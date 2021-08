Forlì. Il 4 e 5 settembre tutti in piazza Saffi per la Grande festa del liscio. Con qualche piacevole sorpresa.

Orchestra Pazzesca

FORLI’. Per Cara Forli‘, la Grande festa del Liscio che per due giorni in piazza Saffi il 4 e 5 settembre omaggerà i 50 anni dalla scomparsa del maestro Secondo Casadei e nell’anno della scomparsa del nipote Raoul Casadei, grazie all’impegno del comune di Forli, insieme a Casadei Sonora, la casa discografica guidata dalla figlia di Secondo Riccarda Caasadei con le nipoti Lisa e Letizia, e a Materiali musicali, l’organizzatore del Meeting delle etichette indipendenti, della Notte del Liscio e della Festa della musica del Ministero per la Cultura, si sono attivate due originali ed esclusive esperienze che si presenteranno per la prima volta a Forli.

Durante la due giorni che prevede sabato 4 settembre l’apertura con le grandi orchestre di Roberta Cappelletti e La storia di Romagna con ospiti come Moreno Il Biondo degli Extraliscio e Alessia Dal Cielo, Mirco Gramellini e Martina Ricci, Renzo & Luana, tra gli altri, con l’apertura dedicata al libro di Mario Russomanno su Secondo Casadei e con la web serie tv sempre dedicata al grande maestro, domenica 5 settembre a partire dalle 17 ci sarà modo di ascoltare due progetti tutti Made in Forli dedicati al maestro Secondo Casadei e al mondo del liscio realizzati per l’occasione.

Cosi domenica 5 settembre dopo l’apertura della Banda di Civitella e Cusercoli con tanto di majorettes e st-ciucaren, insieme al pianista Vittorio Bonetti con lo scrittore Cristiano Cavina con Made in Romagna e con il grande Andrea Mingardi che concluderà la serata del 5 settembre , al centro ci saranno l’Orkestra Pazzesca, un progetto inedito e imperdibile Made in Forli, e il progetto di Cosascuola Music Academy che presenta Cosafolk, un’ orchestra di giovani allievi e docenti forlivesi su un’idea di Luca Medri coordinata dal maestro e fisarmonicista Giordano Giannarelli.

L’Orkestra Pazzesca che fa il suo esordio come progetto proprio domenica 5 settembre a Cara Forli si presenta coi musicisti Giorgino Fabbri, basso – Vince Vallicelli, batteria e voce – Moreno Lombardi, chitarra e voce – Mirko Picchi, pianoforte - Chicco Montefiori, sax e con l’ ospite Gabriele Graziani alla voce.

Insieme a loro poi canteranno anche per l’occasione con brani dei maestro Secondo Casadei, Maurizio Tassani, Michele Fenati e il grande cantautore bolognese Andrea Mingardi che sarà poi anche accompagnato dal fido pianista Maurizio Tirelli.

Intanto una curiosità storica: la batteria che i musicisti useranno il 5 settembre sarà la batteria storica Gretsch di Nevis Vallicelli, batterista storico di Secondo Casadei e zio di Vince Vallicelli che la mette a disposizione per l’occasione rimettendo in circolo una batteria storica che con la sua sola presenza già racconta la storia di Secondo Casadei.

L’Orkestra Pazzesca poi in una chiave rinnovata nasce per omaggiare i 50 anni dalla morte di Secondo Casadei e nell’anno della scomparsa del nipote

Roaul: il nome nasce dall’esigenza di interpretare liberamente, ma con grandissimo rispetto questa grande tradizione.. Tra i brani scelt da proporre i di Secondo e Raoul Casadei ci saranno, tra gli altri: Non voglio perderti. Adriana. Dolce Maria. Il passatore, Dolore, Un bes in bicicleta poi la storica Sigla di Radio Capodistria Bella istriana e alcuni brani coi ballerini forlivesi di New Dance Club come Non c’è pace e La disperata, per il gruppo ballerini. Insomma, una scaletta straordinaria da non perdere assolutamente.

Prima dell’Orkestra Pazzesca toccherà poi a Cosafolk, un’orchestra di allievi e docenti di Cosascuola Academy di Forli, che andrà alla ri-scoperta del folklore romagnolo con una grande formazione che prevede:

Matilde Montanari alla voce, Raffaele Calboli alla batteria, Ezio Tozzi alla chitarra, Nicolas Biondini al basso, Maurizio Vallicelli al clarinetto e sax, Omar Brui alle tastiere, Roberto Gori alla fisarmonica e Giordano Giannarelli alla fisarmonica.

Nata sull’onda della Notte del liscio insieme al MEI e alla regione Emilia Romagna, grazie al coordinamento, ha realizzato numerosi progetti anche di rilievo internazionale. Il repertorio dell’esibizione prevede brani di Secondo Casadei e Raoul Casadei, ma insieme a loro anche di tutti quelle orchestre e quegli artisti che hanno attinto a piene mani dal ‘Liscio alla Secondo Casadei’ come il Folklore di Romagna di Arte Tamburini, che viene ricordata ogni anno con un Premio Arte Tamburini che premia la miglior cantante di liscio dell’anno, e le tantissime altre storiche orchestre che hanno fatto la storia del liscio in Romagna e che rappresentano dei veri e propri “data-base della memoria” e dunque, proprio per questa ragione, Cosafolk dimostrerà con l’esempio di Cosafolk Orchestra e che esiste un’arte dell’interpretazione di questi brani “standard”, trasmessa “oralmente” dalla pratica esecutiva, ed esiste anche un’esperienza che vale la pena di essere conosciuta e trasmessa alle nuove generazioni.

Insomma, un’occasione irripetibile di ascoltare durante Cara Forli, la grande festa del liscio, del 4 e 5 settembre in piazza Saffi, due grandi formazioni di grandi musicisti forlivesi di oggi noti in tutta Italia che reinterpretano la nostra grande storia del liscio insieme a tantissimi altri ospiti.

Tra questi vi saranno anche i vincitori del contest per giovani musicisti under 35 Il Liscio nella rete e i premi speciali per la promozione della musica romagnola in Italia assegnati a Maurizio Tassani, Michele Fenati, Gregor Ferretti, Scaricatori di Portico e Federico Savini.

INFORMAZIONI. Per informazioni e prenotazioni dal 2 agosto: Ufficio relazioni con il pubblico del comune di Forlì c/o Galleria del municipio di Forlì ( lunedì e venerdì dalle ore 8 e 30 alle ore 12 – Solo informazioni: 0543.712627 ).

Per informazioni e prenotazioni solo via mail dal 2 agosto: email caraforli@gmail.com indicando la data o le date che si intendono prenotare, nome , cognome, telefono, mail, numero di persone da prenotare e se congiunti.

Nella ph, Orkestra Pazzesca

