Forlì. Diabetes Marathon ‘Green edition’, con la fusione tra evento in presenza ed evento virtuale.

FORLI’. Dopo due anni Forlì ha accolto di nuovo i partecipanti di Diabetes Marathon con un percorso green Urban Trail in sicurezza, partenze a scaglioni e un numero di iscrizioni limitato nei numeri a causa delle restrizioni legate all’emergenza Covid-19, ma per un’edizione rivoluzionaria che ha superato ogni confine grazie ai collegamenti da tutt’Italia per ‘Corri con il cuore‘.

‘DIABETES MARATHON WALK AND RUN, URBAN TRAIL’, un percorso nella natura, con partenza da piazza Saffi di Forlì alla scoperta del territorio forlivese e di luoghi incontaminati, per un percorso adatto a camminatori, podisti e famiglie, realizzato secondo protocolli di sicurezza e’ Corri con il cuore’ ‘ hanno dialogato tra loro in una diretta streaming che ha collegato piazza Saffi al ‘resto del mondo’, ed è stata una ‘boccata d’aria’ dalle tensioni di questi mesi.

I primi sono partiti da piazza Saffi a Forlì poco dopo le 8.30 e così, metro dopo metro, si è creata una lunga catena umana collegata con la diretta streaming dell’evento, iniziata alle 8.15 e che ha visto protagonisti camminatori, podisti, adulti e bambini con diabete e sostenitori collegati da tutt’Italia, ma anche protagonisti del mondo della cultura e dell’arte nel segno di una manifestazione che fa dell’amore per la vita in tutte le sue espressioni migliori il suo punto di forza.

Hanno condotto la diretta Annachiara Feltracco, Laura Mazzotti, Laura Zoli, Simone Bombardi e Francesco Lezza e il video è stato rimandato su un grande maxi schermo in piazza vicino al traguardo in cui si rispecchiavano i partecipanti in presenza che potevano sentire il calore e la voce di chi era collegato a distanza.

COMMENTO. “Veramente complimenti – dice il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini - per il lavoro che avete fatto, prima di tutto perché l’avete ideato in un momento in cui era impensabile portare avanti una grande iniziativa come questa e perché ci avete creduto sempre.

E’ un grande segno di forza e Diabete Romagna è una grande famiglia con uno spirito di corpo che fa davvero la differenza. Questa pandemia ci ha insegnato questo, che insieme si possono fare grandi cose e insieme si possono superare tutte le difficoltà” .

“Ringrazio le aziende che ci hanno sostenuto, i volontari, le organizzazioni amiche, le protezioni civili, la polizia municipale, il Comune, tutti i partecipanti, i tecnici, i videomaker, i registi, i conduttori e i fotografi.

È stata una grande emozione vedere gruppi di persone così attente e rispettose delle regole alla partenza con la loro mascherina e in contemporanea altrettante persone arrivare al traguardo, tutto rimandato su un maxi schermo nella meravigliosa piazza Saffi che ha visto succedersi in una grande staffetta di solidarietà, intervistatori, ospiti e partecipanti da tutt’Italia.

Al contempo sui social chi si collegava in diretta poteva vedere noi in piazza, una straordinaria sintesi tra il valore dello stare insieme fisicamente e le potenzialità che ci offre la tecnologia” conferma William Palamara, presidente di Diabetes Marathon ASD che, assieme a Diabete Romagna, è ideatrice e organizzatrice dell’evento.

Diabetes Marathon è realizzata con il sostegno di Bassini 1963, Coop Allenza 3.0, Scrigno Spa, Formula Ambiente, Technogym e Wellness Foundation, Jingold, Pondini Caggianese, Podartis, Brico io, Idrozeta, Ceracarta, Martini, Plastisavio, Olitalia, Start Romagna, Salvi Finsipo e Forlì Ambiente.

La diretta dell’evento è disponibile a questi link:

https://www.facebook.com/369612853184521/videos/276780770849503

Sul sito sono inoltre disponibili le dirette anche del Diabetes Marathon Village, che sono state le tappe di avvicinamento alla giornata di domenica e di Diabetes in Music, che ha visto al chiostro di San Francesco di Cesena protagonisti Roberto Mercadini, Enrico Farnedi e Francesca Pretolani, Random e Marlù, RétroMarching Band e Mirko Casadei: questo il link per rivederli: https://www.diabetesmarathon.it/site/live2021/

E’ anche online una galleria fotografica in continuo aggiornamento a questo link:

https://www.flickr.com/photos/diabetesmarathon/collections/72157719458238695/

Le donazioni all’evento ‘Corri con il cuore‘ rimarranno aperte fino all’evento Diabetes Marathon Health che si terrà ad ottobre e concluderà l’edizione 2021 di Diabetes Marathon.

Per donare: https://www.diabetesmarathon.it/site/partecipa/, per informazioni contattare il 388 161 3262 o scrivere a info@diabetesmarathon.it.

