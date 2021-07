Varese. Boom del solare in Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna nel primo trimestre 2021.

Brunello (VA), 21 luglio 2021 – Elmec Solar, l’azienda di Brunello (VA) del gruppo Elmec che si occupa di installare e manutenere impianti fotovoltaici residenziali e industriali, presenta la seconda edizione del Barometro del Fotovoltaico in Italia attraverso la classifica delle regioni e delle province con più impianti fotovoltaici installati. “La continua crescita dell’adozione di impianti solari in Italia è un forte segnale di una sensibilità sempre più diffusa tra i cittadini e le imprese verso una modalità sostenibile ed efficiente di gestire il proprio approvvigionamento energetico - afferma Alessandro Villa, AD di Elmec Solar-. La creazione del Barometro del fotovoltaico è uno strumento con cui desideriamo mettere in evidenza il percorso virtuoso di adozione dell’energia solare e tenere accesi i riflettori su uno dei principali sistemi di produzione di energia pulita e rinnovabile che contribuirà al raggiungimento degli obiettivi fissati dai piani del Green Deal e dal Next Generation EU, tra cui ridurre le emissioni del 55% entro il 2030”. Secondo la rielaborazione da parte di Elmec Solar dei dati pubblicati da Italia solare, sono oltre 950 mila gli impianti fotovoltaici in Italia installati in Italia fino a marzo 2021. Facendo un confronto con la prima edizione del Barometro del fotovoltaico che illustrava i dati degli impianti presenti nel Belpaese fino al 2020, nei primi tre mesi del 2021, complessivamente, c’è stato un incremento di oltre 23 mila impianti in più passando da un totale di 927 mila ad un totale di oltre 950 mila impianti fotovoltaici installati. In particolare, la Regione che si è maggiormente distinta è il Veneto che ha adottato 3314 impianti fotovoltaici in più rispetto al 2020, seguita da Lombardia con più 2974 impianti e Emilia Romagna con 1615 installazioni in più.

Inoltre, la classifica inerente alla top 10 delle città più ‘solari d’Italia’ mostra come, la città di Padova, nonostante occupi la 4° posizione nella classifica, abbia avuto un significativo incremento nell’adozione della tecnologia del fotovoltaico con 607 installazioni in più, arrivando seconda solo a Roma con un aumento di 639 unità in più.

In generale, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Piemonte e Lazio si confermano le cinque Regioni con il più alto numero di installazioni, rispettivamente 148398 (+2974), 136925 (+3314), 99134 (+1615), 65942 (+959), 63650 (+951). Mentre le top 10 delle province più ‘solari’ d’Italia restano Roma, Brescia, Treviso, Padova, Vicenza, Torino, Bergamo, Verona, Milano e Venezia. CLASSIFICA DELLE 10 CITTÁ PIÚ SOLARI D’ITALIA CLASSIFICA CITTÀ IMPIANTI TOTALI AL PRIMO TRIMESTRE DEL 2021 INCREMENTO RISPETTO AL 2020 1 Roma 37975 + 639 2 Brescia 30739 +525 3 Treviso 30666 +534 4 Padova 28343 +607 5 Vicenza 25002 +457 6 Torino 24048 +396 7 Bergamo 21531 +457 8 Verona 21495 +456 9 Venezia 20638 +477 10 Milano 20629 +447 Di seguito sono disponibili le classifiche complete suddivise per regione e per provincia. CLASSIFICA COMPLETA DELLE REGIONI AL PRIMO TRIMESTRE DEL 2021 CLASSIFICA REGIONI NUMERO IMPIANTI AL PRIMO TRIMESTRE DEL 2021 1 Lombardia 148398 2 Veneto 136295 3 Emilia-Romagna 99134 4 Piemonte 65942 5 Lazio 63650 6 Sicilia 60640 7 Puglia 55025 8 Toscana 49319 9 Sardegna 40057 10 Campania 37720 11 Friuli-Venezia Giulia 37663 12 Marche 31316 13 Calabria 27675 14 Trentino-Alto Adige 27047 15 Abruzzo 22809 16 Umbria 21058 17 Liguria 10272 18 Basilicata 8986 19 Molise 4539 20 Valle d’Aosta 2615 CLASSIFICA DELLE REGIONI CON IL DATO RELATIVO ALL’INCREMENTO NEL PRIMO TRIMESTRE DEL 2021 CLASSIFICA REGIONI NUMERO IMPIANTI IN PIÚ RISPETTO AL 2020 1 Veneto + 3314 2 Lombardia + 2974 3 Emilia-Romagna +1615 4 Piemonte +959 5 Lazio +951 6 Sicilia +827 7 Puglia +778 8 Toscana +721 9 Campania +525 10 Friuli-Venezia Giulia +518 11 Sardegna +378 12 Marche +378 13 Abruzzo +311 14 Calabria +301 15 Trentino-Alto Adige +262 16 Umbria +262 17 Liguria +54 18 Basilicata +100 19 Molise +72 20 Valle d’Aosta +29 CLASSIFICA COMPLETA DELLE PROVINCE CLASSIFICA REGIONE PROVINCIA TOTALE IMPIANTI 2020 TOTALE IMPIANTI MARZO 2021 POTENZA TOTALE 2021 1 Lazio ROMA 37336 37975 490,05 2 Lombardia BRESCIA 30214 30739 516,88 3 Veneto TREVISO 30132 30666 378,92 4 Veneto PADOVA 27736 28343 378,84 5 Veneto VICENZA 24545 25002 334,77 6 Piemonte TORINO 23679 24048 464, 52 7 Lombardia BERGAMO 21074 21531 348,61 8 Veneto VERONA 21039 21495 412,76 9 Lombardia MILANO 20182 20629 371,53 10 Veneto VENEZIA 20161 20638 217,76 11 Friuli Venezia Giulia UDINE 19524 19737 317, 48 12 Trentino Alto Adige TRENTO 17923 18104 197,5 13 Emilia Romagna BOLOGNA 17813 18177 368,32 14 Puglia LECCE 17224 17354 705,06 15 Emilia Romagna MODENA 17151 17426 290,34 16 Umbria PERUGIA 16735 16958 365,64 17 Puglia BARI 15217 15566 516,98 18 Piemonte CUNEO 14930 15159 578,92 19 Lombardia VARESE 14871 15189 159,63 20 Emilia Romagna RAVENNA 11945 12123 400,02 21 Emilia Romagna REGGIO EMILIA 11740 11911 185,5 22 Sicilia CATANIA 11399 11557 235,32 23 Friuli Venezia Giulia PORDENONE 11091 11298 172,04 24 Sardegna SASSARI 10936 11056 243,41 25 Calabria COSENZA 10684 10795 257,94 26 Emilia Romagna FORLI’ 10446 10597 241,06 27 Marche ANCONA 9983 10108 307,33 28 Sardegna SUD SARDEGNA 9873 9955 201,53 29 Lombardia MANTOVA 9754 9923 240,95 30 Lombardia MONZA E DELLA BRIANZA 9371 9619 119,65 31 Campania NAPOLI 9347 9536 188,88 32 Lombardia COMO 9253 9476 105,95 33 Campania SALERNO 9248 9372 266,88 34 Lombardia CREMONA 9118 9294 254,96 35 Lazio LATINA 8935 9052 265, 53 36 Trentino Alto Adige BOLZANO 8862 8943 259,88 37 Campania CASERTA 8700 8811 265,51 38 Sicilia PALERMO 8352 8472 188 39 Lombardia PAVIA 8323 8456 198,12 40 Toscana FIRENZE 7776 7911 122,07 41 Emilia Romagna PARMA 7734 7887 209,59 42 Emilia Romagna FERRARA 7623 7728 205,55 43 Sardegna CAGLIARI 7492 7591 244,86 44 Toscana AREZZO 7241 7338 176,97 45 Marche PESARO E URBINO 7204 7282 259,14 46 Puglia TARANTO 7175 7285 383,39 47 Emilia Romagna RIMINI 7137 7268 100,78 48 Lazio VITERBO 7100 7167 464,27 49 Sicilia SIRACUSA 7057 7178 209,81 50 Abruzzo CHIETI 7024 7107 239,09 51 Marche MACERATA 7011 7105 317,62 52 Sardegna NUORO 6949 6996 139,25 53 Piemonte ALESSANDRIA 6811 6903 274,47 54 Toscana PISA 6767 6889 104,16 55 Piemonte NOVARA 6748 6866 107,99 56 Sicilia MESSINA 6656 6747 69,52 57 Sicilia AGRIGENTO 6634 6710 229,45 58 Sicilia TRAPANI 6616 6688 156,73 59 Sicilia RAGUSA 6532 6649 221,94 60 Toscana LUCCA 6280 6385 72,43 61 Lazio FROSINONE 6214 6304 185,82 62 Puglia BRINDISI 6098 6166 502,1 63 Abruzzo TERAMO 6094 6186 253,16 64 Calabria CATANZARO 6026 6093 141,95 65 Calabria REGGIO DI CALABRIA 5979 6055 77,43 66 Basilicata POTENZA 5957 6014 192,56 67 Emilia Romagna PIACENZA 5930 6017 194,06 68 Puglia FOGGIA 5783 5854 623,17 69 Campania AVELLINO 5556 5613 90,59 70 Abruzzo L’AQUILA 5246 5311 172,99 71 Veneto BELLUNO 5066 5134 52,35 72 Veneto ROVIGO 4932 5017 328,66 73 Piemonte ASTI 4862 4906 93,22 74 Lombardia LECCO 4803 4918 58,05 75 Sardegna ORISTANO 4429 4459 141,56 76 Friuli Venezia Giulia GORIZIA 4425 4480 43,51 77 Campania BENEVENTO 4344 4388 69,66 78 Lombardia LODI 4291 4389 131 79 Toscana LIVORNO 4260 4320 79,95 80 Lombardia SONDRIO 4170 4235 55,42 81 Abruzzo PESCARA 4134 4205 95,38 82 Sicilia CALTANISSETTA 4102 4148 98,32 83 Umbria TERNI 4061 4100 137,53 84 Toscana PISTOIA 3772 3816 45,14 85 Toscana GROSSETO 3736 3800 86,67 86 Marche ASCOLI PICENO 3610 3643 123,49 87 Toscana SIENA 3524 3577 77,83 88 Molise CAMPOBASSO 3263 3328 137,35 89 Piemonte BIELLA 3186 3220 95,21 90 Liguria GENOVA 3140 3174 30,68 91 Piemonte VERCELLI 3134 3169 92,35 92 Marche FERMO 3130 3178 111,4 93 Lazio RIETI 3114 3152 28,53 94 Basilicata MATERA 2929 2972 187,71 95 Toscana MASSA CARRARA 2908 2928 25,1 96 Puglia BARLETTA-ANDRIA-TRANI 2750 2800 176,8 97 Liguria SAVONA 2692 2730 33,94 98 Calabria VIBO VALENTIA 2664 2686 42,71 99 Valle d’Aosta AOSTA 2586 2615 25,43 100 Sicilia ENNA 2465 2491 77,07 101 Liguria LA SPEZIA 2347 2394 25,28 102 Toscana PRATO 2334 2355 82,3 103 Friuli Venezia Giulia TRIESTE 2105 2148 30,53 104 Calabria CROTONE 2021 2046 37,79 105 Liguria IMPERIA 1939 1974 29,75 106 Piemonte VERBANO-CUSIO-OSSOLA 1633 1671 18,99 107 Molise ISERNIA 1204 1211 41,33 *** Elmec Solar Elmec Solar, società B Corp certificata, è l’azienda del gruppo Elmec di Brunello (VA) che si occupa di energie rinnovabili e di sostenibilità energetica. Elmec Solar progetta e installa impianti fotovoltaici solari, sistemi per l’accumulo di energia, pompe di calore, colonnine di ricarica elettrica e sistemi di digital lighting con il massimo dell’attenzione e con l’intento aiutare famiglie e imprese a raggiungere i loro obiettivi di sostenibilità ambientale e di efficientamento dei costi dell’energia. L’azienda è parte integrante di un polo tecnologico che quotidianamente dialoga con le più importanti realtà internazionali. Un modello che è riconosciuto per il costante contributo all’innovazione e allo sviluppo, tra le 50 aziende leader nella digital transformation scelte da Forbes. In questo contesto, Elmec Solar opera con affidabilità secondo i più elevati standard qualitativi.