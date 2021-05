Faenza. ‘ Faenza riparte’. Serate con aperture extra per tornare a vivere la ‘normalità’ del centro storico.

Da sinistra Giacomo Severi, Roberta Barberini, Sergio Scipi, Andrea Fabbri e Monica Gori

FAENZA. Tante serate con negozi aperti, aperitivi, degustazioni, cene nei dehors dei locali, mercatini e musica live per tornare a vivere la città in sicurezza e all’aria aperta. L’estate 2021 esplode nel centro manfredo con ‘Faenza riparte‘, nuovo calendario di appuntamenti in diverse serate di giugno, a partire dalle 18.30, promosse dall’Amministrazione comunale, a cura del consorzio Faenza C’entro.

COMMENTI. “Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito a questa nuova iniziativa e Faenza C’entro che subito ha accolto la necessità di aumentare le occasioni per vivere la città e il suo meraviglioso centro storico – ha dichiarato il vicesindaco di Faenza Andrea Fabbri -. ‘Faenza riparte’ risponde ad uno spirito di semplicità nell’idea di una comunità che recupera le occasioni di socializzazione.

Un importante sforzo di coordinamento che unisce elementi diversi, dalle attività commerciali ai partner culturali come Rumore di fondo e Mic, fino al mondo dell’agricoltura e dei piccoli produttori, nell’ottica di fare squadra insieme, supportati da sponsor importanti come la Banca di credito cooperativo ravennate forlivese e imolese e Bike Passion. Un calendario ricco che ci permette di invadere il centro storico, un’esperienza che speriamo si possa nel tempo consolidare”.

“L’evento – ha aggiunto il presidente di Faenza C’entro Sergio Scipi - risponde a una filosofia di rilancio e per un’associazione che unisce protagonisti del commercio come la nostra, volentieri abbiamo accettato questo invito dell’Amministrazione comunale. Contiamo in un successo dell’iniziativa, preludio di quelli che saranno i Martedì d’estate 2021, e siamo davvero contenti di queste collaborazioni così estese sul territorio”.

MERCATINI ARTIGIANATO ARTISTICO. Per un mese i mercatini di artigianato artistico animeranno corso Matteotti, corso Garibaldi, corso Saffi e corso Mazzini con le loro proposte. In particolare, nei martedì 1; 8; 15 e 22 giugno i banchi di artigiani e creativi saranno in corso Matteotti, accompagnati anche da alcune proposte speciali dei locali della via, nell’ambito della rassegna Balconi&Cortili-OnAir.

Il primo giugno La mangeria del Corso, pronta con proposte enogastronomiche ogni martedì, ospiterà la musica live soul, pop e RnB di Jennifer Vargas.

Il 15 giugno la pizza al tegamino e i cocktail del 19.86 avranno il sottofondo live di Moris Pradella e la redazione di ANG in Radio Faenza Indie. In piazza Martiri della Libertà, invece, il bar al Moro propone aperitivo con dj set, mentre il Museo internazionale delle Ceramiche organizza i ‘Martedì del Mic‘: 1,15 e 29 giugno, alle 18, sono in programma le visite guidate alla mostra ‘Alfonso Leoni. Genio ribelle’.

L’8 e il 22 giugno, sempre alle 18, le visite si spostano nella nuova sezione ‘Ceramiche popolari, design e rivestimenti tra passato e futuro’. Per informazioni e prenotazioni scrivere a info@micfaenza.org, oppure chiamare il numero 0546 697311.

Nei mercoledì 9; 16 e 23 giugno gli appuntamenti e i mercatini si spostano in corso Garibaldi. In queste date lungo la strada si potrà trovare anche il Mercato del contadino a cura di Confagricoltura Ravenna e Cia Agricoltori Italiani Romagna.

Inoltre, il 9 giugno in piazza San Francesco, si esibirà il Trio italiano nell’anteprima di ‘Ferragosto sotto le stelle’, che vedrà una raccolta fondi a favore della Piccola Betlemme, in collaborazione con Materiali musicali.

Il 16 giugno dal balcone dell’hotel Vittoria risuonerà, dalle 19.30, la musica pop e country del duo Valeria Magnani e Federico Baldassarri, nell’ambito di Balconi&Cortili-OnAir.

Il 23 giugno le degustazioni con vini e pizze gourmet proposti dall’enoteca Invino ASwineConsulting e dal ristorante pizzeria Napizz, saranno accompagnate dai Cherry Notes Swing Trio.

Infine, i corsi Saffi e Mazzini ospiteranno i mercatini nei venerdì 4; 11 e 25 giugno, oltre a nuovi appuntamenti a partire dalle 20.30 di Balconi&Cortili-OnAir.

Il 4 giugno dal balcone di Ovs Mariasole e Francesco Chiari si esibiscono in ‘Come una specie di sorriso’, omaggio a Fabrizio De Andrè, mentre l’11 giugno sarà protagonista il duo acoustic rock La volta buona con Rita Zauli e Francesco Chiari dal balcone di United Colors of Benetton. Infine, il 25 giugno la musica si sposta nel balcone di FMarket con Soul Din Do insieme a Nicola Dotti e Clarissa Nicoletto.

Ad accompagnare i mercatini e le loro proposte ci saranno anche, in tutte le date della rassegna, aperitivi, degustazioni e cene nei dehors dei locali.

Nuove opportunità di shopping, degustazioni e cene all’aperto ci saranno anche in via Cavour nei giovedì 3; 10; 17 e 24 giugno.

Continua inoltre per tutta l’estate, fino alla fine di settembre, il Mercato amico a km zero di Campagna amica, ogni martedì dalle 17.30 alle 22.30, nella nuova location di piazza del Popolo. Tutte le iniziative si svolgono nel rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza e di distanziamento sociale. Le strade interessate saranno chiuse al traffico. Il programma completo delle iniziative è in continuo aggiornamento e disponibile su www.faenzacentro.it e sulla pagina Facebook del consorzio Faenza C’entro.

‘Faenza riparte‘ è un’iniziativa del comune di Faenza e del consorzio Faenza C’entro, realizzato con il contributo della Banca di credito cooperativo ravennate, forlivese e imolese e della Camera di commercio di Ravenna, con la collaborazione della cabina di regia composta da Confcommercio Ascom Faenza, Confesercenti, Confartigianato e Cna.

