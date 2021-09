Lugo. XXII ‘Rombi di passione’. Tanti gli appuntamenti nei weekend di settembre a tema motoristico

LA FESTA DEL MUTOR A SAN GIOVANNI IN GALILEA

LUGO. Sabato 18 settembre a Lugo al via un mese ricco di appuntamenti legati al mondo dei motori, organizzati dal comune di Lugo in collaborazione con il consorzio inBASSAROMAGNA, in occasione della rassegna motoristica ‘Mutòr History of Engines‘.

IL CALENDARIO. Il 18 settembre alle 16:30 presso la Rocca estense sarà inaugurata la mostra legata al centenario della Moto Guzzi e del suo pilota lughese Sante Geminiani, morto in un incidente durante le prove del GP dell’Ulster a Belfast il 15 agosto del 1951 alla guida della sua Guzzi ufficiale.

La mostra sarà ricca di incontri e conferenze e terminerà il 26 settembre.

Domenica 19 settembre dalle 9 alle 12 ci sarà il passaggio nel centro di Lugo del Trofeo Nuvolari, il raduno internazionale di auto d’epoca, che sfilerà per via Baracca omaggiando la storia del Cavallino che unisce Lugo al mondo dei motori, con controllo orario in piazza Baracca e sosta davanti al museo Baracca.

Lunedì 20 e venerdì 24 settembre presso la sala Baracca e il Salone estense icone e personaggi che hanno fatto la storia della Moto Guzzi interverranno con storie e aneddoti riguardanti la Scuderia. Sabato 25 settembre per l’XI Motoraduno, ritrovo in piazza alle 14 e partenza per Forlimpopoli per visita alla collezione Guzzi Brunelli, con rientro a Lugo per un aperitivo al bar Timiama.

Infine domenica 26 settembre, in occasione della Giornata nazionale dell’auto e moto d’epoca celebrata dall’ASI (Automobilclub storico italiano), il club Velocifero di Rimini e il CRAME di Imola organizzano un raduno di moto d’epoca.

VIABILITA’. In occasione degli eventi del 19 e 26 settembre la viabilità subirà alcune variazioni: dalle 8.30 alle 12 del 19 settembre divieto di sosta con rimozione coatta in via Baracca tratto da via F.lli Cortesi a fine strada, entrambi i lati; dalle 8 alle 18 del 26 settembre divieto di sosta largo del Tricolore davanti all’ingresso delle pescherie della Rocca (per 6 stalli parcheggio auto dopo stalli riservati ai disabili), solo lato pescherie.

Il calendario degli eventi per il 2021 per la rassegna ‘Mutor History of Engines’ prevede altri due appuntamenti il 16/17 e il 23/24 ottobre alla Rocca, per continuare il tributo alla Scuderia Diemme.

Il progetto è patrocinato dal comune di Lugo, dal comune di Imola, con il sostegno e il contributo dell’Unione dei comuni della Bassa Romagna, Motor Valley, Autodromo internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola, le associazioni Diemme enologia, Rombi di passione, Ad Maiora, Una passione in moto, il museo Francesco Baracca e le associazioni dell’impresa diffusa: Ascom Confcommercio, Confesercenti, CNA e Confartigianato.

In pagina, ph di repertorio



