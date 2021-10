Santarcangelo d/R. L’ok della Giunta per riqualificare il parco Carracci. Percorso, gradonate e campo basket.

parco Carracci

SANTARCANGELO d&R. Il parco Carracci verrà interamente riqualificato con un intervento già approvato dalla Giunta comunale per una spesa di quasi 100mila euro. Situata tra le vie Ferrara, Felici e Mazzini, a poca distanza dalla via Emilia, oltre a essere un punto d’incontro per i residenti della zona, l’area verde è frequentata anche da chi percorre il viale che dalla stazione porta al centro storico.

Il progetto di riqualificazione punta a valorizzare gli elementi che caratterizzano il parco, come il percorso in diagonale, le gradonate e il campo da basket, per i quali è previsto un consistente intervento di manutenzione per rendere l’intera area ancora più funzionale e priva di barriere architettoniche, a partire dai due ingressi pedonali che saranno dotati di rampe di accesso per il superamento dei dislivelli.

I lavori, che prenderanno il via nei prossimi mesi, prevedono anche la delimitazione dell’area per impedire la sosta non regolamentata, la sistemazione del sentiero che attraversa il parco con una pavimentazione non sdrucciolevole e la sostituzione di tavoli e panchine. Il campo da basket sarà invece rimesso a nuovo grazie all’impiego di superfici in gomma riciclata, mentre per la gradonata sulla collinetta è prevista la sostituzione delle parti in cemento ammalorate.

Il muro di confine con le residenze che si trova oltre la collinetta potrebbe fare da sfondo al parco, ospitando dipinti realizzati con la collaborazione degli alunni delle scuole o murales. Tutti i corpi illuminanti, infine, verranno sostituiti con elementi a basso consumo e con maggiore potenza.

COMMENTO. Per la vice sindaca e assessora ai Lavori pubblici, Ambiente e paesaggio Pamela Fussi, l’intervento di manutenzione approvato in questi giorni dalla Giunta comunale permetterà di riqualificare uno dei parchi storici di Santarcangelo, realizzato fra la fine degli anni Settanta e l’inizio degli anni Ottanta.

“Il parco Carracci è situato in un contesto urbano ed è particolarmente frequentato da chi risiede nella zona, ma anche dagli alunni della scuola Pascucci per i quali l’area verde è spesso meta di momenti ricreativi. Proprio raccogliendo gli spunti e le indicazioni degli alunni e i suggerimenti dei residenti incontrati dall’Amministrazione comunale – conclude la vice sindaca Fussi – abbiamo impostato un intervento di riqualificazione che valorizza le caratteristiche originarie del parco, migliorandone la qualità e l’accessibilità”.

Ti potrebbe interessare anche...