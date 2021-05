Riccione. ‘TikTok’: è in hotel la Social Breakfast Manager. Massima cura dei dettagli declinati sul cliente.

MARTINA2

RICCIONE. “Vogliamo portare nell’ospitalità qualcosa di ancora più specifico e indirizzato all’accoglienza – spiega Eleonora Bergamaschi del The One Hotel di Riccione -. E da qui è maturata l’idea della Social Breakfast Manager, Martina, il cui compito è quello di curare la prima colazione ampliando l’offerta dei servizi pure in versione Social”.

“Martina sarà al fianco del cliente nella scelta dei cibi più adatti allo stile di vita e ai rispettivi regimi alimentari e dietetici: salutisti, detox, proteici, vegani, per chi ha intolleranze o allergie. E, contemporaneamente, pronta a suggerire l’acquisto delle specialità locali così da ricreare un po’, una volta tornati a casa, il clima della vacanza a Riccione.

Aggiungendo poi la creazione e divulgazione di alcuni contenuti che puntano a interpretare e seguire a distanza, secondo le modalità del tutorial, i desideri della clientela. In altre parole una Breakfast Manager con i piedi in Riviera ma capace di arrivare, per mezzo dei Social (compreso ora l’account TikTok The One Hotel), ovunque e in tutta Europa”.

COMMENTO. “Il mercato turistico evolve sempre più rapidamente – aggiunge Bergamaschi – e non è sufficiente cavalcare l’onda dell’esplosione Social per intercettare nuovi segmenti. Occorre predisporsi ad un serio percorso di formazione professionale basato sulla conoscenza reale, sulle tendenze in atto nel settore del food, sulle trasformazioni generazionali e sul divenire nel medio e lungo termine. Comunicare con efficacia è fondamentale, saper raccontare e accompagnare il turista nel suo viaggio, nella sua vacanza non è semplicemente “parlare/interagire con lui”. Richiede una progettazione che non s’inventa seduta stante.

Un esempio? La rivisitazione e l’allestimento del buffet della prima colazione. Per noi del The One Hotel è elemento di forte caratterizzazione. Sia nel proporlo in un’ottica di maggiore protezione e piacevolezza degli alimenti freschi – frutta e verdura, latte, uova -; sia delle materie prime trasformate – yogurt, formaggi, pane, pasticceria, marmellate, insaccati -; sia per ciò che è il messaggio di promozione e marketing territoriale racchiuso in esso”.

