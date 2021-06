Cesena. La città in festa con San Giovanni. Dal Giardino della magia, ai Serravalle, ai Cortili aperti.

Assessore Ferrini Sindaco Lattuca Luigi Bianchi

CESENA. Tradizione, appartenenza, comunità e commercio. Si potrebbe partire da queste parole per riassumere e descrivere la Fiera di San Giovanni a Cesena, ribattezzata “Cesena in festa’, manifestazione già presente e viva nel 1638, come riportato dai documenti storici, e da sempre caratterizzata da una forte identità romagnola e cittadina radicata nel tessuto locale.

La Festa del Patrono, ricorrenza molto importante per i cesenati e i visitatori che annualmente aspettano il 24 giugno per dare avvio all’estate, era, è e rimarrà uno dei momenti più importanti e sentiti della città durante l’anno, in occasione del quale le vie cittadine si riempiono di allegria e vivacità.

Dal 24 al 27 giugno, dopo la sospensione dello scorso anno dovuta all’emergenza sanitaria da COVID 19, torna dunque in città il tanto atteso appuntamento con la tradizione cittadina caratterizzata da simboli e costumi dei quali i cesenati non possono fare a meno, come il profumo della lavanda, l’aglio, il fischietto rosso di zucchero con forma d’oca da regalare alla propria amata. La giornata dedicata al Santo Patrono della città culmina con una funzione solenne in Duomo che sancisce il forte legame tra la città e la devozione dei cesenati e impreziosita dalla presenza di un codice manoscritto trasferito per l’occasione dalla Biblioteca Malatestiana.

Anche quest’anno, come avviene ormai da 27 edizioni, nell’organizzazione della manifestazione, il comune di Cesena sarà affiancato da Cesena Fiera. Quella del 2021 sarà l’edizione della ripresa del commercio e del ritorno alla normalità, pur nel rispetto delle regole anti COVID. Il programma completo è stato presentato dal sindaco Enzo Lattuca, dall‘assessore allo Sviluppo economico e al Turismo Luca Ferrini e dal direttore di Cesena Fiera Luigi Bianchi.

Il giardino della magia

Numerose sono le novità previste da Cesena Fiera, l’ente organizzatore incaricato dal Comune, soprattutto in relazione all’utilizzo degli spazi del centro: valorizzazione delle aree più ampie, liberazione delle vie più strette, utilizzo di nuove zone. Tra queste, la novità più rilevante è il Giardino della magia. Nella suggestiva cornice dei Giardini di Serravalle si svolgerà l’evento più significativo della Festa.

Grazie agli ampi spazi che consentono il distanziamento, saranno presenti una decina di food truck, con cibi di strada, selezionati per qualità e specialità, affiancati da alcuni produttori di birra. Il percorso sarà segnato dai fantasiosi banchetti di artigiani creativi, mentre un angolo sarà dedicato agli oroscopi delle cartomanti ed alle tradizioni del solstizio d’estate.

Tutta l’area è già gradevole di giorno, per le zone ombreggiate; ma dal tramonto, grazie alle luci e alla musica, si animerà di un’atmosfera ‘magica’ che aiuterà a ritrovare una socialità serena e tranquilla. Tutte le sere, dalle 20,30 si esibiranno piccole formazioni di musicisti dai diversi stili e generi musicali: blues, jazz, rock’nroll e altri ancora. Per i cesenati, il Giardino della magia sarà la riscoperta di uno spazio centrale, mentre per chi viene da fuori sarà l’incontro con un’area ospitale ed invitante, nel cuore di Cesena e della Festa.

Premio Malatesta Novello 2020

Organizzato dal Comune di Cesena, si terrà nella splendida e storica cornice del chiostro di San Francesco, alle spalle della Biblioteca Malatestiana, la cerimonia di consegna del Premio Malatesta Novello 2020, che lo scorso autunno, a causa dell’emergenza sanitaria, non ha avuto luogo come da tradizione nella Biblioteca Piana.

Nel 2020, per la XIV edizione, l’Amministrazione Comunale ha conferito il prezioso riconoscimento, assegnato negli anni a imprenditori, politici e studiosi, a tre eccellenze cesenati della moda, della ricerca scientifica e del settore medico-chirurgico: Francesca Bellettini, Marcello Ceccaroni e Alberto Sensini.

La cerimonia avrà luogo venerdì 25 giugno al chiostro di San Francesco, a partire dalle 20,30. Sarà la giornalista Elide Giordani a condurre la serata, che sarà introdotta dal sindaco Enzo Lattuca e sarà trasmessa in diretta sul canale 11 di TR24. La serata avrà inizio alle 20,30.

Dopo le premiazioni, alle 21.30, l’evento proseguirà con gli Amici della Musica che proporranno al pubblico il concerto del Quartetto Fancelli, nel centenario dalla nascita di Astor Piazzolla, musicista e compositore argentino (di origine italiane), noto nel mondo per essere il padre del ‘Nuevo tango’.

Cesena sacra

Sabato 26 giugno proseguiranno le visite organizzate dallo IAT Ufficio turistico di Cesena e inserite nella rassegna ‘Scopri Cesena’.

Tramite un racconto itinerante su San Giovanni Battista e la Madonna del Popolo, i papi e la devozione popolare, sarà possibile prendere parte a “Cesena Sacra”. Tutte le visite, che partiranno alle ore 16 da Piazza del Popolo 9, avranno una durata complessiva di 1 ora e 30 circa.

Il costo del biglietto è di 7 euro a persona (per visita) e di 22 euro per tutte e quattro le visite guidate (gratuito per i bambini fino agli 8 anni). È necessario prenotarsi contattando lo IAT Cesena allo 0547 356327 oppure scrivendo una mail a iat@comune.cesena.fc.it. Inoltre, da quest’anno è possibile prenotarsi direttamente dalla piattaforma Io sono Cesena (www.iosonocesena.it/coupon/c/esperienze-turismo).

Cortili aperti 2021

Come nelle ultime edizioni della festa, l’Azienda pubblica di Servizi alla persona del Distretto Cesena Valle Savio, organizza Cortili aperti, una piccola rassegna dedicati alla città. Nella storica Corte Roverella, con ingresso da via Dandini 7 e da via Strinati 59, si potrà accedere gratuitamente, fino ad esaurimento dei posti a sedere.

L’inizio di ogni serata è per le ore 21. Si comincia mercoledì 23 giugno con la proiezione del film ‘ Est – Dittatura last minute’ con la regia Antonio Pusu. Giovedì 24 giugno, un’altra proiezione: ‘Solo cose belle’, con la regia di Kristian Gianfreda. La serata sarà aperta dai saluti dell’assessora ai Servizi per la persona Carmelina Labruzzo. Venerdì 25 si continuerà con il concerto musicale ‘Classics‘ con l’orchestra 3Monti Band. Si concluderà sabato 26 con lo spettacolo per bambini ‘Pollicino’ della compagnia Teatro Patalò.

Poesia e lotteria a San Giovanni

Dopo un anno di sosta riprendono due appuntamenti, ormai entrati nella tradizione di Cesena in Fiera – San Giovanni, organizzati dalla Fondazione Sacro Cuore e dall’Associazione Paola Piraccini.

Ritorna per il 19esimo anno ‘Poeti a San Giovanni’, un incontro all’insegna della cultura e della poesia. Quest’anno, la serata è un ‘Omaggio a Franco Loi’ uno dei poeti italiani contemporanei più importanti, scomparso a 91 anni, il 4 gennaio 2021.

Le sue poesie saranno lette da Mariangela Gualtieri e Stefano Maldini. L’appuntamento è per mercoledì 23 giugno alle ore 21, in luogo da definire. Dal 24 al 27 giugno, invece, sarà presente in piazza Giovanni Paolo II, lo stand della Fondazione per la vendita dei biglietti della ‘Lotteria di San Giovanni’, giunta al 23° anno. I biglietti, da questa edizione, possono essere acquistati anche on line sul sito www.lotteriadisangiovanni.it. Primo premio: buoni acquisto del valore di € 1.000,00, presso CONAD e Trony.

L’estrazione è prevista per domenica 27 giugno alle ore 19 alla Scuola Sacro Cuore.

La Fiera

Non mancheranno, anche in questa edizione, i simboli tipici della festa: i fischietti, la lavanda e l’aglio. I banchi dei venditori ambulanti fieristici (150-200) coloreranno il centro storico come da tradizione. Le vie interessate saranno: viale Mazzoni, via Pio Battistini, via Fratelli Rosselli, via Cesare Battisti, via Carbonari e corso Mazzini.

Pertanto, da Piazza della Libertà all’incrocio semaforico con via Cesare Battisti l’intera area sarà pedonalizzata.

Tutte le modifiche saranno indicate sul sito del Comune e comunicate nei giorni che precederanno l’evento.

Ti potrebbe interessare anche...