Bassa Romagna. Nuovi orizzonti per Energy@School grazie al progetto ‘Target-Ce’. In vista altri sviluppi.

Pertinente l'omaggio dl nostro Presidente ai ' leoni di Wembley', così come quello del premier Draghi, che esempio migliore per mostrare agli italiani come si può e si deve uscire dal mare in tempesta non potevano trovare. Nel novero hanno giustamente inserito anche Matteo Berrettini, 25 anni, tennista, volto bello e pulito, primo finalista azzurro in quel di Wimbledon. Se non altro per rammentare a quelli che i costumi antichi ( e la leggiadra Europa) hanno abbandonato, di tornare ad essere modelli di fair play , dicasi gentleman, per mostrare agli altri di saper vincere anche quando si perde. Tra l'altro, fino a quella finale, tutti pensavano che ad inventare il calcio fossero stati quelli d'Albione, quando invece qualcuno è insorto rammentando a tutti che quel gioco ( riscoperto e regolamentato in età moderna) era un diffuso passatempo tra legionari romani già duemila ani fa. Forse è anche per questo che l'ineffabile Eupalla ha provveduto a riportare le lancette della storia nella loro giusta posizione? Si va dibattendo su chi debba essere il ' ballon d'or' 2021. Se il riconoscimento va dato a chi più ha alzato la palma della vittoria, non c'è dubbio che debba andare al nostro Jorgino, vincitore di Champions e di Europeo, ovvero quanto ( Mondiale a parte) di più arduo e prestigioso esiste oggi nel mondo del calcio e dello sport. ORIUNDI E ORIUNDI. A Maurito Icardi, attaccante, ex Inter, 'oriundo' argentino , qualche hanno fa chiesero se volesse far parte della selezione azzurra. Lui, indispettito, rispose: ' Lo sanno tutti che sono argentino'. A ben pensarci il suo non è l'unico ' caso' tra gli innumerevoli ' oriundi' che popolano ( spesso con grande successo) il mondo dello sport, di sentirli preferire, quasi con una punta di riposta pena da occultare, che sono ' questo' o 'quello', insomma, tutto fuorchè italiani. Perchè anche se 'oriundi', ovvero italiani nati fuor della loro patria, al sangue non si comanda. Onorare la madre che ti ha accolto quando quella naturale altro non poteva, è certamente lodevole. Anche se ripudiar la prima non è generoso, visto che quel che sei è ( solo e soltanto) dono suo. A Maurito, che da quel che sappiano quando parla poche ne azzecca, forse a tanto nessuno l'ha portato a riflettere. Come invece ha fatto il 'nostro' Jorgino, 29 anni, 'oriundo' brasiliano, che quando mamma azzurra ha chiamato così ha risposto:' Sì, il Brasile mi ha cercato, è vero, ma questa volta ho visto che era l'Italia ad avere più bisogno'. E qui, scusate tanto, ma forse sarà il caso di cominciare a chiarire al mondo quel che l'Italia, quella che ha affrontato la pandemia affacciandosi a finestre e balconi con il sorriso e il canto, non è quella di un secolo fa, allorquando si gettò in una guerra che ' non s'aveva da fare' con un alleato che 'peggio di così non poteva capitare', ora è altra roba. Tant'altra roba. Che riallacciandosi ai secoli andati vuol tornare a dare un contributo come pochi altri popoli fanno. Non stiamo ad elencare qualcosa, tanto tutti, più o meno, sanno. Anche quel Maurito che ( forse ) fingendo di non sapere non può ( però ) ignorare quanto sia figlia prediletta dell'Italia la 'sua' l'Argentina; paese importante in un continente che ( se non erriamo) manco s'era scoperto, se non ci fosse stato ( dapprima) un italiano a 'mostrarlo' e ( poi) un altro a 'nomarlo'.