lCattolica. MystFest 2021. Dante detective: inedita indagine in parole e musica del poeta investigatore.

Mystfest 2021_Conferenza stampa

CATTOLICA. L’edizione 2021 del MystFest | XLVIII Premio Gran giallo città di Cattolica inaugura le celebrazioni per i 750 anni della città con un grande evento in programma giovedì 24 giugno: un’indagine su uno dei misteri più antichi della Regina, la città profondata di Conca – l’Atlantide italiana al largo di Cattolica – protagonista del manifesto realizzato dall’illustratore Alessandro Baronciani.

IL PROGRAMMA 2021

LUNEDì 21 GIUGNO

Dante detective. Indagine in parole e musica sulle tracce del poeta investigatore

Il Festival si apre con una serata dedicata a Dante Alighieri nella sua veste di detective. L’apertura è prevista per le ore 21.00 in piazza 1° Maggio con i saluti istituzionali del sindaco Mariano Gennari, dell’assessore alla Cultura Maria Luisa Stoppioni e della direttrice del Festival Simonetta Salvetti.

Interverrà lo scrittore Matteo Strukul, autore di Dante enigma, un romanzo evento che svela i segreti e i misteri del Sommo Poeta. A seguire un omaggio in musica al capolavoro dantesco con il concerto degli Equ che presentano il loro ultimo album Durante – Canzoni surreali sulla Divina Commedia.

martedì 22 GIUGNO

Piccoli Brividi. Il giallo a misura di bambino

La seconda giornata del Festival è dedicata ai più piccoli, a partire dal pomeriggio (ore 18.00 – Bagni 21/23 – Lungomare Rasi Spinelli) con un laboratorio creativo per bambini condotto da Beatrice Tinarelli, illustratrice de La felina commedia (di Elisa Binda, Mattia Perego, Einaudi Editore), un viaggio nella Divina Commedia con il gatto Dante, che nel mezzo del cammin di sette vite si ritrova in una selva oscura. La partecipazione è libera e gratuita fino ad esaurimento posti. In serata (ore 21.00 – Piazza 1° Maggio) verrà proiettato Coco, il film d’animazione capolavoro di Disney Pixar.

mercoledì 23 GIUGNO

Quando la legge è ingiusta

La serata prende il via in piazza 1° Maggio alle 21 con un evento sul tema della verità e della giustizia in un dialogo tra Carlo Lucarelli e Piergiorgio Pulixi, autore del romanzo Un colpo al cuore (Neri Pozzi Editore). A seguire un omaggio alle note in giallo della musica d’autore italiana, sul palco Federico Poggipollini, storico chitarrista di Luciano Ligabue e autore degli album Nero e Canzoni Rubate, in trio con Alberto Linari e Ivano Zanotti.

giovedì 24 GIUGNO

I misteri di Conca città profondata

In occasione dei 750 anni delle città di Cattolica un viaggio alla scoperta dell’Atlantide italiana a largo di Cattolica tra leggenda e realtà. La giornata si apre con un tour in Motonave a bordo della Queen Elisabeth lungo la costa del Monte San Bartolo alla scoperta della mitica città sommersa (Partenza ore 15.00 dal Porto di Cattolica, lato Gabicce Mare).

In serata, dal palco di piazza 1° Maggio (ore 21.00), il mistero della città profondata verrà approfondito tra storia e leggenda con l’archeologo subacqueo Michele Stefanile, autore del libro Andare per le città sepolte (Il Mulino Editore) e il comico romagnolo Paolo Cevoli che in esclusiva per MystFest presenta un monologo liberamente tratto da Il racconto di Pompilio (da La Città Sommersa: Conca o Valbruna di Aroldo Riciputi. Tip. Silviotti, 1958)

venerdì 25 GIUGNO

III Premio Andrea G. Pinketts

La serata prende il via con l’assegnazione del Premio Andrea G. Pinketts, la terza edizione del Premio dedicato allo Sceriffo di Cattolica che viene conferito a La Scugnizzeria di Scampia, la prima libreria nell’area nord di Napoli. Ritira il premio offerto da Sgr Per La cultura lo ‘spacciatore di libri’ Rosario Esposito La Rossa, scrittore ed editore. Partecipa alla serata l’Associazione Andrea G. Pinketts, che collabora all’assegnazione del premio.

GRIDALO. Roberto Saviano

Incontro con Carlo Lucarelli e Roberto Saviano che presenta il suo ultimo libro Gridalo (Bompiani Editore), un’indagine sui meccanismi della propaganda, della censura e della manipolazione. La presentazione sarà accompagnata da una performance di disegno dal vivo di Alessandro Baronciani, illustratore dell’immagine grafica del MystFest 2021 e autore delle illustrazioni contenute nel libro di Roberto Saviano.

sabato 26 GIUGNO

Gran giallo città di Cattolica

La lunga giornata del MystFest comincia alle 11.30 al Centro culturale polivalente (piazza della Repubblica, 31) con l’inaugurazione della BIG MOSTRA CCP che vede al suo interno una sezione dedicata al festival con uno speciale sulle copertine dei gialli illustrate da Giovanni Mulazzani.

Protagonisti della serata (ore 21.00 piazza 1° Maggio) saranno gli ultimi lavori di Barbara Baraldi, La stagione dei ragni (Giunti Editore); Massimo Carlotto, E verrà un altro inverno (Nero Rizzoli Editore); Franco Forte e Vincenzo Vizzini, L’uranio di Mussolini (Mondadori Editore); Diego Lama, Tutti si muore soli (Mondadori Editore).

Sarà quindi la volta di rivelare i nomi dei vincitori del XLVIII Premio Gran giallo città di Cattolica, il primo premio dedicato al giallo e al mistero che vede una giuria composta da grandi nomi della letteratura contemporanea: Barbara Baraldi, Massimo Carlotto, Giancarlo De Cataldo, Maurizio de Giovanni, Carlo Lucarelli, Valerio Massimo Manfredi, Ilaria Tuti. Con loro il direttore de Il giallo Mondadori Franco Forte e la direttrice del festival Simonetta Salvetti.

Nella stessa serata verranno assegnati altri due importanti riconoscimenti: il Premio Alberto Tedeschi 2021 e il Premio Alan D. Altieri 2021.

domenica 27 GIUGNO

La donna della domenica

Il Festival si chiude domenica alle 21.00 al Parco della Pace (via Francesca da Rimini) con una serata in collaborazione con il comitato Ventena e il circolo cinema Toby Dammit. In omaggio alle storiche edizioni del MystFest, che quest’anno compie i suoi primi 40 anni, in programma la proiezione del film La donna della domenica di Luigi Comencini, pellicola del 1975 con Marcello Mastroianni e Jacqueline Bisset.

_______________________

GIALLI SOTTO L’OMBRELLONE, INCONTRI CON GLI AUTORI

MERCOLEDI’ 23 GIUGNO

ore 18.00 – Altamarea Beach Village (viale del Turismo, 9)

Marcello Nucciarelli presenta Un’inchiesta sordida (Alcheringa Editore)

Flavio Villani presenta La Banda degli uomini (Neri Pozzi Editore)

VENERDI’ 25 GIUGNO

ore 18.00 ai Bagni 70/71 Oasis (via Ferrara angolo via Carducci)

Oriana Ramunno presenta Il bambino che disegnava le ombre (Rizzoli Editore)

Fausto Vitaliano presenta La sabbia brucia (Bompiani Editore)

SABATO 26 GIUGNO

ore 18.00 – Zona 34 (lungomare Rasi Spinelli)

Elisa Bertini e Franco Forte presentano La banda degli invisibili e la recita maledetta (Mondadori Editore)

Luca Di Gialleonardo e Liudmila Gospodinoff presentano Il paradosso dell’arciere, Il giallo Mondadori n.3204 di giugno 2021

_______________________

L’ingresso agli eventi è libero fino ad esaurimento posti, ad eccezione del tour in motonave.

Il Festival si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti.

INFORMAZIONI: www.mystfest.com

@MystFest è anche su Facebook ed Instagram

Ti potrebbe interessare anche...