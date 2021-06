Sarsina. 61°Plautus Festival. Nel segno del ritorno alla normalità. Salvato il ‘Dramma antico’.

PLAUTUS_FESTIVAL-Foto_Filippo_Venturi

SARSINA. ( Comunicato stampa 61° edizione del Plautus Festival). ( Riceviamo e pubblichiamo). Poter presentare il programma del Plautus Festival anche in questo secondo anno di emergenza sanitaria e sociale da Covid-19 è per noi motivo di grande soddisfazione.

Non è stato facile, lo confessiamo, ed i sacrifici che ci siamo accollati sono ingenti: il bilancio economico del Festival ne soffrirà tantissimo ma non potevamo esimerci dal mettercela tutta per offrire alla nostra Comunità, agli artisti e al nostro fedele pubblico un segno ed uno strumento per un rapido ritorno alla ‘normalità’.

Siamo fieri di esserci riusciti, siamo grati alla regione Emilia Romagna ed alla Destinazione turistica Romagna per i contributi assegnatici i quali ci sono stati di incoraggiamento ad andare avanti nel nostro proposito.

Siamo grati ai mecenati Art Bonus ed agli sponsor per i contributi e per la fiducia che ci hanno confermato, ma soprattutto perché, come noi, hanno compreso l’importanza del

Plautus per il territorio romagnolo, e non solo! Siamo grati al nostro fedele pubblico che con trepidazione ha atteso la comunicazione del programma del Festival.

Ma a quest’ultimo ci sentiamo di dover chiedere in qualche modo scusa perché, per assicurare la tutela della sua sicurezza, abbiamo dovuto ridurre anche quest’’anno la capienza dell’Arena a poco più di 500 posti: ce ne dispiace ma siamo certi che comprenderà.

In ultimo, ma non per ultimo, ringraziamo gli artisti e gli operatori dello spettacolo dal vivo, indubbiamente tra le categorie che stanno portando il peso maggiore della pandemia; li ringraziamo per la generosità e per la passione con la quale si sono messi in gioco affinché lo spettacolo dal vivo tornasse protagonista delle nostre serate estive.

Grazie a loro possiamo presentare al nostro pubblico un cartellone della 61° Edizione del Plautus che, seppur condizionato dalla situazione in atto, ha saputo mantenere alta la qualità degli spettacoli offerti. La mission del Plautus, rivolta in particolare al repertorio del ‘Dramma antico’, è stata salvaguardata.

Sofocle, Aristofane, Plauto, Seneca e Shakespeare certificano la continuità di un progetto che ha fatto del Plautus Festival un vero e proprio ‘presidio’ del Teatro classicoda ben oltre 60 anni. ( Giampaolo Bernabini, responsabile organizzativo PLAUTUS FESTIVAL).

