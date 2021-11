Bellaria Igea Marina. La Giornata degli alberi. Sigillato un week end ‘verde’ e ‘ricco’ d’iniziative.

Di nuovo, in Premier, c'è il passaggio di proprietà del Newcastle in mani di spendaccioni arabi. Che in altri tempi poco o nulla avrebbe detto e che, invece, oggi, solleva non poche perplessità se non preoccupazioni. Nel Paese che più d'altri è l'erede del latino ' pecunia non olet', si sa, che porte e finestre restano aperte 24 su 24h per quanti vogliano portare danari nelle casse d'Albione. Danari, danari qualsiasi, non importa da parte di chi, come e perchè. Da tempo andiamo allertando che, grazie al Robin Hood che alberga in Uefa, mentre si sventava un colpo di stato da parte di 12 società di sprovveduti, un altro colpo di stato è andato ( silenziosamente) in porto. Quello condotto da una angusta ( augusta?) manciata di 'spendaccioni' che de facto ( in pochi anni) s'è presa i comandi della manifestazione calcistica ( sportiva) più importante d'Europa, quella Champions League, che come ' ritorni' ( non solo d'immagine) ha pochi eguali sul Pianeta. Senza che nessuno glielo impedisse, nè in nome d'un fantomatico fair play, nè appellandosi alla sacra regola della ' legittima concorrenza'. Degli 'spendaccioni' si sa che ( in prevalenza) sono arabi ( Psg, City) con l'aggiunta dell'oligarca russo ( Chelsea) e ( forse) di qualche fondo americano che però in fatto di aprire borsa ci pensa più d'una volta. Agli spendaccioni arabi s'è ora unito un altro conterraneo, nientemeno che l'Arabia Saudita, tramite un fondo che più che a rappresentare privati rappresenta uno Stato, uno di quelli che più hanno peso e cassa tra Oriente ed Estremo Oriente. Questo per dire che, con ' portafoglio senza limiti' a disposizione non sarà facile far concorrenza al Newcastle.Nostro modesto parere è che, in questo modo, lasciando mano libera a chi non tanto di calcio si interessa quanto da altri obiettivi attratto, costi quel che costi, sta ' riducendo' al lastrico le squadre storiche. Anche le big, le celebri big, come Real o Barca, abituate a scialaquare, e oggi ( Covid a parte), costrette a tirar di cinghia. Con debiti crescenti. E che, se tal andamento risultasse confermato, sembrano più avviate al declino che alla riscossa al cospetto di contendenti tanto incontenibili. Un altro ( delicato) problema è emerso nel Paese erede del 'pecunia non olet'. Il sasso, questa volta, l'ha tirato il coach del Liverpool. Riguarderebbe la questione dei diritti umani in uso dalle parti del nuovo padrone del Newcastle. Un Paese che figura nella lista nera mondiale delle violazioni. Molte libertà fondamentali, infatti, codificate nella dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, non esistono. La pena di morte viene spesso applicata senza processo regolare. Le minoranze politiche e religiose sono oppresse. L'atteggiamento nei confronti delle donne è discriminatorio. E così via, una dopo l'altra, come in un cesto di marasche. Tutto questo, ovviamente, poco o nulla tange ai miliardari che popolano a vari livelli la cinica Premier. Tra i commenti più cult , quello del Pep coach del City, espressione degli spendaccioni degli Emirati Arabi: ' Mi sembra - ha detto- che i tifosi del Newcastle siano felici. In fondo è una questione di affari'. Affari oppure oppio delle coscienze civili?Le ballon d'or ? Qualcuno opta per darlo ai campioni dell' orticello di casa. Che pur meritevoli nel 2021 hanno vinto poco più d'un gelato. Qualcun altro ricorre ai soliti raccomandati che a parte Messi, ( finalmente) vincitore con l'Albiceleste d'una Coppa sudamericana, non ha poi battuto tacco in Champions. Morale: chi altri se non il nostro Jorgino, vincitore-protagonista di Champions e di Europeo, ovvero delle due massime manifestazioni mondiali del calcio 2021, può meritare le ballon d'or?