Faenza. Colapesce & Dimartino scelti dall’ Emilia Romagna per la campagna turistica sulla Riviera.

Colapesce & Dimartino download

FAENZA. Colapesce & Dimartino, artisti indipendenti dell’anno al MEI2020 di Faenza con l’album I mortali poi esplosi al Festival di Sanremo con Musica leggerissima, sono stati scelti dalla regione Emilia Romagna attraverso l’Apt Emilia Romagna e Destinazione Romagna per la campagna spot televisiva per invitare i turisti italiani sulla Riviera romagnola.

Una campagna di grande impatto che per la prima volta, attraverso l’assessorato al Turismo regionale guidato da Andrea Corsini, seleziona un duo musicale italiano nati in Sicilia partito dalla scena indipendente e più volte, anche singolarmente, presente al Meeting delle etichette indipendenti di Faenza , a significare quanto sia sempre più importante tale piattaforma di scouting e come sia sempre più abbinato il binomio musica-turismo che grazie a grandi festival come il MEI e una via Emilia ricchissima di festival in Regione merita un sempre maggiore supporto e sostegno di risorse e e di campagne promozionali per caratterizzare ancora di più il territorio emiliano-romagnolo, un vero e proprio unicum nel campo musicale tutto.

Il MEI si dimostra ancora una volta dopo le vittorie a Sanremo di Diodato, esordio al MEI nel 2007 con il suo primo Ep, e dei Maneskin a Sanremo e all’Eurovision, all’esordio a uno dei pochi festival per indipendenti ai quali hanno partecipato proprio al MEI di Faenza nel 2016, nello stesso anno in cui il MEI premiava anche uno sconosciuto0 Ghali come miglior rapper, grazie a questa scelta un vero e proprio incubatore di nuovi talenti della nuova musica italiana che meriterebbe per la prossima edizione almeno una grande presenza della Rai, come si è impegnato a fare il senatore Stefano Collina, da sempre amico del MEI.

