Faenza. Verso ‘Cara Forlì del 4/5 settembre. Sono in arrivo Francesco Baccini e Andrea Mingardi.

FAENZA. E’ partita la quindicesima edizione del premio italiano Videoclip Indipedente che laureerà come ogni anno il miglior videoclip indipendente dell’anno premiandolo come ogni anno al Mei di Faenza che tornerà dal 1 al 3 ottobre. L’anno scorso furono premiati Colapesce & Dimartino.

Mentre piovono le adesioni con video veramente originali e significativi, le adesioni scadevano il 31 agosto, il giornalista esperto di video e social Fabrizio Galassi con il suo gruppo di lavoro ha selezionato i migliori 15 videoclip di liscio in occasione di CaraForlli – Omaggio a Secondo Casadei che si terrà a Forlì il 4 e 5 settembre per premiare domenica 5 settembre durante Cara Forli, La grande festa del liscio con Omaggio a Secondo Casadei per i 50 anni dalla scomparsa del Grande maestro, con una giuria di giornalisti con un premio speciale de Il Liscio nella Rete il migliore videoclip di liscio dell’anno che sarà assegnato al videoclip ‘Controvento’ di Anna Maria Allegretti.

“Si tratta di una realta’ ancora oggi di grande rilievo che rappresenta attraverso le tante e diverse tv locali principalmente presenti nel Centro Nord una identità territoriale fuori dai circuiti del mainstream capace ancora di macinare centinaia di videoclip per ore e ore di televisione per un pubblico ancora appassionato di artisti e musica locale di intrattenimento e divertimento – dichiara Fabrizio Galassi-. Tra le centinaia di video presenti ne abbiamo voluto selezionare 15 tra i più rappresentativi e poi una nostra giuria di esperti votera’ il migliore entro il 31 agosto che sarà premiato a Forli il 4 e 5 settembre con un premio speciale de Il liscio nella Rete”.

Anna Maria Dolores Allegretti è nata a Forlì trent’anni fa ed è una cantautrice e polistrumentista.

Inizia a suonare le tastiere e a cantare con i primi gruppi rock nei contest e festival all’età di 11 anni per poi già 5 anni dopo, decidere di fare della sua passione un lavoro.

Debutta nella musica da ballo con l’orchestra di Omar Lambertini, cantautore bolognese e dopo alcune esperienze approda all’orchestra di Moreno il Biondo e il Grande evento, leader e portavoce del liscio romagnolo. ‘Ama’ inizia così a raccogliere esperienze anche a livello internazionale, dal Ravenna Festival alla grande collaborazione con gli EXTRALISCIO.

L’incontro con il ‘liscio’ e la musica da ballo, un genere e un mondo lontano dal suo background, fa nascere in lei la voglia di sperimentare e di contaminare la sua musica dando vita alle prime canzoni che si contraddistinguono per essere ritmi ballabili ma con testi dal sapore cantautorale e folk.

Da ‘Maria del sol’, un ritmo di bachata che racconta la storia di una ragazza che si prostituisce per vivere, poi ‘Libera’, ‘Ama‘, ‘Controvento’, ‘Forte forte’ che è il suo grido contro la violenza sulle donne sino a ‘Bye bye’ il suo ultimo singolo ‘Ama’, la troviamo ora live con la sua band in quasi tutto il centro nord Italia, con il suo sorriso inconfondibile, look fuori dagli schemi e spesso con uno strumento in mano, dalla sua chitarra a un ukulele, da un tamburello ad un armonica.

Racconta le sue canzoni ovunque si trovi da una piazza a un locale, come una vera cantastorie del nuovo millennio.

Prodotta dalla Suonami, etichetta indipendente bolognese che ha creduto in lei sin dall’inizio, AMA alias Anna Maria Allegretti sta’ scrivendo il suo nuovo disco dove il carattere e la forza emotiva e comunicativa evidenziano una grande crescita artistica che la rende una delle più interessanti cantanti indipendenti della nuova musica da ballo e folk italiana.

Infine, esce l’album ‘Controvento‘ che ha riscosso grande successo e che con l’omonimo videoclip vince il contest come Migliori videoclip di liscio dell’anno scelta tra i migliori 15 clip selezionati dal critico musicale Fabrizio Galassi.. Ecco il link del videoclip vincitore: Anna Maria Allegretti – ‘Controvento‘ https://youtu.be/raJSA3NfpI0

PREMIO SPECIALE E ALTRO. Il premio speciale per il videoclip ‘Il liscio nella Rete’ andrà a ‘Stelle lucenti‘ dell’orchestra Grande evento, che saranno premiati sabato 4 settembre con Moreno Il Biondo e Alessia Dal Cielo, per avere realizzato un brano e un videoclip con Carlo Marrale, uno dei più grandi autori di musica italiana, avvicinando così il liscio alla grande musica del nostro paese, in un felice crossoover tra il miglior pop italiano e il liscio di Romagna.

Infine, sempre domenica 5 settembre insieme ad Anna Maria Allegretti, la banda di Civitella e Cusercoli, che aprirà alle 17, Vittorio Bonetti & Cristiano Cavina, i Sunadur, Michele Fenati e Maurizio Tassani, con Cosa folk e Orketsra pazzesca chiuderanno in grande per i 50 anni dalla scomparsa del maestro Secondo Casadei i cantautori Andrea Mingardi e Francesco Baccini che hanno dichiarato: “Siamo orgogliosi omaggiare il grande maestro Secondo Casadei a 50 anni dalla sua scomparsa visto che lo ‘Strauss di Romagna’, come veniva chiamato, e’ parte integrante del patrimonio culturale e musicale italiano e nel mondo, grazie alla sua Romagna Mia, un brano che lo ha reso famoso in tutto il mondo e ha reso famosa in tutto il mondo la Terra di Romagna. A cinquant’anni dalla sua scomparsa il suo ricordo e’ ancora vivo e proprio per questo lo omaggeremo con un grande live di chiusura insieme alla straordinaria Orkestra pazzesca coi migliori musicisti forlivesi e a Cosafolk, l’altro straordinario progetto di folklore romagnolo dei docenti e allievi musicisti forlivesi di Cosa Scuola. Vi aspettiamo!”.

La prima edizione di Cara Forlì, per volontà dell’Amministrazione comunale, grazie alla partnership con la famiglia Casadei-Edizioni Sonora e alla produzione di Materiali musicali, organizzatore del MEI, della Notte del liscio e della Festa della musica dei giovani del Mibact, intende riportare di nuovo Forlì al centro del mondo di Secondo Casadei e del liscio in Romagna.

INFO & PRENOTAZIONI. Per informazioni e prenotazioni dal 2 agosto: Ufficio relazioni con il pubblico del comune di Forlì c/o Galleria del municipio di Forlì – Lunedì e venerdì dalle ore 8 e 30 alle ore 12 – Solo informazioni: 0543.712627

Per informazioni e prenotazioni solo via mail dal 2 agosto: email caraforli@gmail.com indicando la data o le date che si intendono prenotare, nome , cognome, telefono, mail, numero di persone da prenotare e se congiunti.

