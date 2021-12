Padova. Conclusa la VI edizione di Panetthòn, concorso solidale tra i migliori ‘maestri’ del Veneto.

Panetthòn 21

PADOVA. Si è conclusa la sesta edizione di Panetthòn, il concorso solidale tra i migliori panettoni del Veneto Padova, 1° dicembre 2021. Anche quest’anno i migliori pasticceri e mastri panificatori del Veneto si sono sfidati in una gara di solidarietà a favore del progetto Amici di Adamitullo Onlus: una sfida per decretare il miglior panettone della Regione in favore di un progetto di scolarizzazione in Etiopia. Da diversi anni, sei per la precisione, a Padova si tiene Panetthòn, il concorso per decretare il migliore panettone della regione Veneto.

Non è però un normale concorso, ma una sfida di solidarietà: i partecipanti contribuiscono alla raccolta di fondi per il progetto di scolarizzazione in Etiopia portato avanti dall’associazione Amici di Adamitullo Onlus.

Il podio di questa sesta edizione ha visto trionfare la pasticceria Infermentum di Stallavena-Lugo (VR), seguita al secondo posto da Milady di Marghera (VE) e al terzo da Renato Bosco di San Martino Buon albergo (VR). Tra i giurati nomi di spicco del giornalismo enogastronomico e della cucina italiana come lo chef Terry Giacomello, presidente della giuria.

Nelle edizioni precedenti, fino al 2019 era stato possibile coinvolgere anche una giuria popolare, per decretare il panettone migliore e raccogliere fondi durante la serata di beneficienza. Purtroppo, però le ultime due edizioni, compresa la più recente che si è conclusa al ristorante Radici di Padova, hanno visto la sola presenza della giuria ufficiale a porte chiuse per ovvie ragioni legate alla pandemia.

RACCOLTA FONDI. L’obbiettivo di raccogliere i fondi necessari alla scolarizzazione di 50 alunni per un anno è stato comunque raggiunto grazie alla generosità dei partecipanti alla manifestazione, si ringraziano quindi tutti i pasticceri e mastri panificatori presenti: Dolce Bassano (Bassano del Grappa – VI), Fiko Pizza+Lab (San Dono – PD), Fornaio Fratelli Zenatti (Sommacampagna – VR), Gigi Pipa (Este – PD),KoSìdolce (Noale – VE), Panificio Antichi Sapori (Isola della Scala – VR), Panificio Quaglia (Sant’Urbano – PD), Pasticceria Al Theatro (Venezia), Pasticceria Belvedere (Legnaro – PD),Pasticceria Celso (Padova), Pasticceria Centeleghe (Farra D’Alpago – BL), Pasticceria Chiosco (Lonigo- VI), Pasticceria Delaclaire (Vicenza), Pasticceria Europa (Padova), Pasticceria Fabris (Fontanelle -TV), Pasticceria Favalli (Montagnana – PD),

Pasticceria Fondente (Roncade – TV), Pasticceria Gardellin (Curtarolo – PD), Pasticceria Golosità (Bassano del Grappa – VI), Pasticceria Infermentum (Stellavena-lugo – VR), Pasticceria Le Sablon (Padova), Pasticceria Marisa (San Giorgio delle Pertiche – PD), Pasticceria Milady (Marghera – VE), Pasticceria Supernova (Rovigo), Pasticceria Tombolato (Padova), Pasticceria Zizzola (Noale – VE),

Pizzeria Arcobaleno (San Martino di Venezze – RO), Pizzeria Arrigoni e Basso (Zero Branco – TV), Pizzeria Rocca D’Asolo (San Vito, Altivole – TV), Pizzeria Saporé - Renato Bosco (San Martino Buon Albergo – VR), Ristorante Acqua Crua (Barbarano Vicentino – VI).

La raccolta fondi continuerà con la creazione di un gelato al gusto panettone, da parte della gelateria Bepi di Padova che lo otterrà pastorizzando i campioni di panettone non utilizzati dalla giuria, per aggiungere alla beneficienza anche un tema importante e attuale come quello dello spreco alimentare.

