Faenza. Boom di Ferragosto per ‘Sotto le stelle’. Ormai un caposaldo del Capodanno estivo faentino.

FAENZA. E’ stato un Capodanno estivo faentino il Ferragosto sotto le stelle, organizzato da Giordano Sangiorgi, salito oramai sopra ogni più rosea aspettativa tramite una proposta di grande qualità e un ordinatissimo ma folto pubblico per la serata pubblica di eventi di fatto la più amata dai faentini nata nel 1994 e che ogni anno aumentando il suo successo si ripropone.

Tra le soprese di quest’anno la ripresa dei fasti di Faenza Rock quando suonava con la sua band del sindaco di Faenza Massimo Isola che, con chitarra tricolore a tracolla, ha suonato e cantato Stand by Me con Gaetano Barbarito e il Trio italiano,insieme agli altri ospiti: Vittorio Bonetti e Gabriele Andrini.

Inoltre, per la speciale occasione, è stato realizzato un prezioso materiale video documentario con tantissime testimonianze sulla serata del 15 agosto indispensabile per la realizzazione di Memorie magnetiche, ovvero il video documentario sul rock in provincia di Ravenna che ebbe il suo boom a cavallo degli anni 80 e 90 con la Faenza Rock che, da sola, era in grado di coinvolgere oltre 50 band dal vivo per la realizzazione di brani originali e inediti durante le finalissime in piazza del Popolo, davanti a migliaia di spettatori.

FERRAGOSTO SOTTO LE STELLE. Sabato 14 agosto, dalle ore 20 e 30 e a ingresso libero, è dunque tornato il tradizionale Ferragosto sotto le stelle, appuntamento in musica coi faentini in piazza Nenni, già della Molinella, di fronte al teatro Masini di Faenza che quest’anno celebra i 30 anni di attività; appuntamento ideato da Giordano Sangiorgi del MEI, grazie al supporto del compianto sindaco Enrico De Giovanni al quale il Ferragosto sotto le stelle di quest’anno è stato dedicato.

La manifestazione nata nello stesso anno del MEI e del brindisi sotto la Torre dell’orologio di Capodanno, che quest’anno ha visto esibirsi Onde Radio, festeggia il ritorno in grande all’attività live del Trio italiano guidato da Gaetano Barbarito, reduce da tantissime dirette sul balcone di casa, seguitissime, nel periodo del lockdown e di alcune serate nei club della zona oltre che di una raccolta fondi per la Piccola Betlemme, a giugno, in piazza San Francesco a Faenza.

Alla voce di Gaetano Barbarito si sono aggiunti Paolo Giovannini alla chitarra e Raffaele Montanari al basso , per rallegrare in piazza Molinella i Faentini con il ricco repertorio di musica pop rock italiana.

GLI OSPITI. Quest’anno il Trio italiano si è esibito con nuovissimi brani in scaletta ideati per l’occasione per arricchire una serata come al solito ricca di ospiti e sorprese grazie alla presenza , oramai fissa, del quarto uomo del Trio italiano, il batterista Daniele Cico Cicognani, storico drummer dei Devils, che ha presentato nuovi brani e nuove canzoni imperdibili.

Ospiti della serata sono stati il pianista Vittorio Bonetti storico musicista della Bassa Romagna e Gabriele Andrini storico musicista del Pavone d’oro oltre ad altre sorprese.

In apertura è stata presentata ufficialmente la canzone ‘Bella‘, inno del centro storico di Faenza e dei suoi locali per la Ripartenza, che ha già superato le 10 mila visualizzazioni in pochi giorni, cantato da Frieden e Margherita, due giovani diciottenni artisti faentini, promossa da Materiali musicali e Ridens insieme a Faenza C’Entro, Wap Agency e comune di Faenza, mentre è stata ospite la giovanissima cantautrice faentina Giorgia Montevecchi.

La serata è partita alle ore 20 e 30. A ingresso libero, seguendo tutte le norme di contrasto al Covid 19. La manifestazione è stata curata di Materiali musicali con il supporto del comune di Faenza.

Domenica 15 agosto, dalle ore 20,30, ingresso libero, si è tenuto anche ‘Storia del rock nella provincia di Ravenna dagli anni Sessanta ad oggi’ con i produttori del docufilm Memorie magnetiche per una serata a cura del MEI – Meeting delle etichette indipendenti con riprese per il videodocufilm e tantissime testimonianze.

Il video ‘Bella’ girato nella bellissima piazza del Popolo ha ottenuto oltre 15mila visualizzazioni in una settimana e ha aperto il Ferragosto sotto le stelle . ‘Bella’ è un brano interpretato da Frieden e Margherita, scritto da Francesco Di Deco e prodotto da Samuele Ravaioli con il supporto di Rita Zauli.

Si tratta di una iniziativa di successo, realizzata gratuitamente per il centro storico di Faenza e realizzata grazie a Materiali musicali e Ridens, insieme a Wap Agency e Faenza C’Entro, insieme alla Casa della musica con il patrocinio del comune di Faenza e del MEI di Faenza e con l’adesione e il supporto dei locali Corona di Faenza, Cocktail Bar Bellini, Enoteca Astorre, Bar Gelateria Bassi ,Bar Centrale e Bistrò Rossini Caffè & Ristorante .

Il brano fa inoltre da supporto allo spot per il prossimo MEI 2021 ed è in rotazione su oltre 100 radio locali di tutta Italia , distribuito digitalmente sul circuito MEIDIgital a livello internazionale.

Nella foto, il sindaco di Faenza Massimo Isola sul palco di Ferragosto sotto le stelle con la chitarra a tracolla insieme a Gaetano Barbarito, Paolo Giovannini, Raffaele Montanari e Daniele Cico Cicognani!

