Mercato Saraceno. Palcoscenici d’estate. La stagione in collina, incontri per famiglie e il cinema.

MERCATO SARACENO. C’è grande fermento a Mercato Saraceno per le prime date della fortunata rassegna estiva PALCOSCENICI D’ESTATE tra le più amate e che attira pubblico in tutta la vallata del savio

IL CALENDARIO. Venerdì 9 luglio alle ore 20.30 nella centralissima piazza Mazzini la Pro Loco di Mercato Saraceno organizza una serata spensierata dedicata a tutta la famiglia con lo show ‘Pirati da strapazzo’ a cura del Drago Blu animazione per bambini e intrattenimento musicale con esibizione di canto delle colonne sonore, balli, bolle di sapone, giochi a premi. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.

Sabato 10 luglio ci si sposta nella piazza della Libertà di Montecastello per una serata di festa per onorare il mercatese Andrea Riceputi salito alla ribalta nazionale per avere co prodotto il film ‘Est dittatura last minute’ con la regia di Antonio Pisu la serata inizia intorno alle 20 con lo stand gastronomico a cura della Pro Loco di Montecastello che per la serata ha pensato ad un menù estivo con pizza e patatine contemporaneamente sarà possibile degustare i vini della Tenuta Casali.

Alle 21.00 la serata entra nel vivo infatti a presentare il film oltre ad Andrea Riciputi ci saranno Maurizio Paganelli e l’attrice Beatrice Balzani che oltre che raccontare la loro esperienza risponderanno anche alle domande del pubblico.

Alle 21.30 si abbassano le luci per la visione del film a cura di Cinecircolo Fuoriquadro con un ingresso in arena di euro 5.

TRAMA FILM. Diretto da Antonio Pisu, EST – Dittatura Last Minute ha conquistato il plauso della critica e l’interesse internazionale, vincendo diversi festival e catturando l’interesse del noto regista Oliver Stone durante le Giornate degli autori nell’ambito della 77ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia EST – Dittatura Last Minute è ambientato nel 1989 alla vigilia della caduta del Muro, tratto da una storia vera e girato tra il Cesenate e la Romania.

Il film è scritto e diretto da Antonio Pisu (che ritorna alla regia dopo la sua opera prima Nobili Bugie) e prodotto da Genoma Films di Paolo Rossi Pisu, in collaborazione con Maurizio Paganelli e Andrea Riceputi, già autori del libro ‘Addio Ceausescu’ da cui è tratta la sceneggiatura.

Trama:1989. A poche settimane dalla caduta del muro di Berlino, Pago, Rice e Bibi, tre ragazzi di venticinque anni, lasciano la tranquilla Cesena in cerca di avventura: dieci giorni di vacanza nell’Europa dell’Est, verso quei luoghi in cui è ancora presente il regime sovietico. Giunti a Budapest conoscono Emil, un rumeno in fuga dal suo paese a causa della dittatura.

Per info costi e prenotazioni consultare la pagina Facebook Mercato Saraceno eventi oppure sul sito



