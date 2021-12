Romagna. Soddisfazione del mondo della musica indipendente per la scarcerazione di Patrick Zaki.

37701f0b-86c9-4de9-8a06-684221cd8401

FAENZA. Grande soddisfazione del mondo della musica indipendente per la scarcerazione di Patrick Zaki: le dichiarazioni di Riccardo Noury e Rita Monticelli, il sollievo di Giordano Sangiorgi e Michele Lionello , ora l’impegno prosegue a mantenere alta l’attenzione, il 10 e 11 dicembre a Rovigo e l’11 dicembre a Faenza.

Voci per la Libertà e MEI – Meeting delle etichette indipendenti esprimono a nome di tutto il mondo della musica indipendente la soddisfazione per questo enorme passo avanti nella direzione della giustizia. Patrick Zaki sarà finalmente scarcerato, anche se rimane ancora sotto processo. Il 7 dicembre il tribunale ha deciso di liberare Patrick in attesa della prossima udienza che si terrà il 1° febbraio.

Tutto il mondo della musica ha fortemente appoggiato la campagna di Amnesty International per la liberazione dello studente egiziano dell’Università di Bologna ingiustamente incarcerato come prigioniero di coscienza.

Queste le parole di Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia: “Speriamo che nella prossima udienza ci sia quel passo in più che tutti aspettiamo e cioè il riconoscimento della sua innocenza. Oggi è comunque stato fatto tantissimo. Grazie a tutte le persone che hanno contribuito a raggiungere questo traguardo e dire a tutti e tutte di tenere alta l’attenzione” ha concluso Noury.

Grandissimo è stato il supporto della musica e di tantissime artiste ed artisti in questa campagna. Michele Lionello, direttore artistico del festival Voci per la Libertà e Giordano Sangiorgi patron del MEI – Meeting delle etichette indipendenti affermano: “Sono 22 mesi che l’arte è a fianco di Amnesty International per la liberazione di Patrick Zaki, oggi tutto il mondo della musica indipendente si unisce al sollievo per questo primo grande passo. La musica è stata la colonna sonora dell’impegno di tantissime cittadine e cittadini”

Tantissime sono state le iniziative messe in campo, dalla maratona musicale di 12 ore tenutasi in streaming l’8 febbraio esattamente ad un anno dalla sua incarcerazione, alla ventiquattresima edizione di ‘Voci per la Libertà – Una canzone per Amnesty’ interamente dedicata a Patrick Zaki, all’appuntamento al MEI di Faenza fino alla manifestazione di ieri a Bologna.

COMMENTO. “Grazie tantissimo al Meeting delle Etichette Indipendenti e a Voci per la Liberta’ e a tutti gli artisti e alle etichette discografiche indipendenti che hanno aderito in massa. Un grandissimo impegno che l’arte e la musica hanno dimostrato verso Patrick Zaki arrivando al nostro cuore e che ci ha dato tanta forza per andare avanti e siamo sicuri che le parole e la musica per Patrick Zaki sono arrivate fin oltre le mura del carcere.

Sono arrivate insieme a tutti noi anche nelle stanze dove serviva che arrivassero perche’ si potesse agire tutti in quella giusta direzione della liberta’ per Patrick Zaki. Grazie davvero tantissimo alla grande generosita’ della musica indipendente, come Universita’ di Bologna siamo commossi ed emozionati. Non e’ finita , continueremo con il nostro impegno ma sappiamo che la musica ci sosterra’ sempre anche in questa nuova direzione” dichiara Rita Monticelli, professoressa di Patrick Zaki all’Universita’ di Bologna e consigliera comunale di Bologna.

L’ELENCO ARTISTI. L’elenco degli artisti è davvero infinito tra i tanti: Roy Paci, Paola Turci, Negramaro, Yo Yo Mundi, Grazia di Michele, Pierpaolo Capovilla, Alberto Fortis, Marina Rei, Erica Mou, Pippo Pollina, Valerio Piccolo e Pino Pecorelli, Med Free Orkestra, il Parto delle Nuvole Pesanti, Stefano Saletti con Barbara Eramo e Banda Ikona, Maurizio Capone & BangtBungt, Ivan Segreto, H.E.R., Blindur, Michele Mud, Agnese Valle, Allafineguglielmo, Assia Fiorillo, Beatrice Campisi,

Blue Phelix, Chiara Patronella, Cloud, Daniele De Gregori, Dodicianni, Elisa Bonomo, Gerardo Tango, Giulia Ventisette, Giulio Wilson, Kumi Watanabe, La Quadrilla Folk Band, Luigi Farinaccio, Marcondiro, Marmaja, Mattia Bonetti, Michelangelo Giordano, Michele Mud, Novadeaf, Nuju, Porfirio Rubirosa, Stefano Saletti/ Barbara Eramo/ Banda Ikona, The Roomors, Villazuk… La battaglia per la liberazione di Patrick continua. Zaki è un prigioniero di coscienza detenuto esclusivamente per il suo lavoro in favore dei diritti umani e per le opinioni politiche espresse sui social media: le accuse a suo carico devono essere annullate del tutto.

Già nei prossimi giorni sono previste iniziative in tutta Italia per continuare a tenere alta l’attenzione e condividere questo momento di sollievo. Voci per la Libertà festeggerà a Rovigo con musica e cinema i 73 anni della dichiarazione universale dei diritti umani e i 60 anni di Amnesty International. Il 10 e 11 dicembre al cinema teatro Duomo con la musica di Cisco, Giulio Casale, Marmaja, Elisa Erin Bonomo, Chiara Patronella, Do’storieski e il regista Fabio Masi. Sabato 11 dicembre al Prometeo di Faenza il MEI organizza la musiconferenza ‘L’ecofuturo che vogliamo’ con la band dei MoMa e il giornalista e scrittore Michele Dotti presentati da Giordano Sangiorgi.

In apertura sara’ ricordato il risultato ottenuto e si celebrera’ l’impegno della musica indipendente insieme ad Amnesty International. Dopo tante volte si manifesterà con uno stato d’animo diverso. Finalmente.

Sulla base di tale impegno e’ stata lanciata dal MEI anche l’idea di una realizzazione a Bologna, Patria dei Diritti e citta’ Unesco della musica, di un Festival tra musiche e impegno civile per la primavera 2022 che ogni giorno tratti una tematica sociale, civile, culturale, di diritti incrociando in un felice crossover convegni, incontri, talk e concerti dal vivo legati al tema, che ha trovato grandi consensi.

