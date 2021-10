Bassa Romagna. Tre giorni di concerti e appuntamenti con il 3° ‘Sonora Radio Fest’ (14-16 ottobre).

da sx Gianni Gozzoli, Tobia Bandini, Yuri Briccolani e Daniela Patella del Servizio Nuove generazioni Radio Sonora (1)

BASSA ROMAGNA. È tutto pronto per la terza edizione del Sonora Radio Fest, il festival delle web radio dell’Emilia Romagna che si terrà da giovedì 14 a sabato 16 ottobre con appuntamenti a Conselice, Fusignano e Bagnacavallo.

Si comincia giovedì 14 ottobre alle 21 a Conselice, nell’arena ‘D’dri d’e’ Teatar‘ in via Selice 129, con il concerto di Lue e i regaz della Bassa e a seguire il rap di Moder. In caso di maltempo i concerti si terranno nel Teatro comunale di via Garibaldi 14.

Venerdì 15 ottobre tappa a Fusignano con il podcast dal vivo ‘C’è vita nel grande nulla agricolo? Villamara Drive-in‘, alle 18.30 al parco Piancastelli di via Piancastelli 10 (in caso di maltempo si terrà all’auditorium Corelli, in vicolo Belletti 2).

Grande chiusura per la terza e ultima tappa del festival, sabato 16 ottobre all’antico convento di San Francesco di Bagnacavallo (via Cadorna 10), con una giornata ricca di appuntamenti a partire dal pomeriggio. Alle 14.45 ci sarà ‘YouTube imprinting’, un incontro e confronto con Arcade Boyz, RichardHtt e Boban Pesov.

Alle 15.30 una chiacchierata con Fumetti brutti.

Alle 16.15 l’incontro ‘Make it smartER – Un futuro più intelligente, costruiamolo insieme’. ‘Youz – Generazione di idee’ è il percorso che coinvolge i giovani dell’Emilia Romagna raccogliendo idee e suggerimenti che porteranno alla definizione delle future politiche strategiche regionali delle prossime generazioni. A cura della regione Emilia Romagna e Housatonic.

Spazio alla musica con il primo concerto della giornata, alle 17.30 con Bnkr44.

Seguirà alle 18.30 una conversazione tra Marco Villa e Diego Castelli (Serial Minds) e Luca Restivo (autore) sulle serie teen italiane: dai ragazzi della Terza C a Generazione 56k.

Alle 19.30 ‘Varietà calcistico’ a cura di Simone Conte, Emanuele Atturo e Daniele Manusia (La riserva – Ultimo uomo), e alle 20.30 il concerto di Tredici Pietro.

Alle 21.45 infine una conversazione sulla piazza e la nuova socialità con i componenti de ‘Lo stato sociale‘, Matteo Cavezzali e i ragazzi di Radio Sonora e alle 22.30 il concerto di Joan Thiele.

COMMENTO. “Il Sonora Radio Fest vuole trarre un insegnamento da tutto quel che è avvenuto negli ultimi anni e valorizzare il rapporto con il tempo, con lo spazio, con il territorio – racconta lo staff di Radio Sonora -. I consueti luoghi di ritrovo, che siano banconi dei bar, tavoli dei ristoranti, palchi dei teatri o schermi dei cinema, hanno ceduto il passo a una nuova forma di socialità. Il Sonora Radio Fest vuole esplorare i luoghi della socialità, per non perdersi e per tornare a vivere, vuole assaporare il respiro del pianeta, delle cose, degli spazi. Con il Sonora Radio Fest si vuole accettare la giusta misura, non il distanziamento sociale, attraverso una visione a 360 gradi, attrezzandosi in modo nuovo, per una nuova socialità”.

In occasione del Sonora Radio Fest, i giovani speaker delle Radio Web della regione Emilia Romagna, daranno vita a un Educational jam, un progetto che ha l’intento di rafforzare le relazioni esistenti e allineare le conoscenze, definire dei possibili obiettivi per la community delle web radio e delle linee guida programmatiche per il futuro. Gli incontri si terranno al centro giovani Jyl di Massa Lombarda e al Gulliver di Alfonsine.

LE RADIO PARTECIPANTI. Le radio partecipanti agli educational jam sono: Web Radio Giardino, ValmaRadio, Radio FlyWeb, Alta Frequenza, Usmaradio, Altre Velocità, Gioia Web Radio, Radio Frequenza Appennino, Reggio Calling Radio, Radio Das, OfficinAdolescenti – CoBo, RadiorEvolution, RadioRumoreWeb, Web Radio Unimore, Radioimmaginaria, Radiofficina, Radio Cap, Radio Casotto, Radio Roxie, Riccione Webradio, Rio Zezz Web, Radio 5.9, Uniradio Cesena, LookUp!Radio, Pc Radio Cult, Webradio Loris, Radio di Cà Vaina.

Per le scuole c’è inoltre ‘Sonora Radio Fest va a scuola‘, nelle mattine di venerdì e sabato al Liceo e al Polo tecnico di Lugo. Gli ospiti saranno venerdì Fabio Viola (esperto di gaming), Massimo temporelli (podcaster e divulgatore scientifico) e Nicolò Pranzini (Art-ER); sabato Marco Villa (autore) e Diego Castelli (channel manager), Arcade Boyz (Youtuber) e Dj Shocca.

Il Sonora Radio Fest è organizzato dall’Unione dei Comuni della Bassa Romagna in collaborazione con l’associazione Sonora Social Club, che gestisce Radio Sonora, e con il contributo della regione Emilia Romagna nell’ambito della Legge regionale 14/08.

