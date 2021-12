Buon Natale. Anche a chi vuol ‘spegnere’ quella ‘luce divina’ che da duemila anni ‘illumina’ la Terra.

Cesenatico Presepe Sacra Famiglia 7

BUON NATALE AL MONDO ! BUON NATALE ALLA FUTURA EUROPA ! BUON NATALE A TUTTI !

Si tratta di una comunicazione ufficiale della Commissione europea, dove si indicano le nuove linee guida per una ‘comunicazione inclusiva‘. In un documento per circolazione interna titolato #UnionOfEquality. European Commission Guidelines for Inclusive Communication, vengono indicati i criteri da adottare per i dipendenti della Commissione nella comunicazione esterna ed interna.

Perchè come sottolinea in premessa la commissaria per l’uguaglianza Helena Dalli ’ dobbiamo sempre offrire una comunicazione inclusiva, garantendo così che tutti siano apprezzati e riconosciuti in tutto il nostro materiale indipendentemente dal sesso, razza o origine etnica, religione o credo, disabilità, età o orientamento sessuale’.

Per raggiungere l’obiettivo la Commissione indica una serie di regole. Ad esempio: è vietato utilizzare nomi di genere come ‘operai o poliziotti’ o usare il pronome maschile come pronome predefinito, è vietato organizzare discussioni con un solo genere rappresentato (solo uomini o solo donne) e ancora, è vietato utilizzare ‘Miss o Mrs‘ a meno che non sia il destinatario della comunicazione a esplicitarlo.

Inoltre: non si può iniziare una conferenza rivolgendosi al pubblico con la consueta espressione ‘Signori e signore‘ ma occorre utilizzare la formula neutra ‘cari colleghi’.

Il documento si sofferma su ambiti specifici come il ‘gender’, ‘Lgbtiq’, i temi ‘razziali ed etnici’ o le ‘culture, stili di vita e credenze‘ con una tabella che indica cosa si può o non si può fare basata sulla pretesa di regolamentare tutto e tutti, compresa la spontaneità: “Fai attenzione a non menzionare sempre prima lo stesso sesso nell’ordine delle parole, o a rivolgerti a uomini e donne in modo diverso (ad esempio un uomo per cognome, una donna per nome)”; e ancora “quando scegli le immagini per accompagnare la tua comunicazione, assicurarsi che le donne e le ragazze non siano rappresentate in ambito domestico o in ruoli passivi mentre gli uomini sono attivi e avventurosi“.

E qui la volontà di cancellazione del genere maschile e femminile raggiunge livelli paradossali. Infatti la Commissione scrive che bisogna evitare di usare espressioni come “il fuoco è la più grande invenzione dell’uomo“ sostituendola con “ il fuoco è la più grande invenzione dell’umanità“.

Non occorre andare oltre per capire che dietro la ridefinizione del linguaggio si cela la volontà ( di una minoranza estrema e determinata ) di cambiare ad usum proprium la società europea, i suoi valori, le sue usanze e le sue conquiste. In particolare cristiani/e, come emerge chiaramente dal capitolo dedicato alle ‘culture, stili di vita o credenze‘.

Dove la Commissione europea tiene a sottolineare di “evitare di considerare che chiunque sia cristiano” perciò “non tutti celebrano le vacanze natalizie (…) bisogna essere sensibili al fatto che le persone abbiano differenti tradizioni religiose“. Cristiani/e che, come dimostra con più costrutto e credibilità l’impegno quotidiano di papa Francesco, d’essere figli tutti dello stesso Padre lo sanno da secoli.

In nome dell’inclusività la Commissione europea arriva perfino a cancellare il Natale , dei cristiani ovvio, invitando a non utilizzare la frase ‘il periodo natalizio può essere stressante‘ ma dire ‘il periodo delle vacanze può essere stressante’.

In pratica, con il richiamo all’inclusività quale valore assoluto, a fare le spese di questo modo di pensare è il cristianesimo, con tutto quello che è stato e che è, in ogni angolo della Terra. In nome di una fantomatica eguaglianza anche i nomi cristiani vanno banditi. Perciò, invece di ‘Maria e Giovanni ’, bisognerà dire ‘Malika e Giulio‘. E non andiamo oltre. Magari fino al punto dove la tragedia lascia lo spazio alla farsa.

COMMENTO. Suona strano che una Commissione di gente che ( a questo punto) chi rappresenti non si sa abbia preso il ‘ bastone del comando’ , fuoruscendo dal mandato a lei affidato, per imporre una ( discutibile) visione di società partendo ( guarda no po’) dall’estromissione di quella che vive ( quotidianamente ) la (stragrande ) maggioranza dei cittadini.

Viene allora da chiedersi, ma che razza d’ inclusione ed eguaglianza sono mai queste ‘ direttive‘ che calpestano con il cinismo tipico delle frange estreme storia, valori, sentimenti, esempi e figure radicati da duemila anni? E che, nonostante quel che pensano tutti/e costoro, non rappresentano affatto un passato consumato ma un futuro da costruire.

Anche dopo che i tanti uomini/donne che questa visione che hanno interpretato e manipolato a lor piacimento commettendo caterve di errori ed orrori, da uomini/donne appunto, e non certo perchè l’esempio evangelico suggerisce tanto. Una visione che contempla infatti di ‘ amare l’altro come noi stessi’, e che proprio per questo, già duemila anni prima della smemorata Commissione, parlava di inclusione senza escludere. Proprio quelli che vedono nell’umanità tanti ‘fratelli’ figli di un ‘ Padre comune‘.

Eppoi sono proprio convinti codesti ‘fenomeni/e’ che per realizzare una nuova Nazione come potrebbe la grande Europa, piuttosto che sradicare radici non occorra meglio attecchire quelle che, con inevitabile travaglio, individuati errori ed orrori, alimentano e tratteggiano da secoli anima e volto di un Continente che sono/siamo ( proprio) sicuri possa far a meno della luce di quella cometa che in una notte di Palestina ha illuminato l’avvento sulla terra del ‘ figlio di Dio fatto uomo‘?

Scusi, cara Commissione, da qual banchetto giungono ‘sti giochi e giochini?

Che belli sono – diceva la nonna - ma finchè son corti?

Perchè qui, ci sa tanto, che l’obiettivo delle culture estreme non sia tanto quello che con l’abile fare dei legulei cerchi di includere ma semmai di escludere. Tentando il Bingo col mettere fuori gioco proprio quell’ Evangelo che ( credenti o no) da duemila anni va predicando che uomini/donne sono fratelli/sorelle diversamente eguali dello stesso Padre.

Questa volta il tentativo di golpe inquieta, visto che parte dai quei vertici Ue che una nazione dovrebbero creare non sul ‘nulla’ ma su quanto di più ‘significativo e solido’ può disporre. Sarà dunque bene tenere occhi ed orecchie aperti? Soprattutto tra i cristiani, romani e non , (forse) di nuovo chiamati ‘ ad uscire dalle singole catacombe‘ per affrontare nel ’circo‘ le mai dome ( e sempiterne) ‘belve’?

The Economist- Internazionale

Edizione 2020-2021

LA PRESENZA DEI CRISTIANI NEL MONDO

Argentina, cristiani 85,25%; Australia 67,3%, Austria 80,4%, Belgio 64,2%, Brasile 88,9%, Canada 69,0%, Cina 5,1%, Corea del sud29,4%, Danimarca 83,5%, Egitto 5,1%, Emirati Arabi 12,6%, Filippine92,6%, Finlandia 81,6%, Francia 63,0%, Germania 68,7%, Grecia 88,1%, Hong Kong 14,3%, India 2,5%, Indonesia 9,9%, Irlanda 92%, Italia 83,3%, Kenia 84,8%, Malesia 9,4%, Messico 95,1%, Nigeria 49,3%, Norvegia 84,7%, Nuova Zelanda 57,0%, Paesi Bassi 50,6%, Polonia 94,3%, Portogallo 93,8%,

Regno Unito 71,1%, Repubblica Ceca 23,3%, Romania 99,5%, Russia 73,3%, Singapore 18,2%, Slovacchia 85,3%, Slovenia 78,4%, Spagna 78,6%, Stati Uniti 78,3%, Sud Africa 81,2%, Svezia 67,2%, Svizzera 81,3%, Ucraina 83,8%, Ungheria 81%, Venezuela 89,3%, Zimbabwe 87,0%.

In sintesi sono qui estrapolati i dati della ‘presenza‘ cristiana in Europa ( con Eurozona sottolineata) e nel Mondo. Una ‘presenza’ che stando alle cifre più attendibili di cui si può disporre tutto è fuorchè trascurabile minoranza.

Nella ph, Cesenatico- Presepe della Marineria- Sacra Famiglia

