Rimini. Piazza Malatesta, posati i cinque nuovi platani lungo il lato di Santa Colomba.

Da certi passaggi non proprio chiari, vanno anche partendo alcune inchieste ( giornalistiche) che stanno ( finalmente) toccando anche il ruolo di alcuni procuratori in crescente situazione di 'oligopolio' del mercato con sempre più ridotti abilitati ad ingollarsi le fette più grosse della ghiotta torta calcistica. La fortuna nostra è che qualcuno abbia messo le scarpe a punta se non altro per non farsi prendere per i fondelli. Comunque, da una parte, lo sottolinea anche la 'rosea', ci sarebbero le presunte pressioni di alcuni giocatori per convincere colleghi a cambiare agente. Dall'altra, quella sorta di doppia intermediazione che continua a caratterizzare alcune negoziazioni nonostante i divieti normativi, insomma, procuratori che fanno da consulenti di club rappresentando al tempo stesso gli interessi di singoli pedatori. Emerge, in questa, alleluia! alleluia!, il caso del Raiola, un top della galassia dei procuratori, al momento scatenato contro la Rai accusata di fake news. 'E' una vergogna- giunge a dire il buon Mino - che la televisione di Stato, usando soldi pubblici, possa raccontare tante falsità'. Non possiamo certo entrar qui nel merito di quell'indirizzo ( fantasma o meno) della società maltese ' The sport news' che farebbe capo al Raiola. Che al di là della vertenza con Sigfrido Ranucci, giornalista non incluso tra quelli che parlano a vanvera, di questioni da chiarire ne ha a josa. Questioni anche solo di semplice opportunità. E che molti tra i commentatori sparsi qua e là per l'etere esaltano al punto da innalzarlo a icona del talento italiano ( anche) in campo calcistico-commerciale. Un Mendez italico, insomma, roba da far sbottar di petto. Senza pensar però ( minimamente) se siano proprio questi signori, con i loro metodi, le loro pratiche, le loro esigenze legali o no, comunque costosissime, spesso da stolti osannate, ad inferire il colpo di grazia ad un mondo del pallone sempre meno ricco e sempre più lontano ( con poche eccezioni) dai sentimenti della gente e, soprattutto, dei giovani. Il Gigio, spilungone di 21 anni, portiere nato e cresciuto sullo sfondo di Invincibili e Immortali, pilotato a dovere, al momento opportuno, col sorriso angelico di un putto, è volato via ad afferrar un 'compenso' che oggi gli può concedere ( solo e soltanto ) una squadra di 'spendaccioni' di Stato alla quale ( dalla loro mirata comparsa ) vien concesso di far concorrenza alle altre ( quelle storiche, quelle che hanno fatto la fortuna di questo sport) in condizioni di strapotere finanziario senza limite e decoro alcuno. Per lui ( si dice) 12 mln annui netti, con l'aggiunta ( ci si domanda) di commissione ( 20 mln) al suo ( onnipotente) procuratore? Non abbiamo la ventura di poter parlare con Robin Hood Ceferin, vero o presunto capo Uefa, ma se potessimo vorremmo chiedergli: sarebbe questo il mondo in cui il figlio dell'operaio potrà diventare chirurgo?