Cesena. Centro Montefiore e nuovo Spazio Conad presentati alla Città. I punti di forza e le tante novità.

(Cesena, 19 maggio 2021) – L’attesa è finita: giovedì 20 maggio alle 9 la nuova veste del centro Montefiore si è svelata alla città di Cesena, dopo un investimento complessivo di circa 40 milioni di euro sull’intera area — compreso l’intervento per la nuova caserma dei Carabinieri — e una riqualificazione complessiva che ha portato alla costruzione di una nuova ala perfettamente integrata nella galleria commerciale esistente.

Tante le novità, a partire dall’ampliamento da 2.500 a 4.000 metri quadri del negozio alimentare, che prende l’insegna Spazio Conad, andando a occupare i locali in cui si trovava Unieuro. La catena di elettronica si trasferisce nella nuova ala, aumentando la superficie di vendita. Raddoppia l’offerta commerciale, con l’ingresso di marchi di tendenza tra cui King Sport, Terranova, Calliope, Divarese, Casa Croff, Satur Casalinghi, Nuna Lie, Kenovo e Fiorella Rubino.

Conad sarà presente anche con il proprio ‘Pet Store‘, il format interamente dedicato ai proprietari di animali domestici. Non mancano i servizi alla persona e di vicinato, che hanno caratterizzato il Montefiore sin dall’apertura nel 2006 come centro plurifunzionale a servizio della Città.

Rimangono inalterati, naturalmente, i punti di forza esistenti del Centro, come il ristorante ‘Con sapore‘ Conad e il distributore di carburante. L’offerta è completata da una nuova area ristoro e dall’ampliamento degli spazi per i bambini.

Spazio Conad Cesena inaugurato giovedì 20 maggio

Cesena (FC), 20 maggio 2021. Ha inaugurato, alle 8,30, il nuovo Spazio Conad di Cesena. Il taglio del nastro è postato prima dell’apertura, nel rispetto delle disposizioni anti Covid. Erano presenti il sindaco di Cesena, Enzo Lattuca, l’assessore regionale al Commercio Andrea Corsini e l’amministratore delegato di Commercianti indipendenti associati-Conad Luca Panzavolta. Il vescovo della diocesi di Cesena-Sarsina Douglas Regattieri ha impartito la benedizione.

Dopo l’ampliamento il punto vendita si sviluppa su una superficie di vendita di circa 4.000 metri quadri, esclusi i cosiddetti ‘concept’ che allargano considerevolmente l’offerta commerciale: Sapori dal Mondo, Bottega del caffè, Sushi Daily, Con cura (in cui rientrano parafarmacia e ottico) e il negozio per animali Pet Store. Confermato il ristorante Con sapore, ben noto alla clientela cesenate.

All’interno sono stati rinnovati e potenziati tutti i reparti, compresa la gastronomia a banco caldo, la macelleria e la pescheria a banco servito. Grande attenzione come sempre è stata posta all’offerta di prodotti freschissimi e alla valorizzazione dei prodotti del territorio, con ampi spazi per i reparti dell’ortofrutta e per le tante eccellenze delle produzioni locali.

Sono 31 le casse a disposizione: 14 tradizionali e 7 automatiche a servizio dell’alimentare, più altre 10 dislocate nei ‘concept‘. In totale i posti auto gratuiti sono circa 1.900.

COMMENTO. «Esprimo particolare soddisfazione — dichiara l’amministratore delegato di CIA-Conad Luca Panzavolta — al termine di un percorso lungo e faticoso sia dal punto di vista amministrativo che realizzativo. Colgo l’occasione per ringraziare gli uffici comunali e regionali per la preziosa e competente collaborazione.

Occorre dire che abbiamo accumulato ritardo rispetto alla tabella di marcia iniziale e ai tempi che ci eravamo prefissati, stante le traversie incorse ad alcune ditte che componevano la compagine dei costruttori dell’opera, ma anche l’emergenza pandemica da COVID-19 ha dato un serio contributo al rallentamento dei lavori. Oggi in ogni caso siamo arrivati al traguardo del meritato taglio del nastro inaugurale del Centro commerciale e possiamo dirci contenti.

Complessivamente positiva e rispondente alle aspettative anche la realizzazione del nuovo Spazio CONAD, il format ideale pensato da CONAD per una spesa completa e di qualità, connotata da innovazione sia di prodotto che di servizio.

Il nuovo punto vendita sarà gestito da una società collaudata che , sono convinto, saprà mettere a frutto sia le competenze professionali che le capacità manageriali maturate in questi anni di proficue relazioni con clienti e fornitori per ottenere ottimi risultati. Lo spazio è totalmente rinnovato e ampliato e modifica la vecchia generazione di ipermercato per diventare un punto di vendita in linea con i tempi, le esigenze dei clienti, il riferimento con il territorio anche a fronte di un investimento economico assai importante.

Avremmo voluto inaugurare oggi anche la nuova caserma dei Carabinieri per festeggiare insieme un nuovo inizio, ma ulteriori implementazioni e dotazioni tecniche concordate insieme al comando dell’Arma e al comune di Cesena ci porteranno con i tempi un po’ più avanti, alla fine dell’estate».

