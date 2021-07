Faenza. ‘ Faenza è bella’: partito il progetto per la promozione del centro storico e dei bravi artisti locali.

Bella_Frieden feat. Margherita_cover

FAENZA. La ripartenza, il ritorno a vivere la città e la vita sociale passano anche dalla musica, che accompagna il nuovo progetto di Materiali musicali e Ridens. Un progetto che unisce cultura e valorizzazione urbana con un doppio obiettivo: la promozione del centro storico di Faenza e dei giovani cantanti del territorio.

Nasce da qui ‘Bella’, nuovo brano cantato da due giovani emergenti artisti faentini, Frieden e Margherita, il cui videoclip, prodotto dalla sede faentina di Wap Agency, è stato girato interamente nei locali della città manfreda.

Il videoclip e il nuovo progetto sono stati presentati mercoledì 28 luglio in conferenza stampa alla presenza del vicesindaco di Faenza Andrea Fabbri, di Massimo Zoli per Ridens, Roberta Barberini di Casa della musica, dei cantanti Francesco di Deco e Margherita Zoli, del produttore Samuele Ravaioli e del ceo di Wap Agency Giuseppe Falconi.

‘Bella‘ è stata realizzata da due giovanissimi: l’autore e interprete Francesco di Deco (che ha scritto il testo), in arte Frieden, e la cantante Margherita Zoli.

Il primo è allievo del corso per la Canzone d’autore ideato dal Mei e studente del polo liceale Torricelli-Ballardini, dove il corso è stato promosso in collaborazione con Mic e Siae, grazie al lavoro svolto dagli studenti e dai professori, coordinati dal dirigente scolastico Luigi Neri.

Margherita ha invece pubblicato il suo primo inedito nel 2020, totalizzando più di 100mila visualizzazioni sulle diverse piattaforme digitali; proviene dalle esperienze del circuito gestito dall’agenzia di produzione Ridens, diretta da Massimo Zoli, ed ha partecipato alle principali manifestazioni musicali faentine come il Pavone d’oro, il Capodanno sotto la Torre dell’orologio e tante altre iniziative.

“Faenza è una città attiva, estremamente viva che si sa rimboccare le maniche – ha dichiarato Andrea Fabbri -. Le idee esplodono e vengono costruite e portate avanti grazie all’impegno e al coinvolgimento dei diversi operatori culturali e commerciali.

Questo è un bellissimo esempio del ‘fare comunità’, del fare rete tra commercio, musica, chi organizza eventi e spettacoli. Grazie davvero agli ideatori del progetto, ai giovani artisti, alla produzione. Spero che il videoclip diventi virale per portare sempre più la città fuori dai nostri confini”.

Dalla canzone ‘Bella’ è nata l’idea di Massimo Zoli (Ridens), Roberta Barberini (Casa della Musica) e Giordano Sangiorgi (Mei) di realizzare una produzione streaming e video dedicata alla ripartenza della città di Faenza, focalizzando l’attenzione sulle bellezze architettoniche presenti nella piazza del Popolo e sui locali del centro storico che hanno deciso di aderire all’iniziativa (Enoteca Astorre, Bar Bellini, Bar Corona, Bar Bassi e Bistrò Rossini).

ALTRI COMMENTI. “Sono particolarmente orgoglioso – ha aggiunto Massimo Zoli – di presentare questo progetto che parte da tre obiettivi principali, ovvero la valorizzazione turistica del territorio, delle sue eccellenze locali e dei giovani artisti emergenti.

L’idea è nata guardando la nostra meravigliosa piazza, diversa ogni sera, e dal desiderio che diventasse protagonista di un video, con un audio assolutamente inedito e il coinvolgimento di tutto il territorio e dei suoi protagonisti, quali il MEI, il Consorzio Faenza C’entro, l’agenzia Wap, i locali, eccetera. ‘Bella’ è una serenata con una musicalità molto moderna, adatta allo svolgimento di questo video che richiama, in diversi passaggi, la nostra piazza”.

“Siamo felici di essere riusciti, come nella mission del MEI, a valorizzare due artisti del territorio, particolarmente bravi – ha spiegato Roberta Barberini -. Abbiamo conosciuto Francesco in un progetto svolto con il polo liceale Torricelli- Ballardini, straordinario sia come esecutore che come autore e Margherita già vincitrice del Pavone d’oro e protagonista di un inedito”.

“Due grandi eccellenze artistiche del territorio faentino note a livello nazionale, Mei e Ridens, si uniscono per valorizzare due giovani artisti e le bellezze della città – afferma Giordano Sangiorgi, ideatore e organizzatore del Mei –. Il traino turistico che la musica porta a Faenza rimarca l’identità della città manfreda come una delle capitali della musica italiana, che merita e gode di un sempre maggiore riconoscimento. Il Mei sarà ancora nel centro storico di Faenza a ottobre per coinvolgere ancora una volta centinaia di artisti e migliaia di persone da tutta Italia”.

Il videoclip di ‘Bella’ sarà presentato ufficialmente dal vivo in occasione di ’Ferragosto sotto le stelle‘, il 14 agosto in piazza Nenni, a Faenza. È già possibile ascoltare la canzone online sulle piattaforme digitali al link https://ampl.ink/prJr4.

Un lavoro di gruppo che ha visto l’unione di diverse realtà. Samuele Ravaioli ha arrangiato, registrato e mixato il brano al Phrof Studio per la Casa della musica, inserendo anche le chitarre e i cori a cura di Rita Zauli, dando così vita a un singolo dal mood estivo. Le riprese sono state realizzate, curate e montate da Wap Agency.

Il Mei sta curando la distribuzione e la diffusione in digitale della canzone: a giorni ‘Bella’ sarà diffusa nel circuito delle piattaforme digitali del MEIDigital, divenendo colonna sonora del primo spot che lancerà le nuove date del Mei, che tornerà in città con la sua 26esima edizione dall’1 al 3 ottobre. L’agenzia Ridens invece si occuperà della diffusione del videoclip su tutte le principali piattaforme online.

Il progetto è stato ideato da Massimo Zoli, Roberta Barberini e Giordano Sangiorgi, in collaborazione con Faenza C’entro, che ha gestito il circuito dei locali serali del centro storico, e Wap Agency, che ha realizzato il videoclip.

Il brano è stato registrato, mixato e masterizzato da Samuele Ravaioli per la Casa della musica di Faenza. ‘Bella’ è edito da Materiali musicali e Ridens Produzioni Srl, in collaborazione con il Mei 2021 e con il patrocinio del comune di Faenza.

