Altre misure sono la distanza dal confine a mt.1,70; distanza dalla passerella: mt.1,75; distanza tra lettini senza ombrellone: ml.1,50. Inoltre, la fascia di rispetto di mt.1,70 dai confini tra gli stabilimenti balneari dovrà essere mantenuta libera da ogni tipo di costruzioni e/o attrezzature.

Per garantire il maggiore distanziamento possibile, l’ordinanza stabilisce la possibilità di installare un numero massimo di 2 lettini e 1 poltrona per ombrellone. Mentre, per superfici a ombrellone pari o superiori a mq.16, con l’obbligo di distanziamento di almeno un metro, è consentita l’installazione di un numero massimo di 3 lettini Per quanto riguarda le attività degli stabilimenti balneari ed esercizi pubblici posti sull’arenile, si precisa che potrà essere svolta una festa di intrattenimento alla settimana rispettando i protocolli di sicurezza e delle ordinanze regionali in vigore.

Gli stabilimenti balneari possono essere autorizzati allo svolgimento di un’ulteriore serata settimanale da svolgersi in collaborazione con le organizzazioni economiche territoriali.

Sono comunque vietati gli intrattenimenti danzanti e gli eventi musicali di qualsiasi genere, con la sola eccezione di quelli esclusivamente di ‘ascolto’ con postazioni sedute che garantiscano il distanziamento interpersonale. È inoltre vietata qualsiasi forma di aggregazione che possa creare assembramenti come ad esempio: ballo, happy hours, degustazioni a buffet ecc.

L’attività di somministrazione di alimenti e bevande straordinaria, è consentita al massimo una volta mese, solo tramite servizio al tavolo, previa segnalazione certificata di inizio attività da trasmettere al Comune almeno 7 giorni prima della manifestazione. La musica non sarà consentita dalle 14.00 alle 16.00.

Sono confermato le cosiddette ‘aree polifunzionali’ che locali, bar e ristoranti potranno utilizzare secondo disposizioni ben precise. Per favorire il maggior distanziamento tra i tavoli, in via del tutto eccezionale per l’anno 2021 e senza necessità di comunicarlo agli uffici competenti, i gestori e proprietari dei locali potranno collocare all’interno di queste polifunzionali già autorizzate tavoli, sedie e relativi sistemi di ombreggio.

Per quanto riguarda le spiagge libere, l’accesso è consentito nel rispetto dei Protocolli di sicurezza, delle norme in materia di contenimento del contagio e del distanziamento interpersonale. Saranno effettuati controlli degli accessi da parte di personale autorizzato e in ogni spiaggia sarà affissa apposita cartellonistica plurilingue per informare i turisti sui corretti comportamenti da tenere per le misure anti Covid-19.

Dal 15 luglio, come da Ordinanza regionale, è stato stabilito che gli stabilimenti balneari e le attività di somministrazione di alimenti e bevande potranno distribuire unicamente, bicchieri, cannucce e sacchetti monouso (shoppers) biodegradabili e/o compostabili, dotando, se necessario e possibile, le proprie strutture di appositi contenitori per la raccolta differenziata degli stessi in numero adeguato alle dimensioni e caratteristiche della propria attività ed al bacino di utenza. Confermato inoltre il divieto di fumo in battigia.

COMMENTO. “L’ordinanza balneare 2021 è il frutto dell’esperienza maturata lo scorso anno, del lavoro dei nostri uffici e del dialogo continuo e proficuo che abbiamo con le associazioni di Categoria e la cooperativa Stabilimenti balneari. Le regole sono tante e pensate appositamente per garantire turismo e lavoro in sicurezza. Se nel 2020 era tutto nuovo e partito anche con ritardo rispetto a quello a cui eravamo abituati, quest’anno siamo già pronti. Cesenatico è allenata per essere, ancora una volta, una meta piacevole e sicura: abbiamo confermato grandi spazi che possono garantire la serenità necessaria per una vacanza a tutto tondo” il commento del sindaco Matteo Gozzoli.

