Cesena. S’accende il Natale. La magia delle luci, le musiche sotto i portici e lo scivolio dei pattini sul ghiaccio.

CESENA. Prima fermata: Natale a Cesena. A partire da sabato 27 novembre la città si vestirà a festa e sarà il trenino di Santa Claus, che transiterà per le vie del centro storico cittadino, a far riscoprire la magia delle feste ai cesenati e a tutti coloro che arriveranno da fuori.

Luci calde avvolgeranno le piazze e le principali vie del centro, un albero di Natale alto 14 metri svetterà in piazzetta Amendola e la tradizione della Natività tornerà nel cuore di piazza Giovanni Paolo II, di fronte al Duomo. Ma non è tutto: la pista di pattinaggio sul ghiaccio avvolgerà piazza della Libertà, dove i visitatori si imbatteranno in una grande renna luminosa. Altre attrazioni animeranno le principali vie del centro: dal Babbo Natale gigante all’Albero della vita.

Punta a coinvolgere tutti l’allestimento proposto dall’Amministrazione comunale, insieme a Service Fest e Matilde Studio, e con la preziosa collaborazione delle associazioni di categoria CNA, Confartigianato, Confcommercio e Confesercenti (componenti del tavolo InCesena), che ci accompagnerà fino all’Epifania con una ricca e accattivante programmazione di eventi: pattini sul ghiaccio, giochi di luce, passeggiate natalizie, concertini, cori gospel e melodie di un tempo, incontri letterari promossi dalle librerie (tra gli autori anche Francesco Carofiglio), mercati straordinari e aperture delle attività commerciali per acquistare regali e addobbi.

A queste attività si sommeranno tutte le altre proposte dalle singole attività che hanno partecipato all’Avviso pubblico promosso dall’Amministrazione e che scade sabato 27 novembre.

INIZIO. Si comincerà sabato 27 novembre, alle 18, con l’accensione delle luminarie e l’apertura della pista di ghiaccio. Questo momento, che di fatto leverà il sipario sul Natale 2021, si terrà in piazza Giovanni Paolo II e sarà allietato dai canti natalizi degli allievi della Chorus Institute of Musical Arts presentati dalla giornalista Federica Mosconi.

Ai canti seguiranno la musica itinerante della ‘Tre Monti Band’ per le vie del centro e il trenino di Babbo Natale, che ogni giorno partirà da piazza della Libertà tracciando un vero e proprio percorso panoramico impreziosito dalle luminarie e dalle tante attrazioni che coloreranno il centro storico malatestiano.

Domenica 28 novembre, a partire dalle ore 15, la musica sarà protagonista con ‘Le arpe’ in concerto, in piazza Giovanni Paolo II, al Foro annonario e in galleria Urtoller. Sempre nel pomeriggio, l’ufficio turistico IAT proporrà una passeggiata natalizia guidata e gratuita per le vie del centro, ma la magia delle feste si accenderà anche a Borello con la partenza del trenino.

Spazio alla letteratura giovedì 2 dicembre, dalle ore 19. Il Caffè letterario del Foro Annonario, in collaborazione con la libreria ‘I libri di Elena’, ospiterà la presentazione del libri di Alessandro Brusa ’L’amore dei lupi’. Parole, letture e racconti anche sabato 4 dicembre, alle 16,30.

Nella cornice del Caffè letterario, la Libreria Mondadori ospiterà Roberto Negroni che parlerà del suo ultimo libro “Le dieci fortune”. Nel fine settimana torneranno i tour tematici alla Rocca malatestiana: domenica 5 dicembre, alle 15, visita gratuita con merenda e cantastorie a tema natalizio in collaborazione con ‘Jazz Life’ .

Ma basterà percorrere la scalinata dei cavalli per approdare in piazza della Libertà e lasciarsi trascinare dalle note del TRIO FUNK TROP.

Mercoledì 8 dicembre, dalle ore 15, passeggiata culturale per le vie del centro storico, fra storia e curiosità (visita guidata gratuita) in collaborazione con lo IAT e concerto con pianoforte a coda in Piazza Giovanni Paolo II. Sabato 11 dicembre, dalle 16,30 appuntamento con l’autore presso il Foro Annonario, al Caffè letterario Cesena: Monica Vincenzi presenterà ‘Le onde‘ (in collaborazione con la Libreria Mondadori).

Salto nella magia dei Natali passati domenica 12 dicembre, alle 15, con le melodie degli strumenti di musica meccanica di Musicalia e Villa Silvia Carducci. Direttamente dalle colline di Lizzano arriveranno in centro città gli antichi strumenti che allieteranno, con le loro melodie, grandi e piccini. Per tutta la giornata, dalle ore 8, in piazza del Popolo e viale Mazzoni ci sarà il mercato ambulante.

Giovedì 16 dicembre, alle 19, il Caffè letterario e ‘I libri di Elena’ ospiteranno Sonia Caporossi che presenterà la Trilogia dei Taccuini: ‘Taccuino dell’urlo’, ‘Taccuino della madre’ e ‘Taccuino della cura’. Venerdì 17 dicembre invece sarà la volta dell’atteso incontro con Francesco Carofiglio.

Nel fine settimana musica e mercato ambulante. Sabato 18 dicembre, alle 14,30, la banda dei Babbi Natale in Vespa arriverà all’ospedale ‘Bufalini’. L’evento, organizzato dall’associazione Vespa Club Cesena, interesserà il reparto di Pediatria del nosocomio cesenate. Nel pomeriggio invece concerto gospel del gruppo ‘Sweet Mama Singers Gospel Choir‘, organizzato in collaborazione con l’associazione ’Centro anch’io”. Domenica 19 dicembre, mercato ambulante dalle 8 e dalle 15 musica con il TRIO FUNK TROP per le vie del centro e con ‘Piano in Città 2021‘ in piazza Giovanni Paolo II.

A Santo Stefano invece sarà possibile scoprire le bellezze della Rocca malatestiana, in collaborazione con l’associazione ‘Jazz Life’ (avvio della visita gratuita alle 15).

Sempre per le vie del centro musica itinerante con il TRIO FUNK TROP. Venerdì 31 dicembre, dalle 23, concerto dei BRILLANTI SPARSI, organizzato da Well Done in piazza della Libertà e pista di pattinaggio aperta fino a tarda notte. Domenica 2 gennaio, dalle 15, musica itinerante del TRIO FUNK TROP per le vie del centro.

Giovedì 6 gennaio, dalle 15, concerto della TRE MONTI BAND ai Giardini pubblici e ‘Lotteria della Befana‘ organizzata in collaborazione con l’associazione ‘Centro anch’io‘.

Dal 27 novembre fino al 9 gennaio la pista del ghiaccio funzionerà tutti i giorni

Dal 17 dicembre al 6 gennaio ’Piano in città, installazione di pianoforti in giro per la città’ in centro storico, galleria O.I.R., galleria Urtoller e al Foro annonario.

Tutti i sabati ed i festivi (fino al 24 dicembre) i bambini potranno incontrare Babbo Natale per le vie del centro.

Dall’8 al 26 dicembre ’Il salotto degli Elfi‘ all’interno del Foro annonario per intrattenere i più piccoli con laboratori creativi e giochi e rappresentazioni

Concorso fra le attività ‘La vetrina più bella’, concorso a premi in cui si sfidano le vetrine natalizie più belle e originali

(i termini del concorso verranno indicati nel programma)

