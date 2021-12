Cesena. Lo sviluppo di Macfrut spinge il fatturato a oltre 6 milioni di euro e con l’utile a 700mila euro

Piraccini a Dubai

Cesena (17 dicembre 2021) – Se il 2021 verrà ricordato come un anno difficile per il sistema fieristico causa il perdurare del Covid, di certo non lo è stato per Cesena Fiera che non solo va in controtendenza ma addirittura chiude l’annata con il migliore esercizio dei suoi 38 anni di storia. I dati sono stati presentati nel corso dell’Assemblea dei soci di venerdì 17 dicembre nella quale è stato illustrato il Preconsuntivo di bilancio 2021 nonché il Preventivo 2022.

I ricavi dell’esercizio 2021 superano i 6 milioni di euro con un utile netto che sfiora i 700mila euro. A trainare la crescita è lo sviluppo di Macfrut, fiera internazionale dell’ortofrutta svoltasi in Special edition nel settembre scorso, che non solo ha ottenuto un positivo apprezzamento da parte di operatori e pubblico, ma ha anche lanciato un nuovo modo di fare fiera.

La crescita di Macfrut che rappresenta due terzi del bilancio dell’ente fieristico, ha permesso di investire nel quartiere fieristico di Cesena oltre 5 milioni di euro completamente autofinanziati negli ultimi 6 anni. Contestualmente è proseguita l’attività nel centro fieristico di Pievesestina per l’attività vaccinale ospitata nell’area polifunzionale, a cui si sono aggiunti la nascita della cittadella dello sport e la ripresa dal mese di settembre delle manifestazioni fieristiche e del centro congressi.

Nel corso dell’Assemblea dei soci sono state presentate anche le strategie di medio periodo della società, la cui attività si svilupperà lungo due direttrici: internazionale, con la crescita di Macfrut (4-6 maggio 2022) e di Fieravicola che nel 2022 ospiterà l’International Poultry Forum; locale, con l’incremento dell’attività polifunzionale del quartiere fieristico già oggi adibito anche a centro vaccinale, drive through, cittadella dello sport, centro congressi e concorsi, e attività food con l’Arca dei sapori gestita dallo IAL (Istituto Alberghiero). Questa nuova vocazione multifunzionale del quartiere prevede, nel prossimo biennio, una riqualificazione estetica, energetica e funzionale dell’area che include anche le sale riunioni e gli uffici, per un investimento di circa 1 milione e mezzo di euro.

COMMENTO. “Coniugare l’anima internazionale di Macfrut e Fieravicola con quella di sviluppo locale del quartiere fieristico di Pievesestina: sono i due asset che hanno accompagnato la nostra azione nel corso degli ultimi anni – spiega Renzo Piraccini, presidente di Cesena Fiera – E’ una strada che si sta rivelando vincente poiché crea valore per il territorio e per gli azionisti, inclusa la parte pubblica che detiene il 40% del capitale della Società”.

