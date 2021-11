Rimini. Le mille cose da fare. Tra eventi, ritrovi, mostre. Torna in presenza ‘Amarcort Film Festival’.

Rimini OK

RIMINI. Proseguono gli eventi a Rimini tra cinema, arte, cultura, musica. Sul palcoscenico del teatro Galli ’Felliniana‘ ritrova il pubblico in presenza con l’omaggio al Maestro del cinema della compagnia Artemis Danza – Monica Casadei, mercoledì 24 novembre, mentre sabato 27 ritorna l’operetta della compagnia Corrado Abbati, protagonista di ‘Sul bel Danubio blu‘. Il Teatro risuonerà delle musiche per coro a cappella domenica 28 novembre con The Swingles il gruppo formato da sette giovani cantanti che propongono un repertorio vastissimo, che spazia da Bach ai Beatles.

Dal 23 al 28 novembre torna in presenza Amarcort Film Festival, dedicato ai cortometraggi e nato proprio sotto il segno di Fellini, con il concorso, le masterclass, il pitch, gli incontri con gli autori, gli eventi speciali, mentre al Museo della Città si possono visitare fino al 28 novembre tre mostre dal titolo: Dammi un bacio, Ricircolo dei sogni e Sulla strada con Giulietta.

Nell’anno delle celebrazioni dantesche, da non perdere l’esposizione fino all’8 gennaio alla biblioteca Gambalunga delle preziose testimonianze della Divina Commedia: dai manoscritti miniati del Trecento fino alle prime opere a stampa, insieme a libri, grafiche e fotografiche che documentano il mito di Francesca da Rimini.

A proposito del quinto canto dell’Inferno, il progetto Francesca 2021 questa settimana propone una cena dannunziana in stile medievale, in collaborazione con Accademia italiana della cucina presso l’istituto alberghiero ‘Sigismondo Pandolfo Malatesta’ di Rimini (25 novembre – ad invito).

Continua anche il ciclo di incontri a cura di Fabio Bruschi Lingue di confine, al museo della città, quest’anno dedicato al dialetto.

Tra le mostre da visitare, è stata prorogata fino al 9 gennaio la mostra monografica dedicata al prezioso dipinto restituito al sommo Guido Reni (1575-1642), ‘Gli amori in gioco’ al Museo della Città. E ancora visite guidate nei luoghi identitari della città, dal Fellini Museum al teatro Galli, dal Part – Palazzi dell’arte Rimini alla Domus del chirurgo, senza dimenticare i percorsi in città con i Rimini City tour (questa settimana: sabato il Percorso felliniano e domenica ‘Le meraviglie di Rimini’).

Venerdì 26 novembre è possibile anche prendere parte a un esclusivo aperitivo al bar del Grifone, il salotto del rinnovato foyer del teatro Galli con vista sulla piazza medievale di Rimini (a cura di VisitRimini).

Da non dimenticare le iniziative in programma nel corso della settimana per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, dalla camminata cittadina agli appuntamenti in teatro.

GLI APPUNTAMENTI

da martedì 23 a domenica 28 novembre 2021

Teatro degli Atti e altre sedi – Rimini centro storico

Amarcort Film Festival

Al via la 14° edizione del Festival del cinema breve dedicato a Federico Fellini dal titolo: “Sulla Strada di Fellini”.

Dopo l’edizione dello scorso anno, totalmente online, il festival torna in presenza con il concorso, le masterclass, il pitch, gli incontri con gli autori, gli eventi speciali e il premio “Un Felliniano nel Mondo”. Fino al 27 novembre, cinque giorni di proiezioni dei 150 cortometraggi finalisti. Ben 10 le categorie in concorso, tra le quali due nuove: Calzinazz per i corti documentari e MOViE per i corti dedicati a danza e movimento. Domenica 28 novembre resta confermato l’appuntamento con la premiazione dei cortometraggi vincitori di ogni categoria.

Amarcort Film Festival quest’anno ha scelto di raccontare quanto sia stata forte l’influenza del grande regista riminese su altri importanti maestri del cinema a livello mondiale. Con il titolo “Sulla STRADA di Fellini” sarà approfondita l’opera di grandi registi, come Stanley Kubrick, David Lynch, Wes Anderson, che nei loro film hanno evidentemente risentito dell’opera di Federico Fellini.

E poi gli Omaggi: a Giulietta Masina, nel Centenario della nascita e Carla Fracci.

Infine, ci saranno le MASTERCLASS con esperti del settore sul mondo del cinema. Temi trattati saranno le nuove piattaforme, le serie TV e i mestieri del cinema.

Inoltre è prevista anche l’8a Biennale Fotografica Nazionale “Paparazzo”, concorso fotografico diviso in 3 temi (1. Dammi un bacio, 2. Sotto una buona luce,3. Tema libero)

Orario: dalle 10.00 alle 23.30 Ingresso gratuito. Info: info@amarcort.it www.amarcort.it

martedì 23, 30 novembre; martedì 7 dicembre 2021

Laboratorio Aperto Rimini Tiberio Via dei Cavalieri 22 – Rimini

Officina Gambalunga: Luoghi dell’anima: incontri di poesia tra biografia e parola

Laboratorio curato dall’artista e poetessa Sabrina Foschini.

Incontri per “imparare” la poesia da chi la abita, da chi ne ha avuto cittadinanza. Un breve viaggio tra immagini e testi nella storia personale e letteraria di diversi autori del Novecento per un disegno poetico del paesaggio, sia interiore che identitario. Sei gli incontri che proseguono martedì 23 novembre con Nino Pedretti; martedì 30 novembre con Adam Zagajewski; martedì 7 dicembre con il laboratorio condiviso.

Il costo del corso è di 45 euro che è attivato con un numero minimo di 8 partecipanti.

Orario dalle 17,00 alle 18,30. Iscrizione obbligatoria in Biblioteca Gambalunga – Ufficio prestiti da lunedì a venerdì: 9-13; 14-19; sabato: 9-13; telefono 0541704479.

Tutti i martedì fino al 7 dicembre 2021

Museo della Città, via Tonini, 1 – Rimini centro storico

Lingue di Confine: Il Dialetto a Scuola. Ieri, oggi, domani

Ciclo di incontri a cura di Fabio Bruschi al Museo della Città

Il Dialetto a Scuola. Ieri, oggi, domani esplora il rapporto controverso e ambivalente che da sempre la Scuola ha instaurato con il Dialetto, in un excursus che si spinge fino ai giorni nostri, approfondendo in particolare alcuni momenti emblematici.

Attraverso 5 incontri, esperti, studiosi, insegnanti, poeti affrontano il tema del rapporto tra scuola e dialetto.

A raccontare della nuova vitalità della lingua del territorio è Francesco Gabellini, poeta e drammaturgo dialettale, ma anche insegnante. Nel terzo appuntamento Francesco Gabellini presenta il suo progetto: Adoro l’odore delle parole: percorsi per una educazione poetica (martedì 23 novembre), che rappresenta una possibile proposta pedagogica rivolta al futuro delle nuove generazioni. Chiude il ciclo Gabellini poeta con la presentazione ‘Nivère’, poesie in dialetto riccionese (martedì 7 dicembre) introdotto dalla poetessa e insegnante Francesca Serragnoli.

Il ciclo di incontri a cura di Fabio Bruschi per Lingue di Confine ’21, è promosso dai Musei Comunali di Rimini con il contributo del Servizio Patrimonio Culturale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi della L.R.16/2014 “Salvaguardia e valorizzazione dei dialetti dell’Emilia-Romagna”.

Ore 17.00. Ingresso libero (è consigliata la prenotazione). Info: 0541 793851 www.ticketlandia.com/m/event/linguediconfine2021

mercoledì 24 novembre 2021

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 – Rimini centro storico

Felliniana. Omaggio a Fellini

Spettacolo della Stagione Teatrale di prosa e danza 2021/2022 del Teatro Amintore Galli

La compagnia Artemis Danza di Monica Casadei firma con Felliniana un omaggio al maestro.

Già protagonista a Rimini di balletti d’azione che hanno portato sulla scena alcuni fra i più celebri protagonisti della letteratura operistica, la coreografa mantiene la cifra stilistica della contaminazione dei linguaggi anche in questa creazione dedicata a Federico Fellini, con coreografie euforiche e frizzanti che sulle musiche indimenticabili di Nino Rota rievocano attraverso la danza le suggestioni poetiche del mondo del circo e della dimensione del sogno, tanto care al maestro.

Ore 21.00. Ingresso a pagamento. Info: 0541 793811 biglietteriateatro@comune.rimini.it

mercoledì 24 novembre; 15 e 22 dicembre 2021

Laboratorio Aperto Rimini Tiberio, via dei Cavalieri, 22 – Rimini centro storico

Di storia in storia

Incontri con i lettori volontari al Laboratorio Aperto Rimini Tiberio

I Lettori Volontari della Biblioteca Gambalunga propongono la lettura di storie rivolte ai bambini di età compresa tra i 4 e 6 anni, con prenotazione obbligatoria dal mercoledì precedente l’evento d’interesse al numero di telefono 0541 704485 (Biblioteca Ragazzi). Per l’accesso è necessario esibire la certificazione verde

Ore 16.45. Ingresso libero. Info: 0541 704486 biblioteca.ragazzi@comune.rimini.it

mercoledì 24 novembre 2021

Teatro degli Atti, via Cairoli, 42 – Rimini centro storico

Nemmeno con un fiore. Il prezzo dell’amore

Pièce teatrale in occasione della Giornata internazionale contro la violenza alle donne, ispirato alla storia vera di una vittima di tratta e di femminicidio.

La prenotazione è obbligatoria. Per informazioni: teatro@apg23.org nemmenoconunfiore@apg23.org

Ore 21.00. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria Info: 340 2506873 (prenotazioni, dopo le 16.00)

giovedì 25 novembre 2021

Rimini, Museo della Città, via Tonini, 1

Francesca 2021: cena dannunziana all’insegna di Francesca da Rimini

Nell’anno delle celebrazioni dantesche, il progetto Francesca 2021 propone una cena dannunziana in stile medievale.

Evento in collaborazione con Accademia Italiana della Cucina, Rimini, e Istituto Alberghiero “Sigismondo Pandolfo Malatesta”, Rimini. A cura di Luisa Maria Bartolotti e Marco Rossi. A invito ***

L’evento fa parte di Francesca2021 – Tributo a Dante e al mito di Francesca da Rimini nel settimo centenario della morte del Poeta, a cura di Ferruccio Farina e del Centro Studi Francesca da Rimini, di Rimini.

Info: www.francescadarimini2021.com

giovedì 25 novembre 2021

Archivio di Stato di Rimini, Piazzetta San Bernardino,1 – Rimini centro storico

Giovanni Bianchi (Iano Planco) e le sue visite mediche e di piacere nella Riccione del ‘700

Presentazione del libro di Fosco Rocchetta

Fosco Rocchetta presenta il libro dal titolo ‘Giovanni Bianchi (Iano Planco) e le sue visite mediche e di piacere nella Riccione del ‘700′. Celebre medico e intellettuale riminese, è proprio grazie a Giovanni Bianchi (1693-1775), noto con lo pseudonimo Iano Planco, se Rimini nel Settecento si è aperta alle nuove idee filosofiche e scientifiche, connettendosi con i principali centri culturali, non solo italiani, e con le personalità più eminenti.

Il medico riminese infatti ha avuto contatti con i maggiori scienziati e studiosi europei – da Morgagni a Galvani, da Algarotti a Muratori, da van Swieten a Voltaire e con centinaia di medici ed eruditi di provincia.

Ore 16.30. Ingresso libero Info: 0541 784474 as-rn@beniculturali.it

venerdì 26 novembre 2021

Foyer del Teatro Galli, Piazza Cavour, 22 – Rimini centro storico

Aperitivo al Teatro Galli

Un esclusivo aperitivo al bar del Grifone, il salotto del rinnovato foyer del Teatro Galli con vista in prima fila sulla piazza medievale di Rimini. Qui, dove la contemporaneità convive col fascino del passato è possibile gustare sfiziosi aperitivi godendo di un’atmosfera resa unica dalla presenza dei canoni ottocenteschi originari.

Ore 18.00. Ingresso a pagamento a partire da 20 €

Info e prenotazioni: 0541 53399 www.visitrimini.com/esperienze/238978-aperitivo-al-teatro-galli/

venerdì 26 novembre 2021

Teatro degli Atti, via Cairoli, 42 – Rimini centro storico

Teatro degli Atti: Ciak, Musica!

Evento di Rimini Classica e Amarcort Film Festival

Nell’ambito del festival cinematografico Amarcort, al Teatro degli Atti è proposto un concerto del Quartetto EoS (Matteo Salerno al Flauto, Aldo Capicchioni al Violino, Aldo Maria Zangheri alla Viola, Anselmo Pelliccioni al Violoncello).

In programma famose colonne sonore di film, intervallate da brevi proiezioni delle scene più significative.

A seguire ha luogo la premiazione “Un Felliniano nel Mondo” consegnato a Ermanno Cavazzoni, che collaborò col Maestro alla stesura della sceneggiatura del suo ultimo film “La voce della luna”.

La prevendita dei biglietti è disponibile su Liveticket www.liveticket.it/evento.aspx?Id=335620

Ore 20.30 Ingresso a pagamento. Info: riminiclassica@gmail.com

sabato 27 novembre 2021

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 – Rimini centro storico

Sul bel Danubio blu

Spettacolo della Stagione Teatrale di prosa e danza 2021/2022 del Teatro Amintore Galli

Un ritorno dell’operetta con la Compagnia Corrado Abbati, protagonista di ‘Sul bel Danubio blu’, uno spettacolo pieno di gioia, una grande festa piena di emozioni dove a simpatici aneddoti, immancabili equivoci comici, si unisce una colonna sonora che spazia da brani famosissimi ad altri che saranno una piacevole sorpresa per il pubblico.

Ore 21.00 Ingresso a pagamento. Info: 0541 793811 biglietteriateatro@comune.rimini.it

sabato 27 novembre 2021

Rimini centro storico

È per te

Camminata cittadina, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Diversi gli eventi in programma nel corso della settimana. Info: 0541 704545 lacasadelledonne@comune.rimini.it

domenica 28 novembre 2021

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 – Rimini centro storico

The Swingles

Sagra Musicale Malatestiana: Musica da Camera al Teatro Galli

Musiche per coro a cappella, si preannunciano dai sette giovani cantanti che compongono The Swingles, formazione che segna la continuità con il gruppo londinese in azione fin dagli anni Sessanta del secolo scorso e, celebrato in tutto il mondo, per la versatilità di approccio ad un repertorio vastissimo.

Ne fanno parte Federica Basile, Joanna Goldsmith-Eteson, Imogen Parry, Oliver Griffiths, Jon Smith, Jamie Wright, Edward Randell

In programma musiche di Bach, De Falla, Corelli, musica popolare della Bulgaria e delle Filippine, canzoni di Laura Marling, Peter Gabriel, The Beatles

Ore 21.00. Ingresso a pagamento. Info: 0541 793811 biglietteriateatro@comune.rimini.it

domenica 28 novembre 2021

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 – Rimini Borgo San Giuliano

Balletto al Cinema: Spartaco

In near-live dal Teatro Bolshoi di Mosca

Spartacus è un vero tour de force di un balletto, impostato sulla colonna sonora di Aram Khachaturian. Con l’esibizione di quattro principali ballerini all’interno del corpo di ballo e, l’appassionato pas de deux, Spartacus è l’ultimo spettacolo di virtuosismo e lirismo nato al Teatro Bolshoi.

Ore 16.00. Ingresso a pagamento. Info: 328 2571483 info@cinematiberio.it

domenica 28 novembre 2021

Rimini centro storico: Piazza Tre Martiri, via IV Novembre e parte di Corso d’Augusto

Rimini Antiqua

mostra mercato di antiquariato, modernariato e vintage

Il centro storico ospita una mostra mercato di oggetti antichi, moderni e vintage in cui è possibile trovare una vasta selezione di oggetti di ceramica, vetro, libri, mobili, gioielli, argenteria e oggetti vari.

Orario: dalle 9 alle 18.30

domenica 28 novembre 2021

via IV Novembre – Rimini centro storico

Domeniche ad Arte

Mostra mercato locale di arte, artigianato e hobbistica

A cura dell’Associazione Artistica Elio Morri e Goffredo Pizzioli.

Orario: dalle 10 alle 19

domenica 28 novembre 2021

Centro Sportivo ‘Sara Brancia’, via Aleardi, 3 – Rimini

X Trofeo Arcieri Città di Rimini

Gara Interregionale Indoor di Tiro con l’Arco

La A.S.D. Seven Arrows, organizza il X Trofeo Città di Rimini. Gara interregionale indoor 18 mt di Tiro con l’Arco. Sono ammesse tutte le classi. Divisioni ammesse: CO – OL – AN

Orario: 1° turno alle 8.30; 2° turno alle 13.30

Quote di iscrizione: €18,00 per le classi Senior-Master, € 9,00 per tutte le classi giovanili.

Info: 334 7190100 gare@sevenarrows.it

lunedì 29 novembre e giovedì 2 dicembre 2021

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 – Rimini Borgo San Giuliano

Opera al Cinema Teatro Tiberio: Gianni Schicchi

Opera di Giacomo Puccini

Opera comica in un atto di Giacomo Puccini, scritta nel 1918 in ambientazione medievale, basata su un personaggio dantesco.

Un libretto d’opera che si presta ad essere trasformato in sceneggiatura grazie ad una storia vivace, un ritmo incalzante, e a 15 spassosi personaggi. Gianni Schicchi è un furbo faccendiere toscano, che riesce, con un abile stratagemma, ad intascare la cospicua eredità del vecchio mercante Buoso Donati, appena deceduto. Tutti gli avidi parenti accorsi per ottenere l’eredità vengono cacciati di casa restando a bocca asciutta.

Orario: lunedì 29 novembre alle 17.00; giovedì 2 dicembre alle 21.00

Ingresso a pagamento. Info: 328 2571483 info@cinematiberio.it

da lunedì 29 novembre a mercoledì 1 dicembre 2021

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 – Rimini Borgo San Giuliano

La grande arte al cinem: Pompei, eros e mito

Il docu-film mette a nudo i miti e i personaggi che hanno contribuito a rendere immortale questo sito cristallizzato dalla drammatica eruzione del 79 d.C. Dalla storia d’amore tra Bacco e Arianna al rapporto ambiguo tra Leda e il Cigno, dalla sete di sangue soddisfatta dalle lotte gladiatorie alla disperata ricerca dell’immortalità di Poppea Sabina, POMPEI. EROS E MITO analizza i miti, le leggende e gli aspetti più segreti della città. A condurre gli spettatori attraverso le strade della città, una narratrice d’eccezione: Isabella Rossellini diretta dalla regia visionaria di Pappi Corsicato. La presenza e la voce della Rossellini e la colonna sonora originale di Remo Anzovino fanno da accompagnamento lungo un percorso che mostra come i miti e le opere ritrovate abbiano ammaliato e influenzato artisti del calibro di Pablo Picasso e Wolfgang Amadeus Mozart.

Orario: lunedì 29 e martedì 30 novembre alle 21.00; mercoledì 1 dicembre alle 17.00 e alle 21.00

Ingresso a pagamento. Info: 328 2571483 info@cinematiberio.it

martedì 30 novembre 2021

Rimini, Cinema Fulgor, Corso d’Augusto 162

Martedì dell’arte: Venezia. Infinita avanguardia

Biopic e documentari dedicati ai grandi artisti e ai loro capolavori, introdotti da un piacevole aperitivo insieme al critico d’arte Alessandro Giovanardi. Martedì 30 novembre alle ore 21:00, viene proiettato il documentario VENEZIA. INFINITA AVANGUARDIA di Michele Mally, con la voce narrante di Lella Costa.

Il costo del biglietto è di 10,00€;ridotto 8,00 €. L’accesso alle sale è consentito con Green Pass, è consigliato l’acquisto del biglietto online: www.cinemafulgor.com

MOSTRE

Tutto l’anno

Rimini, Castel Sismondo, ala di Isotta

“Nel Mondo di Tonino Guerra”

La mostra restituisce la ricchezza, la varietà e la complessità della poetica e del mondo del poeta e sceneggiatore romagnolo Tonino Guerra che per tanti anni lavorò al fianco di Federico Fellini. Curata da Luca Cesari, è un estratto del Museo ospitato a Santarcangelo di Romagna che testimonia il terzo tempo della vita e dell’arte del poeta: il ritorno nei luoghi dell’infanzia, un nuovo incontro con la terra e gli antichi mestieri. Qui si concentra la verità del mondo trascorso in più di trent’anni di immaginazione e laboriosità, gli ultimi di Tonino Guerra.

La mostra dedicata al grande poeta, scrittore e sceneggiatore santarcangiolese è inclusa nel percorso del Fellini Museum. Orario: da martedì a venerdì 9.30-13.00 e 16.00-19.00; sabato, domenica e festivi 10.00-19.00; chiuso lunedì non festivi.

Fino a sabato 8 gennaio 2022

Biblioteca Gambalunga, via Gambalunga 27 – Rimini centro storico

Le opere di Dante nella storia della Gambalunga

Mostra nell’ambito dell’iniziativa ‘Dante e la Divina Commedia in Emilia Romagna’

L’esposizione, in un percorso cronologico, si apre con preziose testimonianze manoscritte miniate tra cui primeggia il Codice Gradenighiano, espressione della precoce diffusione della Commedia già nel Trecento, affiancato dalla quattrocentesca Vita di Dante di Leonardo Bruni e da raffinati volumi di corte. Seguono le opere a stampa: la Commedia nell’incunabolo veneziano del 1477, la Cinquecentina detta “del Nasone” per il ritratto di Dante dal profilo pronunciato sul frontespizio, edizioni settecentesche e ottocentesche tra cui quella interamente illustrata con disegni di Flaxman incisa da Lasinio a Firenze nel 1851. Altre testimonianze librarie, grafiche e fotografiche documentano il mito di Francesca da Rimini fino al Novecento, con la tragedia di D’Annunzio impreziosita dalle xilografie di Adolfo De Carolis. Infine numeri unici di periodici balneari d’inizio secolo ispirati e intitolati a «Francesca», «Paolo», «Il Convito» e lo studio del medico riminese Guglielmo Bilancioni, Il suono e la voce nell’opera di Dante, illustrato da Luigi Pasquini. Echi danteschi la cui suggestione permane nel tempo ispirando riflessioni e ricerca della bellezza.

Orario mostra: dal lunedì al venerdì 9 – 13; 14 – 18; sabato 9 – 13. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria

Info: 0541 704326 gambalunghiana@comune.rimini.it

Fino al 9 gennaio 2022

Manica Lunga del Museo della Città, via Tonini, 1 – Rimini centro storico

Guido Reni. Paesaggio con amorini in gioco

Unicum. Racconti al Museo, a cura di Massimo Pulini

Nell’ambito della rassegna Unicum. Racconti al Museo, viene presentato il dipinto di Guido Reni, Paesaggio con amorini. L’opera è un paesaggio con Scherzi di amorini (olio su tela, 77×60), riemerso sul mercato antiquario e già attribuito a Francesco Albani (o alla sua scuola), e viene ora riconosciuto come un raro capolavoro della produzione giovanile di Guido Reni, per di più ricondotto alla committenza di Odoardo Farnese con una provenienza dai camerini segreti del Palazzetto Farnese.

La raffinatissima mano è, secondo lo studioso Massimo Pulini, quella di Guido Reni (Bologna, 1575-1642): “una mano attenta e fluida, capace di scendere in dettagli botanici e di mantenere un registro cromatico algido, terso; di muovere tutte le virtuosità dell’orchestra pittorica senza perdere nemmeno per un attimo l’armonia dell’insieme”.

Orario: da martedì a venerdì ore 9.30-13 e 16-19; sabato, domenica e festivi 10-19; chiuso lunedì non festivi. Info: 0541 793851 www.museicomunalirimini.it

Fino al 28 novembre 2021

Rimini, Museo della Città ‘

Anteprima Amarcort Film Festival 2021, le mostre

Mostre al Museo della città: “Dammi un bacio” – “Ricircolo dei sogni” – “Sulla Strada con Giulietta”

Aspettando Amarcort Film Festival: il festival di cortometraggi dedicato a Fellini, che si svolge a Rimini dal 23 al 28 novembre, tre le mostre proposte al “Museo della Città”.

“Dammi un bacio”, l’esposizione dei finalisti dell’ottavo concorso fotografico “Paparazzo” organizzata dalla associazione “Rimini Secondo Tre”.

“Ricircolo dei sogni”, l’esposizione dedicata ai disegni dei bambini che hanno partecipato all’omonimo concorso. La mostra è realizzata con i migliori 40 disegni ricevuti. Il pubblico potrà votare i disegni esposti e il più votato riceverà un premio per la scuola di appartenenza dell’au-tore.

“Sulla Strada con Giulietta”, una serie di caricature di Marco Martellini ispirate al film “La strada” di Fellini. Omaggio a Giulietta Masina nel centenario della nascita.

Orario: da martedì a venerdì ore 9.30-13 e 16-19 sabato, domenica e festivi 10-19. Chiuso i lunedì non festivi

Ingresso gratuito

Fino a domenica 5 dicembre 2021

Galleria Zamagni Arte, via Dante Alighieri 29-31 – Rimini centro storico

Falso movimento

Mostra a cura di Valerio Dehò che racchiude poesia, nostalgica solitudine e ricordo attraverso le opere di Kiril Cholakov e Denis Riva. Falso Movimento, prima di essere il titolo di questa mostra, è stato il titolo di un celebre film di Wim Wenders realizzato e ispirato al romanzo di Wolfgang Goethe “Gli anni di apprendimento di Wilhem Meister”, scritto alla fine del Settecento.Il tema del film e del libro è quello del superamento della solitudine dell’artista.

Nel mondo di Kiril Cholakov convivono due anime, quella del racconto, della parola che viaggia nel tempo e quella della memoria che impedisce di muoversi, che vincola l’artista ad un punto fermo, ad un’origine. L’universo di Denis Riva ha la poesia degli spazi alpestri, le prospettive lunghe di una natura forte e presente che sono poi i luoghi in cui vive. Orario: dal lunedì al venerdì 9:00-13:00 e 16:00-20:00; sabato 9:00-13:00 e 17:00-19:00; domenica chiuso Ingresso libero contingentato. Info: 335 8006744

fino al 13 dicembre 2021

Rimini, Augeo Art Space, Corso d’Augusto, 217

Mostra di Mauro Pipani – Rena

Mauro Pipani si rivela con una nuova personale negli spazi della Galleria Augeo Art Space di Rimini. Come la “rena” divide il mare dalla terra, come spazio di confine ancora da disegnare e da sognare, in uno spazio neutro, sospeso fra il passato e il futuro, Pipani presenta in galleria una serie di lavori recenti che tracciano i segmenti sabbiosi tipici delle marine della riviera.

Orari: dal martedì al sabato 10 – 12 / 16 – 19.

Durante il periodo della mostra, sabato 27 novembre alle ore 18 l’artista presenta il suo libro d’arte ‘Autoritratto di un luogo’, con un testo inedito di Sandro Sproccati, edito da Danilo Montanari Ravenna, in dialogo con Sergio Barducci.

Info: tel. 0541 53720 – info@art-preview.com www.facebook.com/augeoartspace/

Tutto l’anno

corte della Biblioteca Gambalunga, via Gambalunga, 27 – Rimini centro storico

Uno e centomila. Scopertine tipografiche

Mostra tipografica di Stefano Tonti allestita con le ‘Scopertine Tipografiche’, che mettono in scena una giocosa animazione di titoli di libri famosi nella Corte della Biblioteca Gambalunga. Le ventiquattro “scopertine” diventano un modo speciale per presentare la natura poliedrica e magica della biblioteca, una sottolineatura del suo essere un luogo di resistenza dell’immaginazione, un asilo per i molti linguaggi dell’uomo. Un invito a superare la sua soglia.

Con l’idea che la biblioteca diventi parte della vita quotidiana delle persone, e la sua Corte sia un luogo in cui incontrarsi, conversare, ascoltare, vedere, l’installazione è pensata per essere da tutti visitabile, negli orari di apertura della Gambalunga

Orario: dal lunedì al venerdì: 9-13; 14-19; sabato 9-13. Chiuso 8 e 25 dicembre, 1 e 6 gennaio.

Ingresso libero con obbligo di green pass

Info: 0541704486 www.bibliotecagambalunga.it

VISITE GUIDATE

Tutti i sabati e domenica fino al 26 dicembre 2021

Rimini, Fellini Museum

Visite guidate a Castel Sismondo

Visite guidate alla scoperta del mondo di Fellini all’interno del Museo appena inaugurato con un appuntamento alle ore 17. Per la visita guidata, che prevede un costo di 8 euro, della durata di 45 minuti, per un massimo di 15 partecipanti, è necessaria la prenotazione a questo link www.ticketlandia.com/m/event/fm-visiteguidate

Info: 0541 793781 www.fellinimuseum.it museofellini@comune.rimini.it

tutti i sabati fino al 18 dicembre 2021

Piazza Cavour, 26 – Rimini centro storico

Visite guidate al Part – Palazzi dell’Arte Rimini

I percorsi guidati conducono alla scoperta dell’eclettica raccolta di opere d’arte contemporanea donate da artisti, collezionisti e galleristi alla Fondazione San Patrignano, nonché del Giudizio Universale di Giovanni da Rimini, un eccezionale affresco del 1300, qui eccezionalmente esposto.

E’ obbligatoria la prenotazione online o telefonica. La visita per gruppi di massimo 15 persone inizia alle ore 17.30, ha una durata di durata 45 minuti ed un costo di 6 euro.

Info: 0541 793879 part@comune.rimini.it www.ticketlandia.com/m/event/part-visite-guidate

Tutte le domeniche fino al 26 dicembre 2021

Rimini, piazza Ferrari

Visita guidata alla Domus del Chirurgo

La storia di un grande medico venuto da lontano raccontata attraverso i reperti emersi nello scavo archeologico della Domus del Chirurgo che ha restituito il più ricco e completo strumentario chirurgico dell’antichità.

Ore 11.00 Costo: 5 € Info e prenotazioni: 0541 793851 ww.ticketlandia.com/m/event/domuschirurgo

domenica 28 novembre; 5, 12, 19, 26 dicembre 2021

Rimini, Teatro Galli, piazza Cavour

Visite guidate al Teatro Galli

La storia del Teatro ottocentesco progettato dall’architetto modenese Luigi Poletti e inaugurato nel 1857 da Giuseppe Verdi si intreccia, nel percorso di visita, con la storia di Rimini e di uno dei suoi spazi di maggior prestigio, la piazza comunale, nonché con le vicende della seconda guerra mondiale e il dibattito che ha accompagnato la ricostruzione del Teatro, restituito nel 2018 alla città “com’era e dov’era”. Costo: 5 €. Durata 45 minuti.

Info e prenotazioni: 0541.793879 www.ticketlandia.com/m/musei-rimini

Tutti i week end

Punto di ritrovo Visitor Center, corso di Augusto 235 – Rimini

Rimini City Tours

Visite guidate alla scoperta di Rimini, che ogni week-end conducono gli interessati in un affascinate viaggio nella città. Si tratta di camminate culturali all’aperto, della durata di 90 minuti, anche in inglese e francese. Un percorso in esterna per conoscere i monumenti più importanti della città e i quartieri più caratteristici accompagnati da racconti, aneddoti, episodi, leggende.

Ritrovo al Visitor Center il sabato, alle ore 15.30, e domenica, alle ore 10.30.

A pagamento con possibilità di prenotare fino a 15 minuti prima della partenza del Tour.

Per questa settimana il sabato è previso il “Percorso felliniano”, una passeggiata fra i luoghi più amati dal grande Maestro. Per prenotare www.visitrimini.com/esperienze/307902-rimini-city-tour-un-percorso-felliniano/ , mentre la domenica è prevista la visita a “Le meraviglie di Rimini” alla scoperta di monumenti, aneddoti, episodi, leggende. Per prenotare https://www.visitrimini.com/esperienze/301963-rimini-city-tour-le-meraviglie-di-rimini/

Info: 0541 51441

tutto l’anno

Grand Hotel, piazzale Fellini, 1

L’albergo dei sogni

Percorso museale al Grand Hotel di Rimini

Un percorso museale che apre le porte del Grand Hotel di Rimini ai visitatori, per far scoprire, in maniera inedita, i luoghi e le storie del monumento nazionale dal 1994 e, conosciuto nel mondo, grazie a Federico Fellini. Nove postazioni, dal giardino alla facciata, dalla hall alla sala Tonino Guerra, passando fra le colonne e gli stucchi di altri spazi unici, arricchiti da foto storiche, testi e video.

Le visite, gratuite ma su prenotazione, si svolgono in autonomia su indicazione del percorso da seguire.

Info: 0541 56000 info@grandhotelrimini.com

Tutti i mercoledì sera

Punto di ritrovo edicola Ponte di Tiberio Rimini, centro storico

Giulietta e Federico

Cristian Savioli, guida ambientale escursionistica e guida turistica propone vari itinerari nella città di Rimini, da effettuarsi su prenotazione. Ogni mercoledì una passeggiata tra i luoghi amati dal Regista Premio Oscar Federico Fellini e dalla pluripremiata attrice e moglie Giulietta Masina (David di Donatello, Nastri d’Argento, Festival di Cannes, Premio Bafta etc). Vengono ripercorsi i luoghi della memoria, quelli vissuti dal regista e quelli ricostruiti nei suoi film conditi da anedotti sulla coppia e il loro amore. Un vero “Amarcord” nei luoghi felliniani per eccellenza: partendo dal Borgo San Giuliano, antico borgo di Pescatori, attraversando le vie coi Murales dedicate al regista e a Giulietta, per arrivare al Porto immaginando il passaggio del Rex fino al Grand Hotel che Fellini amava definire “la favola della ricchezza, del lusso, dello sfarzo orientale”

Ore 21.00 Tariffa: 12 €; bambini 6-14 anni 8 €

Info: 333 4844496 cristiansavioli@protonmail.com

Tutti i venerdì sera

Punto di ritrovo edicola Ponte di Tiberio Rimini, centro storico

Non avrei mai pensato di diventare un aggettivo

Visita guidata alla Rimini Felliniana con Cristian Savioli, da effettuarsi su prenotazione.

Ogni venerdì sera visita guidata nei luoghi vissuti e frequentati dal grande regista Federico Fellini, quelli ricostruiti nei suoi film, i personaggi unici e irripetibili. Le scuole frequentate, le strade, le piazze, il luogo natale e quello del ‘riposo’ eterno, la casa di Amarcord, il cinema Fulgor. Un’occasione per ricordare e immaginare una Rimini che non c’è più in compagnia delle poesie dialettali di Tonino Guerra.

Ore 21.00 Tariffa 12 €; bambini 6-14 anni 8 €. Info: 333 4844496 cristiansavioli@protonmail.com

Tutti i sabati sera

Punto di ritrovo all’edicola del Ponte di Tiberio – Rimini Borgo San Giuliano

Rimini oscura

Una passeggiata tra storie inquietanti di epidemie, streghe, assassini, fantasmi, diavoli e santi. Tanti racconti nella lunga storia della città che naviga nel quarto millennio della sua esistenza.

Itinerario: Ponte di Tiberio, Piazza Tre Martiri, Piazza Cavour, Palazzo dell’Arengo, Castelsismondo, piazzette e vicoli oscuri del centro storico. Disponibile la prenotazione on line al seguente link: https://www.visitrimini.com/esperienze/297275-rimini-oscura/

Ore 20.45 Costo: 12 € Info: 333 4844496 cristiansavioli@protonmail.com

Il calendario degli eventi può subire variazioni, per informazioni e conferme è possibile contattare i numeri di telefono dei vari organizzatori indicati per ciascun evento o gli uffici di informazione turistica tel. 0541 53399

