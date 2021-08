Riccione. Week end di Feragosto al ‘Perle d’acqua park’. Un’esperienza di relax a due passi dal mare.

Perle d'Acqua Park. ragazza a bordo grande piscina

RICCIONE. Sabato 14 e domenica 15 agosto: la proposta per il Capodanno dell’estate in relax e divertimento nelle piscine all’aperto di Riccione Terme. Un ricco programma di eventi per passare in spensieratezza il week end di Ferragosto.

Nel week end di festa, gli appuntamenti nella grande piscina con il movimento in acqua delle 11.30 e 16.30 saranno sulle note delle canzoni che hanno infuocato le estati degli anni 60! Le hit di quel periodo faranno rivivere magiche e frizzanti atmosfere soprattutto a chi il fiato non manca, visto che farà fatica a non canticchiarle mentre fa fitness!

Sabato e domenica, dunque, spazio alla vanità con la proposta di un self treatment particolare che dona emozioni di benessere e relax. La maschera viso al fango termale arricchita dall’acqua sorgiva emozionale, all’acido jaluronico e rosa, di Riccione Terme.



Non mancheranno le occasioni dedicate agli ospiti più piccoli. Dopo tanti giochi in acqua insieme a mamma e papà, alle 17.00 di sabato 14 agosto, in una zona ombreggiata dal verde, l’appuntamento sarà con le Letture animate di Silvia. In un battibaleno grazie alla magia della parola e del racconto, proprio sotto i nostri occhi anche il telo da bagno potrebbe trasformarsi in un tappeto volante e condurci nel magico mondo della fantasia.

Bando anche alle diete in queste due giornate speciali ! GiòMula, al bar Ristorantino del Parco proporrà un menù da leccarsi i baffi! Tra le proposte: lasagne al forno, piadine farcite e cassoni artigianali e il giorno di Ferragosto la mitica porchetta romagnola. Tutti piatti che si potranno degustare nell’ampia terrazza ombreggiata, e a fine pasto non potrà mancare una dolce e succosa fetta di cocomero.

Perle d’acqua è un parco del benessere con piscine all’aperto e tutti i servizi sono open air; non è necessario esibire Green Pass. Aperto tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 18,30 fino al 5 settembre.

Perle d’acqua park è un’isola dove riconquistare il proprio equilibrio senza dimenticare il divertimento, un parco in cui le piscine sono arricchite con le preziose acque termali di Riccione Terme. Cascate d’acqua, piscine, inebrianti idromassaggi, Idropercorsi termali rivitalizzanti a temperature differenziate più lunghi d’Europa: Perle d’acqua park è tutto questo e molto altro ancora.

Un parco unico nel suo genere che propone infinite occasioni di relax, fitness e divertimento, tra dune sabbiose e piante profumate, in grado di offrire attenzioni speciali per i bambini di tutte le età, con le profondità ridotte della Grande piscina, i castelli su cui arrampicarsi e l’area Bimbi per divertirsi in tutta sicurezza nel regno della fantasia. Un’esperienza di relax a due passi dal mare.

