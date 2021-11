Ravenna. Inaugurato Art & Ciocc 2021, il tour dei cioccolatieri, con tanta dolcezza in piazza del Popolo.

11-11–2021- ravenna - confcommercio - inaugurazione art e ciocc , cioccolato in piazza del popolo

RAVENNA. Dolcezza, tante golosità e specialità regionali per la 13° edizione di Art & Ciocc 2021 il Tour dei cioccolatieri, inaugurato in piazza del Popolo.

I maestri cioccolatieri d’Italia saranno per quattro giorni a Ravenna con tanti stand con cioccolato di tutti i gusti e di tutte le forme.

Non mancheranno i grandi classici che contraddistinguono il Tour dei cioccolatieri di ART & CIOCC: le prelibate praline di oltre 42 gusti, le barrette, i cioccolatini, i cremini, i liquori al cioccolato, le creme spalmabili di ogni gusto, le infinite combinazioni di tartufi, croccanti golosi.

Ogni maestro cioccolatiere è inoltre specializzato in oggettistica al cioccolato (scarpe, borsette, cuori, attrezzi, cellulari e oggetti realizzati ad hoc per i regali delle feste) oppure in specifiche produzioni regionali, come ad esempio il cannolo siciliano.

Si possono poi gustare cioccolato e dolci senza glutine, bio, vegan, senza zucchero e il pregiato cioccolato crudo dalle riconosciute proprietà antiage.

Il cioccolato in ogni forma, proposto in maniera gioiosa e creativa che, oltre a deliziare il palato, è una festa anche per gli occhi.

ART & CIOCC è ormai un appuntamento fisso per Ravenna, che fin dalla prima edizione nel 2008 ha scelto di inserire la città tra le tappe del tour In giro per l’Italia.

Ci sono poi momenti dedicati al laboratorio di cioccolato a cura di Caffè il Nazionale con il maestro Francesco Scarfati: sabato 13 novembre dalle 10.30 alle 11.30 e dalle 18 alle 19 Laboratorio come nasce un cioccolatino e domenica dalle 10.30 alle 11.30 dalle 18 alle 19: Come creare un personaggio in cioccolato.

Non solo. Art & Ciocc è anche nei negozi ravennati che aderiscono all’iniziativa e nei bar e ristoranti che propongono degustazioni a tema:

ALTROMERCATO – VILLAGGIO GLOBALE – Via C. Ricci 2 – tel. 0544 38252

CARTOLIBRERIA SALBAROLI – Via Gamba 16 – tel. 0544 32032

CIPRIANI JEANSERIA – Piazza Baracca 1- tel. 0544 38599

EDICOLAMIA – Piazza Andrea Costa – tel. 349 2845801

I SEGRETI DI TEODORA – ERBORISTERIA - Via Salara 22/A – tel. 0544 1885973

LA BUTEGA AD GIORGIONI – ERBORISTERIA – Via IV Novembre 43 – tel. 0544 212638

LEONARDI DOLCIUMI 1957 – Via P. Matteucci 5 – tel. 0544 37414

NUOVA TESSILOMBARDE – Via G. Rasponi 12/A – tel. 0544 1883563

SPEZIA PASSION CORNER – Via C. Ricci 20 – tel. 0544 39624

BOLLICINE WINE BAR & RESTAURANT – Piazza L. Einaudi 7 – tel. 0544 212019

CAFFÈ TAZZA D’ORO – Piazza del Popolo 11 – tel. 0544 873973

GRAND ITALIA LOUNGE BAR & RESTAURANT – Piazza del Popolo 9/10 – tel. 0544 217529

IGINGINI DISCO LOUNGE – Via IX Febbraio 14 – tel. 329 077 5861

IL NAZIONALE BAR PASTICCERIA – Piazza del Popolo 28 – tel. 0544 217668

LA CUCINA DEL CONDOMINIO – Via Oberdan 36 – tel. 327 680 3847

RISTORANTE LA GARDELA – Via P. Marino 3 – tel. 0544 217147

RISTORANTE PIZZERIA BABALEUS – Vicolo Gabbiani 7 – tel. 0544 216464

RISTORANTE AL CAIROLI – Via Cairoli 16 – tel. 0544 240326

RISTORANTE CA DE VEN – Via C. Ricci 24 – tel. 0544 30163

TEODORA CAFFÈ - Via C. Ricci 37 – tel. 0544 37410

PASTICCERIA VENEZIANA- Via Salara 15 – tel. 0544 212171

La manifestazione è organizzata da Mark. Co. & Co. e Confcommercio Ravenna con il patrocinio del comune di Ravenna.

Articoli più letti