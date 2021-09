Faenza. ‘Semi di futuro’, fiera dell’economia solidale e del consumo consapevole. Agli ex Salesiani.

2-da sinistra Mattia Cornazzani, Giovanna Brondino, Patrizia Bozza, Davide Agresti, Pier Domenico Laghi

FAENZA. Sabato 2 e domenica 3 ottobre prende il via a Faenza, presso il complesso ex Salesiani, ‘Semi di futuro‘, fiera dell’economia solidale e del consumo consapevole. L’iniziativa biennale, che ormai da 16 anni riunisce soggetti che producono e lavorano in filiere attente all’impatto sulle persone e sul pianeta, giunge quest’anno alla sua ottava edizione.

L’iniziativa è stata presentata martedì 28 settembre presso il complesso ex Salesiani di Faenza.

Erano presenti l’assessore al Welfare del comune di Faenza Davide Agresti, il vicepresidente di Faventia Sales Mattia Cornazzani, Pier Domenico Laghi, presidente della cooperativa sociale Ceff Bandini, Patrizia Bozza della cooperativa sociale Riciclaggio e Solidarietà – Mani tese Faenza e Giovanna Brondino dell’associazione Gruppo di acquisto solidale Faenza.

COMMENTI. “Sedici anni di continuità – ha commentato Pier Domenico Laghi – per questa manifestazione che si avvale di un grande tessuto di volontariato. Un’edizione di ripresa, un pochino contenuta e totalmente all’aperto per garantire la sicurezza. Abbiamo scelto il tema dell’ ‘essere insieme’, dopo due anni di isolamento, di frammentazione del tessuto sociale, per ricominciare a ragionale nell’ottica di comunità”.

“Siamo felici di ospitare nel complesso ex Salesiani quest’iniziativa – ha spiegato il vice presidente di Faventia Sales Mattia Cornazzani – non solo come luogo contenitore dell’evento ma anche perché siamo noi stessi ospiti di questo progetto che ci offre uno stimolo per riflettere di sostenibilità e consapevolezza dei consumi, nel nostro vivere quotidiano. Il complesso di Faventia Sales c’è e ringrazio davvero di questi contenuti preziosi e di valore, che arricchiscono la nostra società”.

“Tre considerazioni – ha aggiunto l’assessore al Welfare Davide Agresti – la prima per ringraziare tutti coloro che hanno organizzato questa due giorni, la Ceff e tutte le realtà di volontariato coinvolte; la seconda riguarda contenuto e contenitore ovvero un esempio concreto di rigenerazione urbana com’è Faventia Sales, luogo che ospita già formazione sotto diversi aspetti, accademico, solidale, artistico, culturale e sportivo, diventi in quest’occasione importante luogo di formazione alla sostenibilità, all’attenzione, alla solidarietà e alla reciprocità; la terza riflessione parte dal nome ‘Semi di futuro’ inteso come il piantare un germoglio nella consapevolezza che ogni azione concreta parte da un cambiamento, da un’operazione culturale e tangibile di crescita”.

INAUGURAZIONE. Inaugurazione sabato 2 ottobre, alle 10, per la due giorni dal titolo ‘Siamo tutti coinvolti‘ e tanti appuntamenti tra momenti di approfondimento, presentazioni di libri, arte, cibo e laboratori per i più piccoli, accanto all’area espositiva ampiamente dedicata alle realtà locali, nell’idea di un consumo consapevole: come possiamo circondarci di bellezza e unicità nel nostro quotidiano, senza perdere di vista il pianeta e le persone che lo abitano, in ogni sua parte?

Alle 11 l’evento si sposterà al parco Tassinari per la presentazione del libro di Marinella Correggia ‘Covid e le saggezze nascoste’, edito da Ecoistituto. L’incontro con l’autrice sarà seguito da un laboratorio dedicato alle Salse e nutrienti Veg-facili.

IL PROGRAMMA. Nel pomeriggio, di nuovo negli spazi di Faventia Sales, tocca agli ‘speaking corner’, conversazioni con gli espositori. Alle 14.30 si parla di agricoltura con lo speech ’Per un’agricoltura che rispetti l’ambiente, i lavoratori ed i cittadini, costruiamo una rete locale!’.

Seguirà, alle 17.30, la presentazione del libro di Federico Grazzini, meteorologo ed esperto di scienze dell’atmosfera e del clima, e Sergio Rossi, fisico ed autore di romanzi, ‘Fa un po’ caldo’, che ci accompagnano passo passo alla scoperta di tutto ciò che bisogna sapere sul passato, sul presente e sul futuro del pianeta che ci ospita.Alle 18.15 la band indie rock faentina MoMa, impegnata socialmente ed ecologicamente, presenta il suo nuovo album dal titolo ‘The breath of a whale‘ (Il respiro della balena).

Alle 20 presso l’E-Kafè Bistrot sarà possibile cenare, prenotando al numero 339 1388759. La cena sarà accompagnata dalla Musiconferenza sui cambiamenti climatici a cura di Federico Grazzini accompagnata dalla rock band MoMa di Faenza.

Domenica 3 ottobre, alle 9.30, ritrovo presso il parcheggio degli ex Salesiani per una biciclettata nei luoghi della comunità, tra questi il parco Bucci, Altra bottega, Punta degli orti, Bottega della Loggetta, La piccola Betlemme, la Caritas, a cura di Fiab Faenza, Federazione italiana ambiente e bicicletta.

Alle 17 si terrà la presentazione del libro ‘Piada e piadina’ dell’artista Maria Pia Timo con l’amichevole partecipazione di Alvio Focaccia. Il libro edito da Polaris è una guida sentimentale a chioschi, botteghe e baracchine di Romagna, all’insegna del vero street food made in Romagna. Per tutti gli incontri l’accesso è libero con posti limitati e sarà necessaria l’esibizione del green pass, secondo la normativa vigente.

Non mancheranno laboratori per bambini e ragazzi, il sabato dalle 16 alle 19 e dalle 20 alle 22. Inoltre, sempre sabato 2, dalle 16 alle 18.30, per i ragazzi a partire dai 12 anni, è in programma un laboratorio per personalizzare le proprie magliette a cura di Dress Again. Appuntamento domenica 3 ottobre con giochi per tutti i bambini intervenuti.

L’ottava edizione di ‘Semi di futuro’ è promossa da Ceff F.Bandini, associazione Mani tese – Coop. Soc. Riciclaggio e solidarietà e Gas (Gruppo acquisto solidale) Faenza, organizzata prevalentemente con il lavoro volontario dei soci delle organizzazioni promotrici e con la collaborazione di Faventia Sales e il patrocinio del comune di Faenza; le spese sono coperte dalla quota di adesione degli espositori e dal contributo della Bcc ravennate forlivese e imolese.

Per ulteriori informazioni visitare il sito www.CEFF/semidifuturo.it.

