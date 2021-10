Cesena. Festa: i dieci anni di Aster Coop. Presentata anche la nuova mensa aziendale interna.

10anni_aster_coop_01

Cesena, 26/10/2021 - Martedì mattina il sindaco di Cesena Enzo Lattuca si è recato in visita al magazzino di Coop Alleanza 3.0 a Pievesestina di Cesena. L’occasione è stata la breve cerimonia per i 10 anni di gestione da parte della cooperativa della logistica Aster Coop, associata a Legacoop.

Erano presenti, tra gli altri, il presidente di Legacoop Romagna, Mario Mazzotti, il vicepresidente vicario di Coop Alleanza 3.0 Andrea Volta, il presidente di Centrale adriatica Romano Manfredini e i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali.

Per la Cooperativa sono intervenuti il presidente del Consiglio di sorveglianza, Carlo Dileo, il direttore generale Livio Nanino e il presidente Claudio Macorig.

Nel corso della mattinata è stata presentata la nuova mensa aziendale interna, che è previsto entrare in funzione da mercoledì 27 ottobre.

Il magazzino di Cesena dà lavoro a circa 250 persone, più di un quarto degli occupati totali di Aster Coop, grande cooperativa nazionale della logistica che esprime un valore della produzione di circa 44 milioni, raddoppiato rispetto al 2010.

Nel suo intervento il Sindaco ha rimarcato il grande spirito di collaborazione che è stato costruito tra la cooperativa e le organizzazioni sindacali, complimentandosi con tutti i soci e i lavoratori per l’ottimo lavoro svolto, in particolare durante la pandemia.

Il presidente di Legacoop Romagna Mario Mazzotti ha ricordato l’impegno del movimento cooperativo per dare stabilità al lavoro, tutelando il rispetto dei contratti e delle regole, all’interno di un dialogo costante con le organizzazioni sindacali e i committenti.

COMMENTO. ” Aster Coop – ha detto Mazzotti - è un esempio di come si può svolgere la missione cooperativa in un settore così complicato come quello della logistica, garantendo rispetto dei contratti, dignità dell’occupazione e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Sono impegni che Legacoop e le cooperative associate si assumono quotidianamente, perché i cambiamenti che avvengono all’interno della logistica non possono avvenire a discapito dei cooperatori. Noi siamo stati a fianco della cooperativa per tutti questi anni e lo saremo anche in futuro”.

