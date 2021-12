Cesena. Fiere di Natale ( domeniche 12 e 19 dicembre). Con acquisti e intrattenimento in centro storico.

Cesena Centro storico Natale

CESENA. Per e domeniche 12 e 19 dicembre tornano in centro a Cesena gli espositori e i commercianti ambulanti che daranno vita alla Fiera di Natale, immancabile appuntamento che precede le festività natalizie.

Occasioni imperdibili, regali ad amici e parenti e bancarelle di ogni tipo, tra oggettistica, prodotti della casa e proposte enogastronomiche. La Fiera di Natale, rispetto ai mercati ordinari e tradizionali del mercoledì e del sabato, sarà allestita dalle ore 8 alle ore 20 da piazza del Popolo, viale Mazzoni e via Pio Battistini e consentirà ai Cesenati, e a coloro che arriveranno da fuori città, di vivere la festa nella festa.

COMMENTO. “Questi due appuntamenti antecedenti il 25 dicembre – commenta l’assessore allo Sviluppo economico Luca Ferrini – rappresentano un’importante occasione per il commercio ambulante ma anche per i consumatori che in questo modo, tra una passeggiata per le principali vie del centro cittadino e un acquisto, potranno trascorrere due giornate in città vivendo tutti gli altri momenti di intrattenimento previsti per questi giorni di festa.

Per consentire a tutti di prendere parte alle fiere in programma presteremo particolare attenzione alle norme di sicurezza: i varchi di accesso e di uscita saranno presidiati e l’entrata sarà consentita a tutti i possessori di Green Pass”.

Commercio, socialità e senso di comunità. “I Cesenati attendono con particolare attesa gli appuntamenti che precedono il Natale – prosegue l’Assessore – e con loro anche gli ambulanti e i titolari delle attività commerciali del centro rendono queste giornate particolarmente vive.

Se da un lato infatti la corsa al regalo e agli acquisti per le feste saranno protagonisti nelle giornate del 12 e del 19 dicembre, dall’altro ad impreziosire i fine settimana che precedono il giorno di Natale ci saranno gli eventi proposti dall’Amministrazione comunale insieme alle associazioni di categoria del tavolo InCesena, a Matilde Studio e Service Fest”.

LE DOMENICHE

Domenica 12 dicembre, dalle ore 15, infatti il museo Musicalia di Villa Silvia Carducci porterà per le vie e le piazze del centro storico antichi strumenti musicali meccanici che allieteranno, con le loro melodie, grandi e piccini. Ad accompagnare questo momento di festa ci saranno anche il trenino di Santa Claus, gratuito, e la pista di pattinaggio sul ghiaccio allestita in piazza della Libertà.

Giovedì 16 dicembre, dalle 19, nuovo appuntamento con l’autore presso il Foro annonario, al Caffè letterario Cesena: Sonia Caporossi, in collaborazione con la libreria ‘I libri di Elena‘ presenterà la Trilogia dei taccuini. Venerdì 17 dicembre invece sarà la volta di Francesco Carofiglio.

Nel fine settimana successivo non mancheranno le proposte pensate per tutte le età. Sabato 18, dalle 14.30, i Babbi Natale in Vespa porteranno caramelle e sorrisi ai bambini dell’ospedale ‘Bufalini‘ e del centro storico; previsti inoltre un concerto gospel del gruppo ‘Sweet Mama Singers Gospel Choir’, in collaborazione con l’associazione “CentRo Anch’io” e una passeggiata culturale fra storia e curiosità (visita guidata gratuita) in collaborazione con IAT Cesena.

Domenica 19 dicembre, dalle 15, musica itinerante del Trio Funk Trop per le vie del centro e ‘Piano in Città 2021′ in piazza Giovanni Paolo II.

In pagina ph repertorio

Articoli più letti