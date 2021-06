Bologna. Aperta la prevendita per il primo training live ‘ Cotto al dente’. Il 22 luglio, alle Caserme rosse.

COTTOALDENTESQUARE

BOLOGNA. Sono aperte le prevendite per “COTTO AL DENTE –TRIBÙ REUNION | TRAIN & TASTE”, il primo live training del food&fitness influencer bolognese Davide Campagna, meglio conosciuto dalla sua community di oltre 450mila follower come COTTO AL DENTE.

L’evento si svolgerà il 22 luglio, dalle ore 19, all’interno del Sequoia Music Park, presso il Parco delle Caserme rosse di Bologna. Organizzato in collaborazione con il team di Unipol Arena, amici e sostenitori di Cotto al dente sin dagli esordi, ‘COTTO AL DENTE –TRIBÙ REUNION | TRAIN & TASTE‘ sarà la prima occasione per poter sperimentare live gli insegnamenti e i consigli fitness di Davide Campagna, che fino ad oggi ha tenuto compagnia virtualmente alla sua foltissima tribù di bomber con allenamenti e workout quotidiani che hanno fatto il giro del web.

COMMENTO. «Non potevo non scegliere la mia Bologna per incontrare per la prima volta la mia tribù, una community che è cresciuta tantissimo e che ringrazio per il sostegno e l’affetto che ricevo quotidianamente – commenta Davide Campagna –. Ringrazio anche gli amici di Unipol Arena che mi hanno dato la possibilità di organizzare quest’evento. Fare sport divertendosi è possibile e vi aspetto tutti al Sequoia Music Fest per potervelo dimostrare!».

I biglietti per l’evento sono disponibili su Ticketone e BoxerTicket, e al termine della session ci sarà una cena, in cui verrà offerta a tutti i partecipanti una poke, con una ricetta creata in esclusiva da Cotto al dente.

Davide Campagna è reduce dal successo della prima serie di podcast intitolata ‘Run With Cotto’, che ha ottenuto oltre 20mila ascolti su tutte le piattaforme digitali, ha raggiunto il #1 della categoria ‘Running all time’ e il #1 della classifica dei contenuti sportivi e la Top10 dei podcast più ascoltati in Italia su Apple Podcast. Inoltre, è entrato in classifica in Argentina (dove si è classificato al #1 della categoria Running), Svizzera, Irlanda, Russia, Germania e Gran Bretagna.

È inoltre nelle librerie e su tutti gli store digitali, il nuovo libro ‘Il metodo Cotto al dente’ (Vallardi Editore –http://bit.ly/cottoaldenteAMZ). Sulla scia del successo del precedente ‘Food Fitness’, Davide propone nuove ricette, tutte gustose e sempre super healthy, consigli pratici di benessere fisico e una nuova serie di allenamenti tutti da provare.

BIOGRAFIE. Davide Campagna, classe ‘87, dentista di professione, nel tempo libero si trasforma in un cuoco provetto: la cucina è il luogo dove prende vita la sua prima passione creando piatti semplici e gustosi. Il segreto delle sue ricette è utilizzare prodotti con ingredienti naturali, di qualità e selezionati con attenzione.

Il cibo rappresenta il fil rouge con lo sport e i viaggi. Il primo è un elemento fondamentale del suo stile di vita, i viaggi, invece, gli permettono di vivere le bellezze del mondo e di conoscere sempre sapori e profumi di cucine differenti.

Ha all’attivo una rubrica nella sezione benessere di quotidiano.net. Nel 2019 esce il suo primo libro Food Fitness edito da Vallardi Editore, ed è di prossima pubblicazione anche il secondo libro. Nel 2020 lancia la sua app Cotto al dente da subito nelle classifiche della app più scaricare in Italia. Nel 2021 entra a far parte del cast di Ogni Mattina su TV 8 condotto da Adriana Volpe, realizzando ricette healthy e per gli amanti di un’alimentazione bilanciata.

Realize Networks, nata più di 10 anni fa dalla mente di Pasquale Arria, è la prima ‘Talent agency’ ad operare nel mercato italiano del mondo food e lifestyle. Realize Networks è una realtà unica che idea e realizza progetti di Branded Entertainment e Branded Content per comunicare marchi e prodotti. L’agenzia gestisce una ricca rosa di personaggi legato al mondo del food e del lifestyle, come lo chef pluristellato e giudice di MasterChef Italia Bruno Barbieri; il food mentor e divulgatore scientifico per Fondazione Umberto Veronesi Marco Bianchi; la conduttrice e autrice di diversi best seller Benedetta Parodi; il pastry chef e giudice di Bake Off Italia Damiano Carrara; la nota foodblogger Chiara Maci; il wedding planner Enzo Miccio; la giudice di Cortesie per gli ospiti Csaba dalla Zorza;

l’imprenditore Francesco Panella, solo per citarne alcuni. Realize Networks ha vinto il premio Miglior agenzia emergente dell’anno ai BEA ITALIA 2019 – Festival Italiano degli eventi e della Live Communication, ed è salita sul podio nelle categorie: Brand Activation; Festival; Evento Media E Pr e Utilizzo unexpected di uno spazio.

