Brisighella. Sabato 27/domenica 28 novembre, la ‘Sagra dell’ulivo e dell’olio’ 62a edizione.

volantino convegno olio dop

BRISIGHELLA. Sabato 27 novembre presso il refettorio del convento dell’Osservanza si terrà il convegno organizzato dal consorzio Olio Dop di Brisighella in collaborazione con l’associazione nazionale Città dell’olio ”25 anni DOPo – Il successo di Brisighella e gli oli di frontiera”, per celebrare il 25° anniversario dell’assegnazione del marchio DOP.

Il convegno, patrocinato dalla regione Emilia Romagna e dal comune di Brisighella, per motivi legati alle disposizioni covid è riservato agli addetti ai lavori e agli organi di stampa.

Domenica 28 novembre il centro di Brisighella ospiterà la ‘Sagra dell’ulivo e dell’olio‘ 62a edizione – il gran finale della rassegna ‘Quattro sagre per 3 Colli’- che celebra i ricercati oli extravergine brisighellesi dei quali oggi si festeggia la dop.

Sempre domenica 28, durante la ‘Sagra dell’ulivo e dell’olio’, in occasione della giornata mondiale sulla ricerca contro il tumore al pancreas, il Nastro viola, in collaborazione con Viae Misericordiae, Pro Loco di Brisighella, AIDO, CAI, CAB Terra di Brisighella, Il Piccolo, associazione Peter Pan e Amici dell’Osservanza, con il patrocinio del comune di Brisighella, organizza la camminata non competitiva lungo il sentiero dell’olio ‘In cammino tra gli ulivi per la ricerca scientifica contro il tumore al pancreas’.

Il programma prevede il ritrovo alle ore 08.30 presso il convento dell’Osservanza, alle ore 9.00 partirà la camminata sul sentiero dell’olio con guide GAE, che si concluderà alla CAB con la degustazione e la visita al frantoio. Alle 14.00 presso il refettorio del convento si terrà l’incontro ‘Dalla Tavola in salute camminando’ e a seguire, alle 15.30, visita guidata alla chiesa del convento a cura degli Amici dell’Osservanza, con Santa Messa alle 16.

Per partecipare alla camminata è necessario effettuare l’iscrizione inviando una mail a info@viaemisericordiae.org o a iat.brisighella@racine.it oppure contattando telefonicamente Pro Loco di Brisighella al numero 0546 81166 nei seguenti orari 09.30/12.30 – 16.00/18.00.

In alternativa è possibile effettuare l’iscrizione in loco alle 08.30. L’intero ricavato sarà devoluto al Nastro viola per la ricerca scientifica.

GLI EVENTI. Gli eventi coronano anche il successo del corso ‘L’olivo e l’olio extravergine‘, organizzato dalla Libera università per adulti di Faenza, che si è tenuto nel mese di novembre a Brisighella, raccogliendo grande interesse nella comunità con oltre 30 iscrizioni.

Il fantastico mondo dell’olio coinvolge anche i più piccoli con il progetto ‘Olio In Cattedra – Bimboil‘, il programma di educazione alimentare promosso dall’associazione nazionale Città dell’olio.



Hanno aderito al progetto tredici classi della scuola primaria di Brisighella, Fognano e Marzeno. Si tratta di un percorso di educazione alimentare sull’olio EVO e di cultura identitaria del territorio di appartenenza rivolto agli studenti.

Inoltre, per la campagna olivicola 2021 alcune classi hanno potuto dedicarsi alla raccolta e seguire il processo di lavorazione delle olive; un’ottima occasione per stare a contatto diretto con il territorio e scoprirne i prodotti tipici.

Articoli più letti