Rimini. Via Gaudenzi, da mercoledì 29 lavori fra l’intersezione con via Canonica e il numero civico 368.

RIMINI. Prendono il via nella mattinata di mercoledì 29 settembre i lavori di manutenzione straordinaria di un tratto di via Gaudenzi compreso fra l’intersezione con via Canonica e il civico 368. L’intervento sarà realizzato dal Consorzio di Bonifica della Romagna, che nell’ambito del protocollo d’intesa stipulato con l’Amministrazione comunale per la manutenzione straordinaria delle strade vicinali ad uso pubblico si è fatto carico della progettazione e dell’affidamento dei lavori.

Lavori che prevedono le operazioni preliminari e la successiva asfaltatura con la posa di un tappetino di asfalto per i 300 metri di via Gaudenzi interessati dalle opere, il costo delle quali ammonta complessivamente a 17.834 euro, finanziati in parte dal Comune.

Per dare corso all’intervento di manutenzione è prevista la chiusura totale al traffico del tratto di via Gaudenzi interessato dai lavori, compresa l’intersezione fra via Gaudenzi e via Canonica, dalle ore 7 alle ore 19 nei giorni dal 29 settembre al 1° ottobre.

I residenti e i mezzi di soccorso potranno accedere ai tratti senza uscita di via Gaudenzi confinanti con il cantiere percorrendo via Canonica per il civico 70, mentre le abitazioni comprese fra i civici 368 e 1.116 saranno accessibili dalle vie San Bartolo, Balducci e Campetti.

L’ordinanza integrale per la sospensione temporanea della circolazione sul tratto di via Gaudenzi interessato dai lavori è pubblicata sul sito internet www.comune.santarcangelo.rn.it.

